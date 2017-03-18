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← Сергей Юрский покорил любимую бутербродом

Тайная жизнь Охотников на дьявола

 

 сериал

Действие нового сериала телеканала «НТВ» «Охота на дьявола» разворачивается в Финляндии 1937 года. Разведчики из Германии, Японии, Великобритании и СССР охотятся за секретным супероружием. А противостоит им бывший русский офицер. У всех героев этой шпионской истории множество тайн. Но неожиданные секреты есть и у исполнителей главных ролей.

 

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ: ВЕЛОСИПЕДИСТ-ЧЕМПИОН

В сериале. Макс Ливиус выглядит вполне респектабельным финским кинорежиссером, но на самом деле он – бывший русский офицер, который служил в разведке еще при Врангеле.

В жизни. Сергей Безруков известен в основном своими творческими достижениями. Но, оказывается, он также способен показать класс на велосипедной дорожке! В детстве велосипед стал для него символом победы над самим собой. Актер вспоминает: «Я склонен сомневаться в себе, но отец с детства меня приучил, что нужно идти вперед, невзирая на внутренние терзания. Порою как в омут с головой: иди и делай, иначе не поймешь, способен ты это сделать или нет. В результате в детстве я сам научился кататься на двухколесном велосипеде. Отец очень нервничал, а у меня не получалось, я падал. Потом в какой-то момент я, наверное, собрался либо разозлился на самого себя, сказал: «Папа, ты иди, я сам». Он ушел в подъезд, но остался подглядывать за мной. И заплакал от радости, когда вдруг увидел, как я сам выезжаю из-за поворота…» Это средство передвижения Безруков с удовольствием использует и сегодня – и продолжает одерживать победы. К примеру, он оказался самым быстрым на благотворительной велогонке «Теат-Ралли», которую проводил в Москве фонд «Артист». Причем, в отличие от остальных участников, 4,5 километра Сергей преодолел на собственном велосипеде. «Во время гонки во мне что-то мальчишеское взыграло. Как на соревнованиях в школе, вдруг что-то включилось, и я как газанул!» – рассказывает он. Средства, собранные на мероприятии, традиционно пошли на помощь престарелым ветеранам сцены. А Сергею на память о заезде вручили «золотую» медаль.

 

МАРИЯ ЛУГОВАЯ: БЛОНДИНКА С СОБАЧЬИМИ ГЛАЗАМИ

В сериале. Анна Ярцева выглядит хрупкой и женственной, но на самом деле она – опытный сотрудник НКВД и в совершенстве владеет оружием.

В жизни всё наоборот. Мария Луговая, которой в последнее время достаются в основном роли боевых героинь (например, Маруся Климова в сериале «Мурка»), в жизни – настоящая тургеневская барышня. Она умеет играть на скрипке, серьезно увлекается балетом. И замечательно смотрится в исторических костюмах. К примеру, в сериале «Бесы» Мария с удовольствием носила корсет, хотя по роли это было не обязательно –

ее героиня Даша Шатова должна была выглядеть гораздо скромнее других. «Но мы с художником Дмитрием Андреевым специально не отказывались от этого предмета женского гардероба: он обязывает! – рассказывает актриса. – Появляется другая осанка, походка… Тот случай, когда костюм на сто процентов помогал создавать персонажа. Единственное, приходилось мало есть: Дима предупредил, что на время обеда корсет, конечно, можно расшнуровывать, но затягивать его потом вновь будет очень сложно, в первую очередь для меня. В общем, о еде пришлось забыть, я клевала как птичка». Во время съемок тех же «Бесов» выяснилось, что у Луговой довольно нестандартный подход к работе над ролью. Готовясь сыграть Дашу, актриса много времени уделила... рассматриванию собачьих глаз! Она хотела поймать взгляд животного – по мнению Марии, именно так ее героиня должна была смотреть на главного героя. «Я вспоминала, как псы смотрят на своих хозяев, – говорит она. – Даже если пса оттолкнуть, он всё равно покорно прибежит к ноге по первому же зову. В глазах этих животных читается безусловная любовь. Вот и моя героиня любит персонажа Матвеева больше, чем себя». А главный секрет Луговой – то, что она... блондинка! «Мой натуральный цвет волос – светло-русый, – как-то призналась актриса. – Но он мне не нравился, и я начала красить волосы еще в школе».

 

АРТЁМ ТКАЧЕНКО: ПЕВЕЦ БЕЗ МУЗЫКИ

В сериале. Фил Килби – английский разведчик, но кроме того он друг детства Макса Ливиуса – и дружба для него важнее работы.

В жизни. Артем Ткаченко производит впечатление человека храброго, но и у него есть ахиллесова пята. Артист с ужасом вспоминает... уроки музыки! «Мама в какой-то момент подумала, что будет неплохо связать мою жизнь с музыкой, но чтобы при этом во мне был настоящий мужской стержень, – вспоминает он. – У нас в Калининграде есть военно-музыкальное училище. А у меня там жили и живут до сих пор, причем в одном доме с нами, друзья детства – братья Манохины. С ними мы и пошли в училище. Нам казалось, что всё это мужественно и в то же время романтично. Мы предвкушали, как будем мерить форму, надевать сапоги, но мне сразу сказали: «Ты будешь играть на тромбоне». Я знал, что такое тромбон, но был маленького роста, с большими квадратными ушами (потом они втянулись), и представил себя с этим огромным инструментом. Это было первое, что меня испугало и как-то насторожило. Потом нам выдали форму, и я опять удивился: «Как это так, не новые сапоги?!» На следующий день мне сказали, что я назначен в наряд и должен убирать туалет, как в армии. Процесс этот может занять час, два, три, пять: зашел кто-то, наследил – ты опять вытираешь... Потом были пробежки с голым торсом в шесть утра. Окончательно я сдался, кажется, через неделю. Позвонил маме (было мне тогда лет тринадцать-четырнадцать) и заплакал, стоя в телефонной будке: «Мама, забери меня обратно». Она согласилась...» Но не сдалась. Вскоре деятельная мама решила, что у сына талант к игре на валторне. Ткаченко выдержал всего три урока. И гитара не стала его большой любовью. К счастью, после двух лет мучений с музыкой Артем увлекся театральным делом, и уж там его устроило всё. А в театре выяснилось, что один музыкальный талант у актера все-таки есть – Ткаченко неплохо поет. Правда, вне музыкальных спектаклей демонстрирует это умение только в ванной по утрам.

 

ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН: ШПИОН В КИНО И В ЖИЗНИ

В сериале. Комиссар Глеб Иванович Бокий – видный деятель советских спецслужб, суровый профессионал.

В жизни. Евгений Стычкин знаком большинству зрителей по комедийным ролям. Но он мог бы быть и разведчиком – необходимые для этого любопытство, дерзость и наблюдательность у актера присутствуют с лихвой. К примеру, еще будучи студентом ВГИКа, Стычкин из любопытства пошел поступать в другой вуз – и сделал несколько поучительных наблюдений. «В конце первого курса я со знакомым ходил на прослушивание в «Щуку». Смеха ради, – признается он. – И это было ужасно. Преподаватели там все были какие-то невозможно пафосные. Помню, как в комиссии два маститых театральных педагога говорили про шины, то ли они купили летние, то ли продали. В девяностые годы шины были острой проблемой. Я был довольно наглый да еще, поскольку уже учился в другом заведении, не боялся, что меня не возьмут. А их поведение меня раздражало. Абитуриент только начинал читать, его сразу обрывали. Хотя я-то думал, что произведу на них неизгладимое впечатление. В какой-то момент я не выдержал и спросил: «Я вам не мешаю с шинами разбираться?» И они сказали: «Нет, нет, мы достаточно слышали, спасибо, садитесь». Прослушивание я не прошел...»

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 18.03.2017 в 10:18 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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