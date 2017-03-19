Секреты воспитания от Валерия Меладзе

Валерий Меладзе – самый разносторонний наставник шоу «Голос». Ведь помимо богатого музыкального опыта у него есть высшее техническое образование. И, как мы выяснили, в жизни певцу пригодился не только микрофон, но и...

...ВЫШКА ДЛЯ ХРАБРОСТИ

Однажды Меладзе признался: «Мне иногда не хватает решительности. Она не является моей естественной чертой. Если мне надо сделать какой-то мощный, смелый шаг, нужно себя заставить». Но еще в детстве Валерий научился справляться с этой проблемой. К примеру, он придумал способ перебороть свой страх высоты. «У нас во дворе стояла пожарная вышка, и я туда каждый день влезал, – вспоминает певец. – Сначала на первый этаж. Страшно было ужас как, она ведь еще вся прогнившая. Затем на второй. И наконец на третий. Так я победил свой страх. Сейчас, наверное, меня пугает только будущее. Но не мое, а тех людей, которые от меня зависят».

...ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ ПРИМЕРА

Несколько лет назад Валерий Шотаевич развелся со своей первой женой. Но с дочерьми от первого брака Ингой, Софьей и Ариной остается в прекрасных отношениях. «Мне с ними посчастливилось, – признается артист. – Все они легкие в воспитании и общении, я очень радуюсь любой минуте, проведенной рядом». Такие дочери порадовали бы любого. Инга окончила Оксфорд и учится в Лондонской школе экономики. Софья поступила на факультет международных отношений МГИМО. А школьница Арина проявляет способности к рисованию. Успехов девушки добиваются самостоятельно. За уроками отец с ними не сидел, потому что такие попытки обычно заканчивались курьезами. «Я несколько раз обращалась к нему за советом по поводу физики, математики, – говорит Софья. – Он же закончил кораблестроительный. Но именно поэтому очень сложно объясняет...» Отец сыпал такими сложными терминами, что школьница-дочь практически ничего не понимала. Так что с учебой ей пришлось разобраться самой. Зато у певца есть свой метод воспитания. «Я люблю с дочками отдыхать, – говорит он. – Беру их, и мы куда-нибудь едем. Только я и они. Ни мам, ни нянь. Это учит их организованности, собранности. Учит быть хозяйками, в конце концов!» Впрочем, в одну из таких поездок хозяйственные навыки пришлось демонстрировать самому Валерию. Когда он вместе с дочерьми исследовал окрестности Ниццы, их автомобиль проколол колесо. Певец тут же взял в руки гаечный ключ и заменил колесо самостоятельно. «Оказывается, французские дороги ненамного лучше российских. Зато папа справился с задачей лучше любого механика», – рассказала позже Инга на своей страничке в Интернете. Валерий говорит, что и дети его должны уметь всё, так что получился отличный пример.

...КОНСТРУКТОР ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ

Певица Альбина Джанабаева родила Валерию Меладзе двоих сыновей – Константина и Луку. Старший радует отца своими способностями к технике. «Я никогда не откажусь купить ему лишний конструктор, – говорит Меладзе. – Он ведь собирает уже гораздо более сложные вещи, чем ему положено по возрасту. Один раз смотрит схему, потом откладывает ее в сторону и из сотен деталей какую-то махину мгновенно сооружает. Я, сам будучи инженером, только удивляюсь. Казалось бы, я кандидатскую диссертацию писал, технику обожаю, могу разобрать и собрать двигатель внутреннего сгорания... Но двигатель – это проще, чем те совершенно сумасшедшие конструкции, с которыми справляется Костик». А малыш Лука пока умиляет родителей противоположными качествами. «Он растет очень активным, даже слишком активным парнем, – как-то рассказал Меладзе. – Например, все игрушки: вертолетики, машинки, самолетики (в основном они «переходят в наследство» от старшего брата) – крушит и ломает. Но ему всё интересно».

...ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОБРОГО ДЕЛА

На съемках шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе подает пример не только как певец. В феврале этого года случилась трогательная история. Сотрудница одного из московских хосписов на своей страничке в Интернете написала о том, что срочно ищет контакты певца. Она хотела порадовать тяжело больную девочку Дашу, которая совсем пала духом. Врачи вспомнили: девочка признавалась, что ее заветное желание – увидеть Валерия Меладзе. Узнав о ситуации, певец, который прилетел в Москву всего на один день, прямо из аэропорта помчался к своей юной поклоннице. «Первое, что Даша спросила: «Вы настоящий?», – рассказывают очевидцы. – И Меладзе остроумно нашел способ доказать, что он настоящий – показал на телефоне свои фотографии с другими знаменитостями. Даша заулыбалась и поверила. А дальше говорили обо всем: о любимых передачах, хобби, о домашних питомцах, сладостях, румынском языке и многом-многом другом. Даша светилась от радости. А вечером звонила мама и сказала, что ее дочке подарили счастье». На этом история не закончилась. Певец пригласил Дашу на репетицию шоу «Голос. Дети». Девочка побывала на съемках, посмотрела, как там всё устроено. Меладзе время от времени советовался с ней по поводу выступлений конкурсантов. А потом провел в свою гримерку, где девочку ждало угощение.