«Мата Хари»: Рождение легенды

Маргарета Гертруда Зелле прославилась как исполнительница экзотических танцев Мата Хари, была казнена как шпионка и навсегда осталась одной из самых ярких и загадочных женщин ХХ века. Всей правды о ней, наверное, не удастся узнать уже никогда. Но «Первый канал» представляет свою версию биографии знаменитой танцовщицы в сериале «Мата Хари».

ИТАК, она звалась ВАИНА

Идея снять сериал «Мата Хари» пришла в голову продюсеру Владу Ряшину в Амстердаме, когда он увидел в музее скульптуру знаменитой танцовщицы. «Я смотрел на нее и не мог понять, каким образом ей удалось покорить весь мир, – признается он. – Она не красавица, с посредственной фигурой, тем не менее мужчины были от нее без ума. Естественно, я заинтересовался и понял, что биография Маты Хари может стать основой отличного проекта». Впрочем, Ряшин стал далеко не первым, кого увлекла судьба загадочной танцовщицы. Первая картина о ее жизни вышла еще в 1920 году. С тех пор образ Маты Хари на экране успели воплотить Грета Гарбо, Жанна Моро и другие западные звезды. Чтобы не ударить в грязь лицом, наши киношники работали над своим сериалом почти пять лет, потратив на него около 12 миллионов долларов. Актеров выбирали полтора года и в итоге главную роль отдали француженке Ваине Джоканте. «Поскольку картина готовилась для международного показа, мы очень хотели, чтобы наша Мата Хари была сыграна иностранкой, – говорит один из продюсеров Александр Стариков. – На эту роль мы искали актрис в США и Европе. Ваина Джоканте была на первом кастинге в Париже, но прошла незамеченной. А когда сроки уже здорово поджимали – через два месяца съемки, а у нас нет главной героини, – мы начали пересматривать весь огромный объем проб со всего мира и «открыли» для себя Ваину». Джоканте признается, что до начала работы над сериалом знала о своей героине немного: «Но когда я прочитала о ней, была просто заворожена этим персонажем. Она – определенно самый удивительный и тонкий персонаж, которого мне доводилось воплощать».

Горцу понравилось умирать

В сериале снялись и гораздо более известные западные актеры: немецкого шпиона Крамера сыграл Кристофер Ламберт, а судью Стольбаккена – Рутгер Хауэр. «На съемки я согласился не сразу, поскольку тогда снимался одновременно в четырех проектах, – признается Хауэр. – Немного пугало и то, что с режиссером сериала Джулиусом Бергом мы говорим на разных языках: он на французском, я на английском. Но всё в итоге сложилось очень хорошо». А Ламберт, известный россиянам благодаря роли бессмертного горца Маклауда, признался, что в «Мате Хари» ему понравилось... умирать: «В этой картине моего героя убивают таким образом, что ему становится даже как-то приятно. Его убивает Мата Хари, которой он восхищается, и она к этой смерти его и подготовила».

Вообще, над созданием сериала работали специалисты из пяти стран: России, Франции, Америки, Португалии и Украины. А снимали его три режиссера: американец Дэнни Берри, француз Джулиус Берг и россиянка Ольга Ряшина. Наша соотечественница отвечала за постановку всех танцев, которые играют столь важную роль в создании образа героини. Помогали ей три хореографа. В кадре все актеры говорили по-английски (на русский язык сериал дублировали уже потом). А съемочный процесс шел на двух языках: команды, прозвучавшие на английском, тут же переводились на русский, и наоборот. В итоге к концу съемок основные команды на обоих языках запомнили абсолютно все участники.

Поработать языком и пистолетом

Русского офицера Маслова, ставшего самой большой и последней любовью Маты Хари, сыграл Максим Матвеев. Перед съемками он несколько месяцев занимался с преподавателем английского – совершенствовал произношение. «Я неплохо знаю язык, в школе у меня по этому предмету была твердая «пятерка». Да и за границей легко общаюсь с англоговорящими. Но разговаривать на чужом языке от случая к случаю и играть на нем – совсем не одно и то же, – уверяет актер. – Чтобы реплики звучали натурально, нужно не просто понимать, а чувствовать каждое произносимое слово. Приходилось делать двойную работу: сначала проигрываешь сцену на русском языке, отмечаешь для себя смысловые интонации, скорость произношения, а потом заново делаешь это на английском. Это интересная практика». Еще одним интересным опытом Максим считает работу над сценой, в которой его герой попал под химическую атаку противника. «Чтобы лучше понять ощущения, которые Маслов испытывал во время и после химической атаки, я узнавал, как применявшиеся в войну яды влияли на человека. Это страшно. Но играть это было интересно», – признается Матвеев. А вот трюковые сцены актеру особых хлопот не доставили, хотя во многих он снимался без дублера. «Я не первый раз снимаю Матвеева и знаю, на что он способен, – говорит продюсер Александр Стариков. – Например, в прошлой нашей совместной картине он скакал на лошади и при этом саблями с двух рук рубил арбузы. Получилось очень эффектно! В этом фильме есть похожая сцена: арбузы Максим разносит из пистолетов. В другом эпизоде ему надо было залезать по канату на 15-метровую высоту, и все пять дублей он делал это сам».

Секрет сундука и тайная комната

Коллега Максима Светлана Ходченкова перед съемками тоже поработала над языком. Английским актриса владеет достаточно хорошо, но тут ей в короткие сроки пришлось освоить сербский – именно на этом языке изъясняется ее героиня Златка Дженич. Светлана также научилась обращаться с огнестрельным оружием начала ХХ века. А вот Виктория Исакова ради роли аферистки-аристократки Лидии Киреевской освоила верховую езду и чуть не замерзла во время съемок постельной сцены. Они проходили в усадьбе Кусково. День выдался очень холодный, а включить отопительные приборы не было возможности – в музее строго соблюдают температурный режим. Полураздетая Виктория и ее партнер Александр Петров без слова жалобы мерзли несколько дублей подряд. «Российские музейные сотрудники – самые строгие в мире, – в перерывах объяснял актерам продюсер Александр Стариков. – До этого мы много снимали в Португалии на исторических объектах, которым по пятьсот и более лет, и там нам спокойно разрешали трогать и переставлять вещи. А тут смотрители ревностно следят за каждым нашим шагом и строго охраняют бесценные реликвии». Сама Исакова съемки в Португалии тоже вспоминает с теплотой: «Сцены с моим участием снимались в старинном доме, выставленном на продажу, и артистам разрешили взять оттуда что-то себе на память. Я выбрала деревянный сундук. Он вызвал смех у сотрудников таможни – мол, все нормальные люди везут их фирменный портвейн, а русская актриса – сундук! Зато сейчас он стоит у меня дома и напоминает о съемках». Кстати, в том же особняке члены съемочной группы обнаружили тайную комнату, где лежали французские газеты, датированные 1904 годом. Они прекрасно сохранились. А снимали в этом особняке как раз сцены, происходившие во Франции 1904 года! Съемочная группа посчитала такое совпадение добрым знаком.

Почему Португалия стала Францией

В Португалии для сериала сняли не только Францию, но и Голландию начала ХХ века. Дело в том, что благодаря португальской градостроительной политике в стране сохранилось множество старинных зданий, а исторические центры городов не обезображены наружной рекламой и спутниковыми антеннами. Батальные сцены были поставлены в России и Украине. Так что в павильоне пришлось построить единственную декорацию – улицы Парижа. Бутафория в сериале, по словам его создателей, тоже практически отсутствует. «Хотя достать для картины реквизит столетней давности оказалось нелегко, – отмечает художник по реквизиту Алексей Офицеров. – Немного предметов из той эпохи сохранилось в приличном состоянии, и большая их часть – музейные экспонаты. Особо ценная вещь, которую нам удалось раздобыть, – прибор для определения качества черной икры. Это серебряный шарик на тонкой цепочке, который опускали на поверхность деликатеса. Если он тонет – икра плохая, если остается на поверхности – хорошая». Наряды для главных героинь сшили на заказ в ателье португальского художника по костюмам Марии Гонзаго. Некоторые платья Маты Хари полностью повторяют те, которые запечатлены на фотографиях танцовщицы. Все эти усилия и траты не пропали даром – еще до выхода «Маты Хари» на российские экраны права на показ сериала купили 30 стран.