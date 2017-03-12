Опоздать, но не сдаться!

Недавно испанские астрономы заявили, что время во Вселенной постепенно замедляется. Этот процесс, конечно, очень кстати для людей, которые везде опаздывают. Впрочем, без опозданий не случилось бы множества курьезных историй – например, таких, в которые попадали звезды!



ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ ВЛАДИМИРА ЭТУША

Самый страшный кошмар для любого актера – сорвать спектакль. Ради того, чтобы этого избежать, артисты готовы идти на крайние меры! Однажды не повезло Владимиру Этушу. Он параллельно снимался в Индии в фильме «Миссия в Кабуле» и играл главную роль в «Мещанине во дворянстве» Театра имени Вахтангова. Заменить актера в спектакле оказалось невозможно, так что ему нужно было прилетать в Москву в определенное время. Однажды нужный рейс сорвался. Этуш полетел следующим, через сутки, едва успевая к началу пьесы. «Летим. Но вдруг я узнаю, что в Москве самолет не сядет, ибо рейс «перебросили» на Киев, – вспоминает актер. – Я – к пилоту. Он говорит: «Да ты не волнуйся – тебя обязательно отправят в Москву». Я начинаю говорить, что по расписанию самолет прилетает в восемь, а в десять мне нужно быть уже в гриме… Ну что поделать? От усталости я и сам не заметил, как заснул. Проснулся уже над Воронежем. Открыл чемодан, а у меня там лежал декоративный меч, купил в Индии в качестве сувенира. И так, валяя дурака, пошел в кабину пилотов. Я поднял палаш над головой, как кавалерист перед атакой, вошел в кабину и сказал: «Принуждаю сесть в Москве!» Они сначала оторопели, но потом, оценив мой юмор, стали соображать. Пилот говорит радисту: «Слушай, Вась, запроси-ка Москву, может, она все-таки примет нас». Запросили. Всё. Садимся в Москве…»



ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО

Однажды режиссер предпринял крайне неудачную попытку воспользоваться своей известностью. Дело было в 1970-х годах в Крыму. Кончаловский тогда только развелся, был одинок и подумывал познакомиться с какой-нибудь девушкой. И очень кстати увидел афишу своего фильма «Дядя Ваня», который собирались показать в местном сельском клубе. Андрей специально решил прийти на сеанс с опозданием, чтобы легче было очаровывать уже впечатленную его искусством публику. Предполагал, что после слов «Здравствуйте, я режиссер этого фильма» не устоит ни одна женщина. Однако, подходя к клубу, Кончаловский неожиданно услышал раскаты смеха – при том, что в фильме смешного мало. «Когда я вошел, то увидел, что в зале сидит всего человек шесть, а фильм идет вверх ногами, – вспоминает он. – Я побежал в будку к киномеханику. Кричу ему: «Ты что, с ума сошел?!» А он сидит себе, чего-то ест и говорит в ответ: «Это зрители меня попросили, а то, говорят, смотреть очень скучно было».



ВЫГОДНОЕ ОПОЗДАНИЕ КИРИЛЛА ЖАНДАРОВА

Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» однажды едва не бросил любимую профессию: после первых съемок в кино Кирилл сильно разочаровался в актерстве. «Весь день стоять, мерзнуть и ничего не делать, чтобы потом на экране появились только твои ноги, – разве это работа?» – вспоминает Жандаров. Молодой человек переквалифицировался в бармены, получил диплом менеджера ресторанного бизнеса и даже устроился работать в ресторан, но тут его пригласили на пробы для рекламного ролика. И он на них опоздал! «Есть у меня такая нехорошая привычка, – признается актер. – Всё равно пришел – теплилась надежда: вдруг кого-то застану. Но когда навстречу мне вышла группа загорелых подкачанных парней, понял, что мои шансы равны нулю. Развернулся уходить и налетел на какого-то итальянца. Разговорились. Он рассказал, что снимал клипы. Я пожаловался на несостоявшиеся пробы. Через день позвонил агент и сообщил, что меня утвердили. Как? Выяснилось, что я общался с режиссером». Съемки прошли благополучно, гонорар Жандаров получил весьма приличный и быстро передумал уходить из профессии.



ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ОПОЗДАНИЕ ОКСАНЫ ФАНДЕРЫ

В начале 1990-х актриса вместе с труппой театра «Школа драматического искусства» под руководством Анатолия Васильева отправилась на гастроли в Японию. Артисты делали пересадку в Токио, и между рейсами возникла пауза примерно в сутки. Актеры Игорь Яцко и Сергей Репецкий решили посмотреть город. Оксану позвали с собой – она единственная в компании владела английским. Русская делегация благополучно добралась до центра Токио, посмотрела достопримечательности, накупила сувениров... и так увлеклась, что опоздала на последнюю электричку до аэропорта! А денег на такси у актеров не осталось, да и останавливаться машины не желали... Тут-то Оксана и проявила всю силу русской женщины. «Она чуть ли не грудью преградила дорогу такси, – вспоминает Яцко. – На ломаном английском пыталась объяснить японцу, сидящему за рулем, что нам нужно в район аэропорта, даже нарисовала ему на бумажке самолет и наш отель. После такого представления таксист не смог нам отказать». К пяти утра актеры добрались до гостиницы, но тут выяснилось, что 400 долларов на оплату поездки у них нет. И снова ситуацию спасла Фандера. «Она отправилась по номерам, – рассказывает Яцко. – Сначала прошерстила нашу труппу. У всех назанимала по копеечке, обещая, что в Москве вернем. А потом нарисовала на бумажке один доллар и стала стучать с ней в номера. Чуть не плача на языке жестов объясняла заспанным японским постояльцам, что ей очень нужны деньги». В итоге артистизм актрисы оценил сам Васильев и добавил к собранным деньгам недостающую часть.



ДЕРЗКОЕ ОПОЗДАНИЕ БОРИСА ЩЕРБАКОВА

Стать студентом Школы-студии МХАТ Борис Щербаков сумел благодаря смелости и... опозданию. За год до этого юный абитуриент не смог пройти вступительные экзамены в ЛГИТМиК и вместо этого пошел учиться в Ленинградский институт культуры имени Крупской. Вероятно, студенческая жизнь помешала ему следить за новостями других актерских вузов, и Щербаков не знал, что вступительные экзамены в Школе-студии в тот год прошли на неделю раньше. Он опоздал. Но вместо того, чтобы сдаться, пошел напролом – прямо к Петру Масальскому, заведующему кафедрой актерского мастерства. «В это время в Школе-студии шло заседание его кафедры – обсуждали набранный курс, – вспоминает Борис Васильевич. – Я и ворвался прямиком в кабинет со словами: «Пал Масалич! Я хочу у вас учиться!» Мало того, что устроил переполох, я еще и перепутал имя педагога, но, вероятно, то, что я при всех изъявил желание учиться именно у него, Масальскому польстило. Он прослушал меня и принял».