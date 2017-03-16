Сергей Юрский покорил любимую бутербродом

16 марта - день рождения замечательного актера Сергея Юрского. И более 40 лет рядом с ним любимая жена, не менее замечательная актриса Наталья Тенякова. Историю этой долгой любви рассказывает их дочь, потомственная актриса Дарья Юрская.

Сказочное знакомство

–Впервые родители встретились на съемочной площадке картины «Большая кошачья сказка». Он – уже известный артист, она – студентка. Мама пропала с первого взгляда, но романа не началось, потому как оба были несвободны: папа женат на Зинаиде Шарко, мама замужем за Львом Додиным. Мама не любила мужа, а он ее – очень. Долго страдал от неразделенного чувства и даже пытался наложить на себя руки. После этого его мама просто умоляла юную Наташу Тенякову обратить внимание на несчастного. И мама вступила в брак с Львом Абрамовичем. Но после окончания съемок «Большой кошачьей сказки» честно призналась: «А вот теперь я влюбилась!» Супруг занервничал: «Можно узнать, в кого?» «В Юрского!» – выпалила мама. Додин с облегчением расхохотался: «В этого можно!» Сергей Юрьевич на тот момент был очень популярен – с таким же успехом можно было влюбиться в самого Господа Бога. Однако невозможное чувство со временем не угасло. Мама окончила институт и получила приглашение в БДТ. Легенда гласит, что тогдашняя папина супруга Зинаида Шарко сказала: «К нам в театр пришла девочка – Наташа Тенякова. К ней-то он и уйдет». И оказалась права. Папа признался маме, что тоже потерял голову еще в момент их встречи на «Большой кошачьей сказке».

Свадьба под «запретом»

–После первой совместно проведенной ночи Сергей Юрьевич поразил Наталью Максимовну окончательно – принесенным в постель завтраком. Состоял он из кофе и бутербродов с сыром, посыпанным тем же кофе. «Ага! – решила мама, впечатленная оригинальностью меню. – Он еще и готовить умеет!» Тут она прогадала, потому что сыр, посыпанный кофе, так и остался вершиной кулинарного творчества артиста Юрского. Официально родители поженились спонтанно, после того как на гастролях их отказались поселить в один номер. Свадьбы не было. Мама осталась при своей фамилии Тенякова, под которой уже была известна зрителю. Но потом стала Юрской. Актера Юрского тогда «запретили» как неугодного: не приглашали в кино, не предлагали ролей в театре. И однажды к маме в гримерку зашел один коллега и произнес: «Наташа, у вас такое будущее! Подумайте, стоит ли вам быть рядом с Юрским. У него сложности». «Что?.. Вон отсюда!» – ответила мама и прямиком отправилась в загс брать папину фамилию.

Любовь и грим

–Когда Владимир Меньшов пригласил в свою картину «Любовь и голуби» на роль дяди Мити отца, столь оригинальному деду потребовалась аналогичная баба Шура. А где такую взять? Искали-искали... Маме моей, красотке, только исполнилось тридцать восемь. И вот звонит ей Меньшов и сообщает, что надо приехать в карельский Медвежьегорск на съемки. А она как раз собирается со мной в Ялту. «Какое кино? У меня дочь!» – «Бери с собой! Мы тут все с детьми». И вместо солнечного черноморского побережья мы поперлись в Карелию с ее собачьим холодом... Члены съемочной группы как начали ржать в полном составе в первый съемочный день, так и проржали до финала. Правда, мама жутко страдала от своего грима. Ей стягивали лицо специальной пленкой, чтобы оно покрывалось морщинами, и с этой «конструкцией» приходилось существовать весь съемочный день. Снимали пленку только вечером, и даже до утра лицо не успевало как следует разгладиться. Но ради искусства и папы мама пошла и на это.

Спор длиною в сутки

–Кажется, с момента моего поступления сначала в Школу-студию, а потом и в труппу МХАТа родители не пропустили ни одного показа или премьеры. А однажды чуть не развелись из-за просмотренного спектакля с моим участием! Мнения у них родились диаметрально противоположные, спорили сутки напролет, и оставалось только удивляться, как никто никого не убил. «Мне уже всё равно, что вы думаете! – рычала я. – Прекратите! Мама, не кричи, пожалуйста». – «Ты еще не слышала, как кричат!» А как они ссорятся! Голоса у родителей богатые, поэтому выяснение отношений чаще происходит именно «на голосах». И лучше сразу сливаться, пока не попал в эпицентр этого вихря. Хотя ссоры у Юрских – довольно редкое явление, обычно они сходятся во мнениях.

«Подменённый» внук

–Смешнее всех на рождение моего сына Гоши отреагировал папа. Мама с зятем мечутся, собираются ко мне в роддом, а папочка провалился в эдакий транс и отвечает по телефону: «Да, это я. У меня родилась внучка. Почему девочка?.. Мальчик!» В роддоме тоже без комедии не обошлось. Там есть такие загончики для встречающих. И вот мои там, а я должна еще что-то подписать. Сквозь стеклянные двери вижу, как в загончик вывозят больничную колясочку, и лица у моих становятся растерянными. Что за ерунда? Подхожу. В коляске малыш с объемными черными кудрями. На лицах родителей: «Ох, ничего себе!» Про мужа вообще молчу. «Да это не наш мальчик! Перепутали!» – расхохоталась я, и только после этого все обратили внимание на соседний загончик, где стояла семья с густыми черными шевелюрами. Когда наконец привезли светленького голубоглазого Гошу, папа проникновенно произнес: «Он мне очень нравится». Кстати, со временем Георгий становится всё больше и больше похож на актера Сергея Юрского. Жесты, фигура, взгляд. В отличие от меня в детстве он любит листать с дедушкой большие альбомы с шедеврами мировой живописи и с удовольствием составляет компанию в походах по музеям.