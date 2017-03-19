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Зеленоглазое такси

 

 такси

22 марта отмечается Международный день таксиста. К этому празднику мы выяснили, что такси – это не просто средство передвижения и транспорт, воспетый Михаилом Боярским. С этими автомобилями связано множество интересных фактов.

 

1. САМОЕ ДРЕВНЕЕ

Есть сведения, что первыми подвозить людей стали еще древние римляне. По Вечному городу разъезжали особые колесницы с «таксометром» – медным тазиком, в который после каждой стадии (древнеримская мера расстояния, примерно равная 200 м) бросали камешек. Впоследствии пассажир подсчитывал количество камешков и оплачивал расстояние, которое он проехал.

 

2. САМОЕ БОЕВОЕ

Такси помогло отстоять Париж во время Первой мировой войны. В 1914 году немцы сумели прорвать французскую оборону. Чтобы остановить их продвижение к французской столице, в район прорыва требовалось срочно доставить подкрепление. Военных автомобилей не хватало, и для этой цели были мобилизованы парижские таксисты. «Марнское такси» за одну ночь доставило к местам боев 6 тысяч солдат, и наступление немцев было остановлено.

 

3. САМОЕ ЖИВОТНОЕ

На греческом острове Санторини действует специальное осликовое такси, которое порой оказывается удобнее обычного. Дело в том, что улочки в местных городах очень узкие, крутые, с большим количеством ступеней. На автомобиле или даже мотоцикле не проберешься, а вот осликам всё нипочем.

 

4. САМОЕ СТОЙКОЕ

Трое британских студентов Пол Арчер, Джоно Эллисон и Лей Пёрнелл умудрились объехать на такси 51 страну. «Как-то мы сидели на заднем сиденье такси, немного выпившие. Мы наблюдали за счетчиком, как растет расстояние на нем, и подумали, а какое самое большое расстояние когда-либо было? Мы посмотрели в Интернете, узнали о мировом рекорде и подумали, что побьем его. И сделали это», – рассказал Эллисон. Старенький кэб ребята купили на аукционе. Он сумел с честью преодолеть 69 000 километров и посетить 4 континента. В пути студентов задерживала московская полиция,

на границе Молдовы были проблемы с визой, а в Иране секретная полиция депортировала одного из них по подозрению в шпионаже. Но всё закончилось благополучно.

 

5. САМОЕ БРУТАЛЬНОЕ

В Лондоне услуги такси однажды предоставляли... танки. Это произошло перед выходом компьютерной игры на военную тему Battlefield 3 – таким образом создатели рекламировали свой продукт. Получившийся транспорт создатели назвали «танкси», и он пользовался большой популярностью у англичан, тем более что стоимость поездки была невысокой.

 

6. САМОЕ СМЕШНОЕ

Ростовская компания «Белое такси» однажды разыграла нескольких пассажиров. В автомобиле установили скрытую камеру, а пассажиров в салоне ждали сюрпризы. За рулем находился «армянин Ашот», клиентам предлагался улучшенный сервис – бесплатный кальян. А на заднем сиденье расположился главный сюрприз – живая коза. Ее можно было покормить специально заготовленной для этого случая морковкой. Реакцию пассажиров засняли на видео, а потом

из этого смонтировали рекламный ролик.

 

7. САМОЕ ДЕШЕВОЕ

Такси-велокэбы в Дублине бесплатны. Это европейский вариант азиатских велорикш: трехколесный велосипед с электродвигателем. В кабинку, кроме водителя, вмещаются двое пассажиров. Оплачивают поездки рекламодатели, которые вешают на транспорт свою рекламу. Правда, работает такое такси только в теплое время года.

 

Метки: в России, Общество, СМИ, В мире

Опубликовано: 19.03.2017 в 10:01 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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