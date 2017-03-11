Детдомовское прошлое Стаса Пьехи

Сейчас никого уже не удивить телепередачами, в которых блистают талантами юные дарования. Но детский вокальный конкурс «Ты супер!» телеканала «НТВ» в этом ряду стоит особняком, ведь его участники – воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей. Непростая судьба этих ребят тронула сердца многих телезрителей. А члены жюри относятся к юным участникам по-особому. И у каждого на то своя причина.



СТАС ПЬЕХА НОЧЕВАЛ В ДЕТСКОМ ДОМЕ

Стас признается, что участники конкурса «Ты супер!» ему особенно близки. Многие думают, что внук знаменитой Эдиты Пьехи в детстве как сыр в масле катался. На самом деле мальчик частенько ночевал в детском доме. «Я жил как многие дети артистов, – рассказывает он. – Бабушка – на концертах, которых было всегда очень много. Родители, певица Илона Броневицкая и джазовый музыкант Пятрас Герулис, расстались, когда я еще даже не ходил. Отец – в Вильнюсе, мама с новым мужем тоже колесила по гастролям. Меня оставили в квартире Эдиты на ее помощниц, которые вели хозяйство и приглядывали за мной, ведь утром надо разбудить, покормить, отвести в школу. Нина Вячеславовна, директор подшефного детского дома – бабушка, сколько помню, помогала обездоленным детям, – часто брала меня с собой на работу. У меня даже своя комната имелась в детдоме, с кроватью и шкафчиком, я там ночевал. Сразу подружился с детдомовскими ребятами. Вместе гуляли, играли, залезали в подвалы и на крыши. Я хорошо их понимал и в истории каждого искал отголоски своих детских чувств». Чувства эти были невеселыми. Певец считает, что полученный в детстве заряд любви и тепла помогает человеку всю жизнь, но ему самому внимания близких доставалось очень мало. «А когда не получаешь от родных одобрения и понимания, у тебя нет внутренней гармонии, уверенности, бросает из крайности в крайность, – признается Стас. – До недавнего времени я воспринимал жизнь как поле боя: постоянно стремился кому-то что-то доказывать. Не важно, как. Лет в четырнадцать меня отправили на семестр в Англию подучить язык. В местном магазине воровал какие-то кофты. Хотелось пойти против правил. А когда нас с классом возили на экскурсию в Гамбург, я умудрился залезть по строительным лесам на крышу Михель-кирхе – одной из самых высоких церквей в мире. Стою на верхотуре, дух захватывает. Вдруг – раз! – леса подо мной обваливаются вниз. С крыши меня сняли местные спасатели и отпустили, слегка пожурив. В общем, настолько меня тянуло на подвиги и приключения, что сам не понимаю, как жив остался». Певец говорит, что обрести мир в душе сумел совсем недавно. И своему маленькому сыну хочет обеспечить совсем другое детство. Хотя с женой Натальей Стас разъехался, он старается уделять мальчику достаточно заботы. «Недавно купил Пете и Наташе дом в Подмосковье. Осталось чуть-чуть доделать ремонт, и переедут, – рассказывает певец. – А пока отправил их на море. Пусть немного погреются, в Москве сейчас холодно, гуляют простудные вирусы. Мне важно, чтобы сын ни в чем не нуждался. И знал: мама и папа его очень сильно любят и всегда рядом. Надеюсь, детство сына будет наполнено любовью и он вырастет без пустоты в душе – всё сделаю, чтобы это случилось».



ВИКТОР ДРОБЫШ СТАЛ «МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ»

Родители Виктора Дробыша, токарь и медсестра, наоборот, всегда умели к нему прислушаться. И когда мальчик высказал желание заняться музыкой, пожертвовали на это все свои сбережения. «Лет в шесть я, очень довольный, гулял в резиновых сапогах по лужам, – рассказывает Виктор эту историю. – Мимо проходила соседка с нарядно одетым сыном и попросила: «Осторожно, Витя, не забрызгай нас, а то мы сегодня в музыкальную школу поступаем!» Я выполз из своей лужи и отправился вместе с ними на другой конец города. В нашем родном Колпино Ленинградской области музыкальная школа тогда была единственной, поэтому конкурс оказался бешеный – около ста человек на место. Я сидел в очереди и, будучи уже тогда в душе продюсером, подслушивал чужие разговоры. «У кого пианино нет, того могут не взять», – вычленил я самую важную информацию. Врать я тоже учился уже тогда, поэтому после прослушивания на этот вопрос ответил утвердительно. Правда, не ожидал второго вопроса: «И какое же у тебя пианино?» «А я еще не знаю, оно запечатанное в коридоре стоит», – нашелся под всеобщий смех. Когда я вернулся во двор, первым делом увидел заплаканную маму, которая бегала искала меня, и с ходу заявил в свое оправдание: «С тебя пианино!» Разъяснил, по какому случаю... Стоило фортепиано тогда почти как машина. И родители совершили этот подвиг – перенесли свою очередь на автомобиль. То первое пианино до сих пор живет у меня дома, я берегу его как талисман». Второй раз родители Дробыша расстались со своими сбережениями, когда сын, уже учась в музыкальном училище при консерватории, подался работать в ночной бар с живой музыкой. Брали его опять же только со своим инструментом, и родители помогли собрать огромные деньги на покупку синтезатора – четыре с половиной тысячи рублей. Правда, Виктор очень быстро с ними расплатился, став сначала успешным музыкантом, а потом еще более успешным продюсером. В общем, детство и юношество Дробыша были весьма счастливыми, и с детскими домами он не соприкасался, зато потом стал заботливым «многодетным отцом» благодаря должности продюсера телешоу «Фабрика звезд». Многие «фабриканты» до сих пор поддерживают с ним теплые отношения. «Несколько лет назад зимой я был в Майами, звонит Стас Пьеха: «Дядько, ты знаешь, что сегодня закончился наш семилетний контракт?» Тот самый, «фабричный», не самый выгодный для артистов, – рассказывает Виктор. – А к нему добавляются трудные первые годы, когда после «Фабрики» они проваливаются в невесомость – работы нет, денег тоже. Поиск своего стиля, места под солнцем... И после всего пережитого Стас мне сказал такие теплые слова, что у меня потекли слезы: «Дядько, мы продолжаем... Ну как раньше?» «Дядько» – это он меня так называет, мы со Стасом родные люди».



МАРГАРИТА СУХАНКИНА УСЫНОВИЛА ДВУХ АНГЕЛОВ

Певице Маргарите Суханкиной любящие родители тоже обеспечили очень счастливое детство. А вот самой ей родить ребенка так и не удалось. Но Маргарита не захотела с этим мириться и в 2013 году стала мамой сразу двоих детей. «Я приняла решение взять ребенка. Тайком от всех в Интернете искала информацию о брошенных детях по детским домам Москвы и Подмосковья, – рассказывает певица. – А потом увидела Сережу и Леру в передаче Тимура Кизякова «Пока все дома». Мы сидели с мамой перед телевизором, и вдруг меня как током шибануло: вот мои дети! Сначала приехала в тюменский детдом за девочкой. Но, увидев ее братика, поняла, что их не надо разлучать. И уже на второй день пришла к заведующей со словами: «Давайте бланк заявления, я беру обоих!» А потом вернулась в Москву и начала собирать необходимые справки. В итоге на сегодняшний день со мной живут два любимейших ангела». Впрочем, Маргарита не скрывает, что поначалу с четырехлетним Сережей и трехлетней Лерой пришлось нелегко: «Первый год шла серьезная притирка, были всякие ситуации, но дети поняли, что мне можно доверять, что мой дом – их дом. Год с лишним они спрашивали, когда мы куда-то уезжали: «Мамочка, а мы вернемся? Ты нас не оставишь, никому не отдашь?» С психикой у Сережи и Леры были проблемы, нервы были расшатаны. Дети плохо засыпали, мы с мамой дежурили у кроватей, ждали, пока они уснут. Было много слез, много фобий». Постепенно Суханкина справилась со всем этим. А еще рассталась ради детей со своим гражданским мужем, композитором Андреем Литягиным. Впрочем, об этом певица рассказывает без особой грусти: «Расставание произошло естественным образом. У Андрея была семья, в которой родилась прекрасная дочь. Андрей знал, что у меня нет детей, но я всю жизнь хотела их иметь. И когда я поставила его перед фактом усыновления, он сказал: «Я прекрасно тебя понимаю, в свое время ты не реализовалась как мама, но хочу сказать сразу, что для меня эти дети никогда не станут родными. Я буду прекрасно к ним относиться, но у меня есть дочь, кроме которой никого не может быть». Я сказала Андрею, что с появлением детей времени на него у меня не останется. «Тогда, надеюсь, ты не будешь возражать, если в моей жизни кто-то появится», – был его ответ. Мы сели, поговорили и решили расстаться». Сейчас 52-летняя Маргарита находит счастье в материнстве. Ее ребята уже школьники, а благодаря участию мамы в шоу «Ты супер!» стали более самостоятельными. «В семье, где у детей есть мама и бабушка с дедушкой, непросто привить малышам самостоятельность, – признается певица. – А тут сама жизнь заставила Сережу и Леру повзрослеть. Раньше их приходилось просить убрать игрушки или помочь бабушке на кухне. Теперь же возвращаюсь с работы, а дети радостные бегут ко мне: «Мама, посмотри, как мы убрали в нашей комнате! Мама, мы сегодня кашу варили!» Они довольны, а меня просто гордость распирает, что у меня такие золотые дети!»



