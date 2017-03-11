Сестры Арнтгольц: Два сапога пара

«То, что вы похожи, может сыграть в вашей жизни либо глубоко отрицательную роль, либо глубоко положительную», – говорили в детстве самым знаменитым близняшкам российского телевидения Татьяне и Ольге Арнтгольц. 18 марта сестрам исполняется по 35 лет. К их юбилею мы выяснили, что пока сходство им только на пользу!



СООБРАЗИЛИ НА ДВОИХ

Близнецы появились на свет с разницей в 20 минут, и с тех пор Татьяна за старшую. На этом основании родители обращались с ней чуть строже. Впрочем, старшая близняшка и сама ощущала ответственность за младшую. И готова была защищать ее любыми способами. «Я очень хорошо помню, как чуть не убила за сестру, – рассказывает Татьяна. – Нам было лет шесть или семь, и какая-то девчонка во дворе вдруг повалила Олю. Я увидела это, меня аж затрясло, я готова была разорвать ту девчонку на части: подбежала к ней, схватила за длинную косу и ногой ударила в спину. Это было жестоко, но когда обижают сестру, во мне просыпаются какие-то животные эмоции». А вот смешных историй про подмену, которыми изобилуют фильмы про близнецов, в детстве сестер Арнтгольц не было, с сожалением отмечают обе. Своим сходством они воспользовались только один раз. «В детском саду мы поменялись кроватями, и никто не заметил, – признается Татьяна. – Знаете, такая двухъярусная койка. Ольгу всегда клали наверх, а мне было обидно. Там-то интереснее...» Были в детстве близняшек и криминальные эпизоды. «Когда нам было лет 6–7 и мы уже могли самостоятельно гулять, пристрастились воровать в магазине спички, которые стояли перед кассами в огромных корзинах, – признается Ольга. – Нам почему-то очень нравилось смотреть, как они горят. Родители, приходя домой, не понимали, почему в квартире пахнет жжеными спичками, тогда как все коробки с ними были тщательно спрятаны...»



ДВА ГОРОШКА НА КИНОЛОЖКУ

«В детстве мы были настолько схожи, что на фото даже родители не могут отличить, кто есть кто! – говорит Татьяна. – Хотя одевали нас по-разному: у меня были носочки в красную полоску, а у Оли – в голубую. Был период, когда нас даже раздражало сходство. Мы старались не появляться вместе и хоть как-то отличаться». Эта проблема исчезла на втором курсе театрального вуза, когда сестры стали сниматься в кино и менять внешность в соответствии с ролями. Но тогда же выяснилось, что точная копия для кинокарьеры очень удобна! К примеру, сестрам случалось подменять друг друга во время озвучки – голоса у них абсолютно одинаковые. Когда у Татьяны, игравшей в фильме «Бриллианты для Джульетты», пропал голос, сестра выручила ее, доозвучив несколько сцен. Впрочем, режиссеры считают, что амплуа у сестер разные. К примеру, Александру Велединскому было далеко не всё равно, кого из них снимать в фильме «Русское». «Он увидел в актерском агентстве Олину фотографию и сказал: «Вот она!» Но его ассистенты то ли не знали, что нас двое, то ли перепутали, – вспоминает Татьяна. – В общем, они пришли в институт и сказали, что им нужна Арнтгольц. Однокурсники показали на меня. Я пошла на пробы, абсолютно не подозревая, что режиссер искал не меня, а сестру. Смотрю, история прекрасная, роль – тоже. Но как дошло до графика съемок – опять не состыковывается. Режиссеру предложили вместо меня взять Олю». «А когда я пришла на пробы, выяснилось, что это мои фотографии Велединский видел в агентстве, – подхватывает Ольга. – И он сказал мне: «То-то, когда ассистенты привели мне Таню, я подумал: «Вроде бы то, что я хотел, но все-таки немножечко другое. А вот ты – абсолютно моя актриса!»



ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ПАРОЧКА

У Татьяны Арнтгольц амплуа сильной героини, а у Ольги – лирической, но на съемках доставалось обеим. «Помню, как непросто мне было на съемках «Фурцевой», когда мы с Максимом Авериным поднимались в небо на самолете, – говорит Татьяна. – Я тогда орала так, что вся съемочная группа на земле слышала». Несладко актрисе пришлось и в «Ночных ласточках». Ее коллега Елизавета Нилова рассказывает: «По сюжету, наш самолет экстренно садится на заминированное поле. На счастье, героини встречают танкистов, которые могут довезти их до военной базы. Мы с Таней предвкушали, как будем в кадре смотреться на танке. При этом не учли, что машина может развивать приличную скорость. На одном из поворотов нас чудом не выбросило в сугроб – вовремя успели зацепиться за партнеров. Но от страховочных тросов всё равно отказались, ведь на крупных планах нужны настоящие эмоции». «А мне досталось на съемках военного фильма «Не забывай!» – признается Ольга. – Звучит команда «Мотор!», я спрыгиваю с машины и бегу. Вдруг бабахнуло так, что у меня в глазах потемнело и в ушах зазвенело. От страха я понеслась во весь опор! Как ни странно, больше всего боялась сорвать съемку – уж очень не хотелось вторично всё это переживать». Одинаково не везло сестрам и с любовными сценами. К примеру, в разгар сцены свидания в «Офицерских женах» под Ольгой сломалась кровать. Пришлось ее чинить и повторять съемки. Но это еще ничего, на съемках сериала «Выхожу тебя искать» режиссер снял сцену поцелуя Ольги и Николая Иванова только с пятнадцатого дубля! А Татьяне запомнилась лирическая финальная сцена из фильма «Наваждение»: «Нас с партнером в одежде загнали в озеро. В пять утра. На траве лежал иней, изо рта шел пар, вода – градусов шесть. Романтика…»



ДВОЙНАЯ ДИНАСТИЯ

Замуж сестры вышли с разницей в год: в 2008 году Татьяна стала женой актера Ивана Жидкова, а в 2009-м Ольгу повел в ЗАГС актер Вахтанг Беридзе. Но после того, как оба брака распались, близнецы не распространяются о личной жизни. У обеих родились дочери, и обе воспитывают в малышках доброту. К примеру, Татьяна рассказывает, что вместе с дочкой Машей собирала игрушки в детский дом. «У нас собралась огромная груда игрушек, в которые она уже не играет, и мы связались с волонтерами и отдали их, – говорит она. – Но перед этим, зная, как дети привязаны к таким вещам, я много разговаривала с Машей о том, что есть малыши, которые не имеют семей, и есть семьи, которые не имеют возможности покупать игрушки. Объяснила ей, как много ребятишек она может сделать счастливыми на Новый год». А Ольга как-то рассказывала, что воспитывает маленькую фанатку животных: «Она как видит кису – всё! Когда мы были в Крыму, Аня разговаривала с каждой кошкой. И мы с мужем решили завести кота. Купили мейн-куна – и у ребенка произошел «заворот мозгов»! Как это? У нее дома появился кот! Она не могла выходить на улицу, в детский сад – боялась, что придет, а кота не будет». Недавно Ольга обогнала старшую сестру по количеству детей: в конце декабря у нее и ее нынешнего избранника, режиссера Дмитрия Петруня, появился сын. Остается только гадать, как скоро сестра последует ее примеру.



