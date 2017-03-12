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← Здравствуй, моя Мурка!

Опоздать, но не сдаться!

Этуш
Недавно испанские астрономы заявили, что время во Вселенной постепенно замедляется. Этот процесс, конечно, очень кстати для людей, которые везде опаздывают. Впрочем, без опозданий не случилось бы множества курьезных историй – например, таких, в которые попадали звезды!

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ ВЛАДИМИРА ЭТУША 
Самый страшный кошмар для любого актера – сорвать спектакль. Ради того, чтобы этого избежать, артисты готовы идти на крайние меры! Однажды не повезло Владимиру Этушу. Он параллельно снимался в Индии в фильме «Миссия в Кабуле» и играл главную роль в «Мещанине во дворянстве» Театра имени Вахтангова. Заменить актера в спектакле оказалось невозможно, так что ему нужно было прилетать в Москву в определенное время. Однажды нужный рейс сорвался. Этуш полетел следующим, через сутки, едва успевая к началу пьесы. «Летим. Но вдруг я узнаю, что в Москве самолет не сядет, ибо рейс «перебросили» на Киев, – вспоминает актер. – Я – к пилоту. Он говорит: «Да ты не волнуйся – тебя обязательно отправят в Москву». Я начинаю говорить, что по расписанию самолет прилетает в восемь, а в десять мне нужно быть уже в гриме… Ну что поделать? От усталости я и сам не заметил, как заснул. Проснулся уже над Воронежем. Открыл чемодан, а у меня там лежал декоративный меч, купил в Индии в качестве сувенира. И так, валяя дурака, пошел в кабину пилотов. Я поднял палаш над головой, как кавалерист перед атакой, вошел в кабину и сказал: «Принуждаю сесть в Москве!» Они сначала оторопели, но потом, оценив мой юмор, стали соображать. Пилот говорит радисту: «Слушай, Вась, запроси-ка Москву, может, она все-таки примет нас». Запросили. Всё. Садимся в Москве…» 

ПОУЧИТЕЛЬНОЕ ОПОЗДАНИЕ АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 
Однажды режиссер предпринял крайне неудачную попытку воспользоваться своей известностью. Дело было в 1970-х годах в Крыму. Кончаловский тогда только развелся, был одинок и подумывал познакомиться с какой-нибудь девушкой. И очень кстати увидел афишу своего фильма «Дядя Ваня», который собирались показать в местном сельском клубе. Андрей специально решил прийти на сеанс с опозданием, чтобы легче было очаровывать уже впечатленную его искусством публику. Предполагал, что после слов «Здравствуйте, я режиссер этого фильма» не устоит ни одна женщина. Однако, подходя к клубу, Кончаловский неожиданно услышал раскаты смеха – при том, что в фильме смешного мало. «Когда я вошел, то увидел, что в зале сидит всего человек шесть, а фильм идет вверх ногами, – вспоминает он. – Я побежал в будку к киномеханику. Кричу ему: «Ты что, с ума сошел?!» А он сидит себе, чего-то ест и говорит в ответ: «Это зрители меня попросили, а то, говорят, смотреть очень скучно было».

ВЫГОДНОЕ ОПОЗДАНИЕ КИРИЛЛА ЖАНДАРОВА 
Звезда сериала «Доярка из Хацапетовки» однажды едва не бросил любимую профессию: после первых съемок в кино Кирилл сильно разочаровался в актерстве. «Весь день стоять, мерзнуть и ничего не делать, чтобы потом на экране появились только твои ноги, – разве это работа?» – вспоминает Жандаров. Молодой человек переквалифицировался в бармены, получил диплом менеджера ресторанного бизнеса и даже устроился работать в ресторан, но тут его пригласили на пробы для рекламного ролика. И он на них опоздал! «Есть у меня такая нехорошая привычка, – признается актер. – Всё равно пришел – теплилась надежда: вдруг кого-то застану. Но когда навстречу мне вышла группа загорелых подкачанных парней, понял, что мои шансы равны нулю. Развернулся уходить и налетел на какого-то итальянца. Разговорились. Он рассказал, что снимал клипы. Я пожаловался на несостоявшиеся пробы. Через день позвонил агент и сообщил, что меня утвердили. Как? Выяснилось, что я общался с режиссером». Съемки прошли благополучно, гонорар Жандаров получил весьма приличный и быстро передумал уходить из профессии. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ОПОЗДАНИЕ ОКСАНЫ ФАНДЕРЫ 
В начале 1990-х актриса вместе с труппой театра «Школа драматического искусства» под руководством Анатолия Васильева отправилась на гастроли в Японию. Артисты делали пересадку в Токио, и между рейсами возникла пауза примерно в сутки. Актеры Игорь Яцко и Сергей Репецкий решили посмотреть город. Оксану позвали с собой – она единственная в компании владела английским. Русская делегация благополучно добралась до центра Токио, посмотрела достопримечательности, накупила сувениров... и так увлеклась, что опоздала на последнюю электричку до аэропорта! А денег на такси у актеров не осталось, да и останавливаться машины не желали... Тут-то Оксана и проявила всю силу русской женщины. «Она чуть ли не грудью преградила дорогу такси, – вспоминает Яцко. – На ломаном английском пыталась объяснить японцу, сидящему за рулем, что нам нужно в район аэропорта, даже нарисовала ему на бумажке самолет и наш отель. После такого представления таксист не смог нам отказать». К пяти утра актеры добрались до гостиницы, но тут выяснилось, что 400 долларов на оплату поездки у них нет. И снова ситуацию спасла Фандера. «Она отправилась по номерам, – рассказывает Яцко. – Сначала прошерстила нашу труппу. У всех назанимала по копеечке, обещая, что в Москве вернем. А потом нарисовала на бумажке один доллар и стала стучать с ней в номера. Чуть не плача на языке жестов объясняла заспанным японским постояльцам, что ей очень нужны деньги». В итоге артистизм актрисы оценил сам Васильев и добавил к собранным деньгам недостающую часть.

ДЕРЗКОЕ ОПОЗДАНИЕ БОРИСА ЩЕРБАКОВА
Стать студентом Школы-студии МХАТ Борис Щербаков сумел благодаря смелости и... опозданию. За год до этого юный абитуриент не смог пройти вступительные экзамены в ЛГИТМиК и вместо этого пошел учиться в Ленинградский институт культуры имени Крупской. Вероятно, студенческая жизнь помешала ему следить за новостями других актерских вузов, и Щербаков не знал, что вступительные экзамены в Школе-студии в тот год прошли на неделю раньше. Он опоздал. Но вместо того, чтобы сдаться, пошел напролом – прямо к Петру Масальскому, заведующему кафедрой актерского мастерства. «В это время в Школе-студии шло заседание его кафедры – обсуждали набранный курс, – вспоминает Борис Васильевич. – Я и ворвался прямиком в кабинет со словами: «Пал Масалич! Я хочу у вас учиться!» Мало того, что устроил переполох, я еще и перепутал имя педагога, но, вероятно, то, что я при всех изъявил желание учиться именно у него, Масальскому польстило. Он прослушал меня и принял».

 

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 12.03.2017 в 14:31 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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