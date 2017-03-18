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Уроки доктора Комаровского

доктор

 

Доктор Комаровский, несомненно, один из самых известных педиатров современности. К урокам «Школы доктора Комаровского» на телеканалах «ТВ-3», «Пятница», «Мама» охотно прислушиваются многие родители, бабушки и дедушки. Тем более что о детском здоровье там рассказывают понятно и увлекательно. Доктор Комаровский призывает родителей при воспитании детей руководствоваться здравым смыслом и знаниями, которыми он готов щедро делиться. А основные принципы достаточно просты.

 

НЕ ПЕРЕКАРМЛИВАТЬ

Многие родители, а особенно бабушки, уверены, что для здоровья ребенка его надо хорошо кормить. Если малыш есть отказывается, нужно проявить настойчивость. А по мнению доктора Комаровского, заставлять ребенка есть – неправильно. «Аппетит определяется образом жизни, уровнем энергозатрат. Так что если вы не удовлетворены аппетитом ребенка – спорт, прогулки, активные игры вам в помощь. Но никогда не заставляйте его есть, – говорит он. – На самом деле очень полезно, когда ребенок испытывает реальное чувство голода и говорит: «Мама, дай поесть!» А мама отвечает: «Подожди, я еще не приготовила». Голод, вызванный избытком желудочного сока, резко снижает риск кишечной инфекции – соляная кислота переварит что угодно... Нормально, когда малыш проснулся, попил, побегал, а уже потом позавтракал. Но если надо идти в садик или школу, где долго не будет еды, а ребенок не хочет завтракать, тогда надо менять ужин. Кормите менее сытно перед сном, чтобы он просыпался голодным». Зачастую мамы сталкиваются с такой ситуацией, что ребенок хочет есть, но только сладкое. «Я считаю, что если ребенок не хочет есть то, что приготовила мама, он должен остаться голодным. А когда поел то, что нужно, тогда и получил сладкое, – говорит доктор Комаровский. – Вообще, очень важно не приучать к сладкой пище и особенно к сладким напиткам. Сладости допустимы лишь тогда, когда нет лишнего веса и созданы условия для двигательной активности ребенка. Дети должны быть худыми и с шилом в заднице».

 

НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ

Многие мамы боятся, что ребенок замерзнет и заболеет. И чтобы этого избежать, кутают малыша на улице и ставят обогреватели в детской, а ребенок... всё равно болеет! «Дети болеют не от того, что мерзнут, а от того, что потеют. Поэтому надо подобрать такую одежду, чтобы ребенку было удобно бегать и прыгать, – уверяет доктор Комаровский. – Родители часто не понимают, что для ребенка самый главный момент – это воздух, которым он дышит. Воздух важнее одежды. Ведь главный фактор, который лежит в основе появления дыхательной аллергии, – это теплый и сухой воздух, насыщенный пылевыми частицами. Очень важно, чтобы во время сна в комнате было чисто, влажно и обязательно прохладно. Нормальная температура воздуха – 18–20 градусов. Идеальная – 16 градусов плюс теплое одеяло и теплая пижама. Вот это класс! Кстати, рекомендую взрослым тоже попробовать эту температуру. Многие женщины увидят, как резко активизируется любовь мужа, потому что надо будет греться. Влажность воздуха – 40–60% (лучше 70, чем 30)». С ангинами и тонзиллитами у ребенка Комаровский тоже советует бороться холодом: «Один из самых эффективных способов закаливания полости рта и миндалин – регулярный контакт с холодом. Купите пломбир и давайте его малышу как лекарство – по чайной ложке три раза в день. Пусть держит лакомство во рту, считает до 10 и только потом глотает. Через 5 дней увеличьте дозу в 2 раза. Так постепенно доведите количество съедаемого мороженого до двух порций в день. Через полгода все тонзиллиты закончатся».

 

Не создавать стерильных условий

Многие родители, опасаясь аллергии, к которой склонны современные дети, стараются свести к минимуму ее возможные источники. Например, не заводят домашних животных. Доктор Комаровский советует действовать от обратного: «Еще до появления ребенка заведите дома собаку. Собака, которая постоянно носит в дом грязь, обнимается с ребенком, облизывает его, создает на его иммунитет постоянную микробную нагрузку. Это очень важно – иметь адекватную микробную нагрузку. Когда мы живем в стерильности, это и есть причина аллергий. Иммунитету скучно, ему надо на что-то бросаться. У грязных и голодных не бывает аллергий. Они бывают у сытых, чистых и теплых. И собака (не живая кукла-болонка, а настоящая собака, которая пойдет в грязь, придет домой с грязными лапами, и вы будете учить ребенка, как эти лапы мыть) призвана избавить его от аллергии». А вот с чем доктор действительно советует ограничить контакты, так это лекарства и бытовая химия.

 

Не лениться

Доктор Комаровский не устает повторять: главное, что необходимо ребенку, это внимание мамы и папы. «Надо дарить ребенку самое дорогое, что есть у взрослых, – ваше свободное время, – говорит он. – Я хочу, чтобы мама и папа понимали: сделали ребенка – это семья. Нельзя в воскресенье отправить ребенка к бабушке – на еду и телевизор с мультиками, а самим пойти в ресторан. Правильно всем вместе взять лыжи и отправиться на свежий воздух. Многие мамы и папы активно используют электронные устройства, чтобы получить время в личную собственность. Как врач я категорически против компьютерных игр до двухлетнего возраста. Далее, есть стандартное правило: не более двух часов экранного времени в сутки. Помните: мама как развивающая игра намного полезнее. Папа, который вместе с ребенком строит из кубиков домик, в тысячу раз круче, чем любой гаджет. Но папе легче уткнуть годовалого ребенка в мультики, а самому отдыхать. Это неправильно. Взрослым прежде всего следует усвоить, что дети копируют поведение остальных членов семьи, поэтому надо становиться примером. Если ребенок перед завтраком пробежится вместе с папой, примет прохладный душ, то это приучит его к регулярным физическим нагрузкам. А когда дитё с утра до ночи видит папу, уткнувшегося в гаджет, оно вырастет таким же». Роль мужчины в воспитании ребенка доктор Комаровский подчеркивает особо: «Cамое печальное – уверенность большинства мужчин в том, что мама ребенка лучше, чем папа, знает, как за ребенком ухаживать. Но женщинам присущи два главных родительских страха, которые инстинктивны и, как правило, иррациональны: страх, что ребенок замерзнет, и страх, что он умрет от голода. Для преодоления этих страхов необходим вменяемый, интересующийся здоровьем ребенка папа».

Метки: в России, Здоровье, СМИ, Общество

Опубликовано: 18.03.2017 в 14:41 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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