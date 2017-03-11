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Ветер, ветер, ты могуч!

ветер
 
Самое обсуждаемое природное явление последних дней в Пермском крае – это ветер. Одних он злит, других радует, но не заметить его, находясь на улице, нельзя. А мы выяснили, что ветер может быть не только свежим или пронизывающим!

1. ВЕТЕР БИБЛЕЙСКИЙ
К царю Соломону однажды пришла с жалобой бедная старушка. На последние деньги она купила на базаре муку, но налетел сильный ветер и всю муку рассеял. Огорченная женщина спросила у царя, нельзя ли получить от ветра компенсацию. Мудрый царь пожалел просительницу. Он взыскал штраф с... корабельщиков – ведь они всё утро молились о ветре для своих парусов. 

2. ВЕТЕР ПО ГОСТУ
Определение ветра звучит так: «Поток воздуха, движущийся со скоростью свыше 0,6 м/с относительно земной поверхности». Силу ветра еще с конца XIX века оценивают по шкале, придуманной английским адмиралом Бофортом. На одном ее конце штиль, на другом – ураган. Некоторые ее пункты довольно забавны. К примеру, свежим называется ветер, дующий со скоростью 8–10 м/с, так, что деревья качаются.

3. ВЕТЕР РЕКОРДНЫЙ 
Самые сильные ветра в Солнечной системе дуют на планете Нептун. Их скорость достигает 2200 км/час! И, кстати, они всегда дуют только в западном направлении. А на Земле самый сильный порыв ветра за всю историю измерений зафиксировали в американском штате Нью-Гэмпшир в 1934 году. Тогда ветер дул со скоростью 103 м/с. К слову, уже при скорости 28 м/с ветер вырывает с корнем деревья. 

4.ВЕТЕР НА СЛУЖБЕ ТЕХНОЛОГИЙ
Человечество давно уже использует энергию ветра. Но ученые всё время усовершенствуют способы ее получения. К примеру, дизайнер Педро Гомес придумал, как использовать ветер... от проезжающих автомобилей! Для этого нужно всего лишь установить вдоль дорог специальные ветряные турбины, улавливающие поток ветра, создаваемый проезжающими машинами. К тому же турбины можно использовать в качестве отбойников. 

5.ВЕТЕР СПОРТИВНЫЙ 
Однажды ветер сыграл решающую роль в футбольном матче. Играли английские клубы «Таррок» и «Ромфорд». После того, как защитник «Таррока» Камарл Данкан попытался перенаправить мяч на вражескую половину поля, ветер неожиданно изменил траекторию снаряда. Мяч пролетел в сторону ворот «Таррока», а голкипер не мог ему помешать. В итоге был засчитан гол в свои ворота. Матч закончился со счетом 1 : 1. Вероятно, организаторам стоило внимательнее смотреть новости – как оказалось позже, в этот день синоптики предупреждали о мощном шторме. 

6.ВЕТЕР СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
Камикадзе – легендарный ветер, который дважды спас Японию. В 1274 году монгольский хан Хубилай, внук Чингисхана, решил напасть на эту страну. Но на подступах к острову его корабли разметал тайфун. В 1281 году хан повторил попытку – и ему опять не повезло с погодой! Историки считали эту легенду преувеличением, но недавно американские ученые исследовали побережье Японии в тех местах. куда собирались высадиться захватчики. Анализ почвы показал, что в тот период там действительно бушевали сильные ураганы.

7.ВЕТЕР ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
Энтони Хоу – скульптор, чьи творения можно оценить во всей красе только в ветреную погоду. Эти конструкции из множества мелких стальных и пластиковых деталей меняют форму от любого порыва ветра. Художник придумывает не только общий вид скульптур – ему приходится проверять их на ветроустойчивость. Для этого он обычно закрепляет свое творение на капоте автомобиля и едет по скоростной автостраде.

 

Метки: в России, В мире, Общество

Опубликовано: 11.03.2017 в 10:12 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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