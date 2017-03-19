Жертвы эксперимента

Весной многим женщинам хочется перемен: купить обновку, попробовать другой цвет волос или новую косметическую процедуру. Это замечательно, но стоит учесть, что не все перемены – к лучшему. Подтверждение тому – личный опыт многих известных женщин и некоторых мужчин.

МОКРОЕ ДЕЛО ТАТЬЯНЫ МИХАЛКОВОЙ

Татьяна Михалкова никогда не забудет, как на первом свидании сразила своим новым обликом будущего мужа Никиту Михалкова. Девушка тогда работала манекенщицей в Доме моделей, и на встречу в ресторан ее собирали всем коллективом. «Гримировали, рисовали какие-то фиолетовые тени, синие стрелки, по-вурдалацки красный рот. На голове соорудили «бабетту», – вспоминает Татьяна. – И когда я подошла вечером в таком виде к Дому кино, Михалков был в шоке – такую диву я собой представляла. Он молча взял меня за шкирку, в туалетной комнате засунул под кран, умыл и только после этого повел в ресторан. Такой, с белесыми ресницами и еще не высохшей на лице водой, я и сидела за столиком, боясь что-либо заказать». Впрочем, их роману эта история не помешала.

МАЛИНОВАЯ ОШИБКА ЯНЫ ЧУРИКОВОЙ

А вот Яна Чурикова однажды поразила своими переменами во внешности начальство. Еще работая на молодежном телеканале MTV, девушка проделывала со своими волосами всевозможные эксперименты: коротко стригла, красила в разные цвета... «И вот остатки этой «зависимости» однажды настигли меня на «Первом канале», – признается она. – На очередной отбор «Евровидения», где я была ведущей, я, никого не предупредив, пришла с малиновыми волосами. Это было смело. Мой партнер Андрюша Малахов выглядел вполне консервативно. Хорошо помню лицо своего начальника Юрия Аксюты. Он с трудом сдержал эмоции и промолчал. Но в его глазах было всё, что он обо мне в тот момент думал. Менять прическу в день эфира было поздно. Выглядела я, конечно, глуповато. Но что поделаешь – ошибки молодости!»

«Оленья» шея Ларисы Вербицкой

Впрочем, возраст и опыт тоже не всегда уберегают от ошибок. «Как-то раз я оказалась на приеме в модной клинике у врача-косметолога, – рассказывает телеведущая Лариса Вербицкая. – Подрастеряв бдительность, поддалась сладким речам и согласилась на инъекции гиалуроной кислоты в области шеи. А ведь назавтра предстояли съемки очередных 16 программ «Модного приговора», где я играла роль адвоката. Наутро хоть плачь! Я стала похожа на олененка: вся шея была в крупных пятнах, и держались они в течение нескольких недель! Спасибо, что на съемках обошлись без крупных планов. Съемочная группа вообще была крайне тактична: все делали вид, будто ничего не произошло. Это был жестокий жизненный урок: прежде чем проводить над своей внешностью эксперименты, надо глубоко изучить вопрос».

КОВАРНЫЙ ШЛЕЙФ СЛАВЫ

Певица Слава признается, что ее нередко подводят эксперименты с нарядами. Однажды она решила появиться на одной музыкальной церемонии в открытом платье с длинным воздушным шлейфом. Певица не ожидала, что на красной дорожке перед концертным залом ее атакует сильный ветер. «Иду, улыбаюсь, щелкают вспышки фотоаппаратов. Но с первым же порывом ветра я оказываюсь с головы до ног в коконе из собственного шлейфа, – вспоминает она. – Наклоняюсь, чтобы его размотать, а в этот момент у меня с плеча спадает лямка, и, конечно, «содержимое» декольте тут же вываливается. Я, как мне показалось, молниеносно всё вернула на место! Но фотографы оказались быстрее. На следующий день моя грудь была везде – в Интернете, в прессе... На эту церемонию приезжала Памела Андерсон. Но после меня про нее уже никто не вспомнил!»

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ АЛЕКСЕЯ ВОРОБЬЕВА

Певец Алексей Воробьев до сих пор со смехом вспоминает, как во время концерта в родной Туле его подвели новые узкие брюки: «Я выступал на Дне города, народу – тьма, руководство в первых рядах, да и знакомых полно, родина все-таки. И во время исполнения моего коронного номера – высокий прыжок и приземление с размаху прямо на колени – случилось непредвиденное. В тот день шел жуткий ливень, на сцене были лужи, я промок насквозь, и эти брюки, которые и без того на мне сидели достаточно плотно, прилипли к ногам. И в ту самую секунду, когда я упал на колени, они с треском лопнули по всему шву в самом интересном месте! А впереди еще 40 минут выступления. Что делать? Я понимаю, что меня спасет только чистосердечное признание. «Друзья, – говорю публике, – вы сами видите – ради того, чтобы сегодня всем было весело, я буквально рву пятую точку на сцене!» Разворачиваюсь и показываю огромную прореху. Зрители практически легли от смеха, а я со спокойной душой ушел переодеваться».

ТЁМНАЯ СТОРОНА МАРКА ТИШМАНА

Марк Тишман любит выступать в классических костюмах, но однажды приехал на концерт в филармонию в новой черной накидке замысловатого кроя и чуть не был изгнан! «Видимо, черный цвет вообще для меня опасен. Видя меня в черном, все говорят: «Как ты похудел!» – рассказывает он. – На тот концерт я приехал после изнурительной дороги, осунувшийся, в этой черной накидке. Пока распевался, в гримерку заглянула работница филармонии. Один раз зашла, второй. И говорит кому-то в коридоре: «А артиста-то нам подменили. Это не Тишман!» Она видела по телевизору, как Тишман выходил на сцену – представительный, уверенный. А тут какой-то худой растрепанный мальчик в черном. Чуть не выгнали меня тогда, чтобы не занимал чужое место». Впрочем, этот случай не заставил Марка отказаться от черного цвета. «Он очень удачно работает на образ. Зрительницы начинают меня жалеть, несут на концерт банки с вареньем, выпечку – подкормить мальчика, пока совсем не истаял. Кто же от такого откажется?» – шутит певец.

ЁЛКА БЕЗ «ИГОЛОК»

Причудливые прически давно стали фирменной фишкой певицы Ёлки. А ведь свою музыкальную карьеру она начинала... лысой! Такая необычная прическа стала следствием эксперимента с внешностью. «Я долгое время ходила с длинными волосами, а потом очень устала от них и в 16 лет сделала стрижку каре, – рассказывает Ёлка. – Это была самая ужасная прическа в моей жизни! Лицо круглое, глаза навыкат. Прибавьте к этому крупный нос, который с такой стрижкой вообще стал напоминать гигантскую картоплю, и поймете, какая это была катастрофа! Чтобы это исправить, я подстриглась «под мальчика». Тоже не понравилось. Тогда я решила поступить радикально – вообще распрощаться с шевелюрой».

КОНСТАНТИН КРЮКОВ И "ПРОКЛЯТИЕ ПУШКИНА"

Мужчины со своими волосами экспериментируют нечасто. Но Константина Крюкова собственная шевелюра будоражила с детства. «Я всегда был очень кудрявым. И в школе мне без конца твердили: «Ты так похож на Пушкина, а не знаешь такого-то его стихотворения!» – объясняет актер. – К 18 годам я отрастил огромную шевелюру. Надеялся, что длинные волосы перестанут торчать в разные стороны, но этого не случилось. В конце концов я побрился налысо – и был рад до безумия». После этого Крюков оставил волосы в покое, но вскоре в них вцепились режиссеры. «В фильме «Пикап. Съем без правил» меня хотели видеть только с прямыми волосами, – рассказывает актер. – Продюсер узнал о процедуре «антихимия» и отправил меня на нее. На следующий день я пришел на съемочную площадку... таким же кудрявым, как обычно! Через пару недель мне сделали еще одну «антихимию», после которой половина прядей выпрямились, а половина остались кудрявыми... Потом возник фильм «На крючке!», и один из продюсеров сказал мне: «Тебе надо подстричься и выпрямить волосы». – «Ни за что! Это дико сложно». – «Да ничего сложного: я уже узнал, есть «антихимия»…» Картину снимали в Таиланде, где повышенная влажность. За мной по площадке ходил таец, который держал плойку и фен для гримера. Была куча сцен в воде и под водой, и после каждого дубля все манипуляции с волосами сводились на нет. В обеденный перерыв все шли есть, а мне вытягивали волосы. С тех пор наотрез отказываюсь выпрямлять волосы, кто бы ни уговаривал!»

ЗАПРЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ

Лариса Гузеева сейчас с ужасом вспоминает образ, который создала для себя в юности: «Я купила польской присыпки для удлинения ресниц «Поллена». Нужно было сначала накрасить глаза тушью, потом кисточкой нанести эту «Поллену», которая всё время летела в глаза... Зато ресницы наращивались до бровей. А если в ночь с субботы на воскресенье их не смывать, то в воскресенье, наложив еще слой туши, можно было поднять ресницы выше бровей. Остальной макияж делался так: на лицо накладывался коричневый тон «Балет» (шея при этом оставалась белой). На веки – синие тени. Губы обводились коричневым контурным карандашом и красились перламутровой помадой. Юбку при этом полагалось носить такую, про которую мой отчим говорил: «Ноги уже закончились, а она еще не началась». И ко всему этому еще выбеленная челка набок! Теперь фотографии того времени я даже не показываю никому».