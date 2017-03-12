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Семейные рецепты Ларисы Гузеевой

Гузеева

12 марта на «Первом канале» стартует новое кулинарное шоу «ТилиТелеТесто», вести которое будет Лариса Гузеева. Она сама отлично готовит и в свое время именно этим талантом окончательно покорила мужа, ресторатора Игоря Бухарова, который, кстати, выступит в новой передаче в качестве эксперта. Но в канун премьеры телеведущая поделилась рецептами не кулинарными, а семейными.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ДЕВУШЕК

–Не спешите замуж. Я категорически против ранних браков. Многие мои знакомые, которые рано создали семью, брак не сохранили. Хорошо, чтобы до замужества и рождения ребенка был любовный опыт. Не обязательно постельный – любовный. И чем он будет богаче и разнообразнее, тем лучше. Душа должна немножко натренироваться, чтобы потом, если что-то не сложится, она могла держать удар.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ВЫЙТИ ЗАМУЖ

-Нужно знать, для чего ты хочешь замуж. Родить ребенка? Завести совместный бизнес? Когда ясно видишь цель, добиться ее проще. Главное – адекватно оценивать себя и своего избранника. Самые несчастные – люди, которые этого не делают. Они маются: «Ах, я такая прекрасная! Почему же рядом со мной Ваня – не прекрасный и не чуткий?» Да потому, что девушка так хотела замуж, что смотрела на своего избранника с закрытыми глазами. Потом опомнилась. А он-то не изменился – каким был, таким и остался. Поэтому я считаю, что чем больше брак «от ума», тем он крепче. А еще важно понимать, что если мужчина не делает предложения на протяжении двух лет, то нужно собирать вещички и бежать от него, не питать лишних иллюзий.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ЗАМУЖНИХ

–Оставьте мужу его территорию. Чем больше вы дадите ему свободы, тем он будет ближе к вам. Не звоните по 48 раз в день своим мужчинам. Не шлите им дебильные эсэмэски, как учат в глянцевых журналах. Если мужчина много работает, кроме раздражения это у него ничего не вызовет! Мужчине нужно, чтобы, когда он приходит, в доме были уют и вкусная еда. Он целый день работал, чтобы принести зарплату, да еще искал, где бы подхалтурить, чтобы вазочку в подарок вам к 8 Марта купить. Так пожалейте его! Видите, что он после работы уснул с пультом у телевизора – укройте и подушку подложите, а не будите со злобой, что он храпит и жить вам мешает! Ничто так не разрушает отношения, как занудство и придирки. Надо в радость быть друг другу, надо быть легкими.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ НЕСЧАСТНЫХ В БРАКЕ

–Если муж алкоголик и внушает вам, что его надо лечить, если он наркоман, если просто бездельник, ставьте в таком браке точку! Эти люди сами выбрали себе колор и им малюют свою жизнь. Пилить такого мужа бессмысленно. Зачем? Вы думаете, он на себя в зеркало не смотрит и не говорит: «Эх, какой я никакой!»? Да знает он всё про себя – просто ему так удобно.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН

–Научитесь думать о работе за порогом дома, не «грузите» мужа. Мужчины не любят, когда им жалуются, особенно по поводу работы. У них один ответ: «Разбирайся сама» либо «Не работай». Все проблемы в семье от того, что женщина забывает о своем предназначении. Замечательно, если она много работает, но муж и дети – это всё-таки главное. Если рядом мужчина, он не должен мыть посуду, убирать квартиру.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ МАМ

–Женщина должна работать, а дети – видеть, что родители работают. На самом деле ребенку не нужно столько внимания, сколько мы себе фантазируем. Мамаша с пирогами двадцать четыре часа в сутки – это же ужас! Моя мама работала столько, что отчим говорил: «Альбина, может, тебе уже раскладушку взять в школу и там ночевать?» Мама была завучем. Я мало ее видела, зато быстро научились себя занимать. И мои дети тоже. Мне это нравится. Потому что они не будут цепляться сначала за меня, потом за жену или за мужа, за начальника, за друзей... Слабых никто не любит.

 

РЕЦЕПТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

–Слушайте свою маму. У мамы есть опыт, и если она вменяемая, то плохого не посоветует. Раньше, когда у меня не складывалась жизнь, я говорила: «Мам, хватит меня поучать!» Казалось, что она старая и ничего в этой жизни не понимает. А сейчас смотрю на себя и понимаю: я – ее отражение. И детям своим говорю: «Вам сложно мне поверить, но постарайтесь – просто потому, что у меня опыта больше!»

Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опубликовано: 12.03.2017 в 16:54 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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