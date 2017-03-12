Здравствуй, моя Мурка!

9 марта «Первый канал» начинает показ долгожданного сериала «Мурка». Его создателей вдохновила известная песня про авторитетную воровку Марусю Климову, которая получила пулю за предательство, потому что сдала свою банду милиции. Впрочем, разбираясь в этой истории, сценаристы «Мурки» выяснили, что Климова вовсе не была преступницей!



«ПРИБЫЛА В ОДЕССУ БАНДА ИЗ-ЗА МУРА»

Один из сценаристов сериала «Мурка», журналист Андрей Калитин, провел масштабное архивное расследование и пришел к выводу, что знаменитая песня рассказывает о секретной операции чекистов, а сама Мурка – реальная женщина Маруся Климова – много лет работала в правоохранительных органах. «В настоящее время известно около 25 вариантов текстов песни «Мурка», – говорит Калитин. – Многие отличаются первой строчкой: «Прибыла в Одессу банда из Ростова…», «...банда с Петрограда…», «…банда из Амура…» Логики ни в одной из этих географических привязок нет. Какой смысл приезжать в приморский город, наводненный огромным количеством местных банд, чужакам из Питера, Ростова и уж тем более с далекого Амура? Только ради того, чтобы испытать на собственных шкурах всю силу одесского криминала? Зато в одном из вариантов первого куплета песни написано: «…банда из-за МУРа…» Вот это и дает подсказку к расшифровке всей истории. В лихие 1920-е руководители ЧК отправляли группы муровцев для подавления крупных очагов бандитизма. Причем иногда сыскари, включенные в такие опергруппы, работали под прикрытием – маскировались под «братву». Такой «зашифрованной» группой московских оперативников и стала «банда из-за МУРа», прибывшая в Одессу». Задачей муровцев было раскрыть неуловимого лидера местного бандитского подполья по кличке Бриллиант, известного любителя женщин. И Маруся должна была стать приманкой для него, а стала авторитетной бандершей. Операция эта была такого уровня секретности, что документы по ней уничтожили. Но Калитин нашел в архивах МВД учетную карточку личного дела сотрудницы МУРа Марии Прокофьевны Климовой 1897 года рождения (на момент проведения одесской операции ей было 25 лет). Судя по информации, которая там содержится, Мурка вовсе не погибла в Одессе, как поется в песне, а прожила еще много лет и дослужилась до звания капитана милиции запаса.



«МУРКА, МАРУСЯ КЛИМОВА, ПРОСТИ ЛЮБИМОГО»

В мощном противостоянии муровцев и бандитов, показанном в сериале «Мурка», приняли участие многие известные актеры: на стороне закона – Михаил Пореченков, Максим Дрозд, Алена Бабенко, в качестве преступников – Сергей Гармаш, Нина Дворжецкая. Труднее всего, как водится, было выбрать актрису на главную роль. «Для роли Мурки нужна была уверенная барышня, которая не только хороша в драматических и лирических эпизодах, но и убедительна с огнестрельным оружием», – объясняет режиссер Антон Розенберг. После многочисленных проб выбор пал на Марию Луговую, известную по сериалам «Рыжая» и «Бесы». Создатели «Мурки» решили, что именно эта молодая актриса, дочь университетских преподавателей философии, которая с детства занимается балетом, будет убедительна в роли Климовой. По сюжету, Марусе предстоит не только внедриться в банду, но и... влюбиться в казначея бандитов Костю. «Я понимала, что моей героине нужно строить полки из бандитов и воров и чтобы взрослые серьезные мужчины почему-то вдруг верили этой маленькой худенькой девочке, – говорит Мария Луговая. – И тогда в моей голове возник образ волчонка. Непонятно, что она сделает в следующую секунду – она может достать маузер, может ножом ударить по руке, может поцеловать. Ее сила в эффекте неожиданности. Но когда вдруг она впервые в жизни начинает чувствовать себя женщиной, когда против нее не пистолет, а мужское обаяние и сила, она абсолютно не знает, как себя вести. Этот внутренний конфликт и становится главным для Маруси Климовой. На наших глазах этот волчонок превращается в волчицу». Перед съемками Луговая прошла «курс молодого бойца»: освоила верховую езду и ряд приемов рукопашного боя, научилась обращаться с огнестрельным оружием..



«МЫ ЗАШЛИ В ШИКАРНЫЙ РЕСТОРАН»

Вместе с главной героиней телезрителям предстоит пережить немало приключений. «Пулеметные дуэли, газовые атаки, зверства банды «Коршунов» со зловещими татуировками и налетчиков из шайки «Бим-Бом» с раскрашенными клоунскими лицами – это лишь некоторые из элементов сюжета», – говорит второй сценарист сериала Андрей Рубанов. «Причем 80 процентов оружия, использованного в фильме, – настоящее, – гордо отмечает продюсер сериала Джаник Файзиев. – Искали раритеты по всей стране. Например, маузер, с которым снимается Михаил Пореченков, именной. У него сохранились номер и гравировка, благодаря которым мы вычислили, что он принадлежал революционеру, участвовавшему в аресте Всеволода Мейерхольда. А Алёна Бабенко палит из настоящего пулемета «максим», правда, холостыми патронами. Наши герои часто наставляют друг на друга оружие. Нам важно было, чтобы это выглядело эффектно и правдиво». Однако «Мурка» – это не только стрельба и погони, но и красивые женщины, модные платья, бриллианты, шикарные автомобили и другие элементы сладкой бандитской жизни. Для съемок сериала в павильонах «Мосфильма» выстроили роскошные интерьеры одесской гостиницы «Лондонская». А неподалеку возвели стилизованный вариант одесских улиц, причем для каждого дома подбирали цвет так, чтобы общая картинка получилась очень яркой. Актрисы сериала были в восторге от нарядов, сшитых по французским модным журналам начала 1920-х. «А над дамскими прическами наши мастера работали исключительно инструментами того времени! – уверяет режиссер Антон Розенберг. – И это не причуда. Как оказалось, есть огромная разница в эффекте той же завивки при использовании современных инструментов и устройств того времени». И даже для хитрого ювелира Захария Корджогло, которого сыграл Джаник Файзиев, на съемочную площадку привозили настоящие драгоценные камни немалого размера. Совсем скоро мы увидим всё это своими глазами.