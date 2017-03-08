10 секретов звездных букетов

8 Марта женщинам обязательно дарят цветы. Это может быть огромный букет роз или трогательная детская аппликация, плюшевые ромашки или пряничные тюльпаны. О самых памятных букетах рассказывают звезды.

БУКЕТ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ

Один из букетов, полученных в Международный женский день, Марина Александрова никогда не забудет. «Дело в том, что 8 Марта я попала в первую аварию в своей жизни, – объясняет актриса. – Я ехала на встречу с подругами, в окошко светило солнце, а всё заднее сиденье машины было усыпано цветами. Вдруг прямо передо мной машина начала разворачиваться через две сплошные. Несложно догадаться, что случилось дальше. Но зато виноватый в аварии водитель подарил мне букет!»

Букеты БЕЗОПАСНОСТИ

«Сколько букетов ни покупай на 8 Марта, всё равно не хватит, – шутит актер Дмитрий Миллер. – Например, в позапрошлом году в этот день к нам в гости пришли моя мама и сестра Эмилия, и я купил три разных букета: жене Юле, маме и Милечке. А также по крохотному букетику дочкам, которым тогда было меньше годика. Пришел домой и говорю жене: «Выбери себе букет, а два других останутся для мамы с Милей». Но Юле так понравились все, что она не могла определиться. Поэтому я подарил ей три и сбегал за двумя дополнительными. А теперь дочки подросли, и им нужно, чтобы по подарку было в каждой ручке. Если у сестры что-то есть, а у тебя одна рука свободна, надо обязательно отобрать у нее красивую штуку! Так что 8 Марта я, наверное, куплю им не два букетика, а четыре».

БУКЕТ ДРУЖЕСКИЙ

Вера Брежнева предпочитает не надеяться только на мужчин, даже 8 Марта. «Мне нравится устраивать сюрпризы самой, – признается певица. – Несколько лет назад, как раз накануне 8 Марта, я заказала в кондитерской девять тортов, в цветочном бутике – девять букетов. И разослала их своим близким подругам. Вечером мы встретились, и они сказали, что это было потрясающе. Глядя на сияющие глаза своих девчонок, я и сама была счастлива».

БУКЕТ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ

Ирина Мирошниченко впечатливший ее букет получила не 8 Марта, а 1 сентября. «Меня пригласили в школу поприветствовать ребят на торжественной линейке, – рассказывает актриса. – Огромная площадка заполнена школьниками, все нарядные, с цветами. Я что-то говорю соответствующее моменту, а потом пою песню «Коренная москвичка». Когда закончила, вижу, ко мне бежит маленький мальчик с букетом. Передает он мне эти цветы, и вдруг… все первоклашки рванули ко мне с букетами. Глаза открытые, лица сияющие. Я не знала, что делать! С одной стороны, такого счастья я давно не испытывала, но с другой – ведь эти букеты предназначены для учителей. Понимая всю несправедливость ситуации, я кричу: «Милые мои, не мне, отдайте цветы своим педагогам!» Бесполезно… Учителя смеются. Говорю им: «Я ничего не возьму», – и тихонько начинаю уходить. Директор просит взять хотя бы один букетик. Я беру и, помахав им на прощание, совершенно счастливая, направляюсь к машине. Вдруг подбегает высокий молодой мужчина с огромным букетом роз. Я замахала руками: «Я же сказала: это всё учителям!» А он с улыбкой в ответ: «Ирина Петровна, так я и есть учитель. Физкультуру преподаю. Просто я ваш поклонник и хочу лично выразить вам свой восторг и уважение». Тут уж я совсем растаяла».

БУКЕТ ОПАСНЫЙ

Оказывается, букеты могут не только дарить приятные эмоции, но и таить в себе опасность. На церемонии вручения одной музыкальной премии певица Слава сидела за столиком в VIP-партере. Во время выступления ее коллеги Доминика Джокера со сцены в зал полетели букеты цветов. «И вот одна цветочная «бомба» плюхается на стол передо мной, – вспоминает певица. – Всё, что стояло на столе: ваза с фруктами, стаканы с соком, – естественно, вдребезги! Я опомниться не успела, как мое красивое синее платье Roberto Cavalli «искупалось» в клюквенном морсе, на ушах повисли апельсины, а осколки от посуды оказались в самых пикантных местах. К счастью, отделалась испугом и царапиной на попе!» Надо отдать должное выдержке певицы: вместо того чтобы тут же покинуть мероприятие, она вскоре вручала на сцене приз и лучезарно улыбалась.

БУКЕТ ЭФФЕКТНЫЙ

Актриса Агата Муцениеце не скрывает, что ее муж Павел Прилучный нередко балует ее романтическими сюрпризами. Впрочем, впечатлить приглянувшуюся ему девушку актер умел задолго до встречи с будущей женой. «Однажды в Новосибирске я арендовал маленький экскаватор, накидал в ковш кучу роз и подъехал к дому девушки. Всю зарплату потратил на цветы, но это того стоило! Затем я громко прокричал в мегафон: «С днем рождения!» Эффект был потрясающий! Я сам получил огромное удовольствие от сделанного», – признается Павел.

БУКЕТ ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ

Известно, что свою жену Галину Николай Валуев обожает. А ведь свадьбы у них могло не быть, если бы не вовремя преподнесенный букет. «В начале наших отношений у Коли взяли интервью для питерского телевидения, – вспоминает эту историю Галина. – Мы собрались с друзьями в кафе, чтобы сообща посмотреть передачу. Это был час моего триумфа. Журналист на экране спрашивает у Коли: «У вас есть любимая девушка?» Замираю в предвкушении… А мой любимый отвечает: «У меня их много». Журналист уточняет: «К мнению какой из них вы прислушиваетесь?» – «Я прислушиваюсь только к мнению своей мамы». Получив эту неожиданную оплеуху, я пошла домой и собрала Колины вещи. Он вернулся, а я выставила ему чемодан и сказала: «С этого дня у тебя на одну девушку меньше». Он вернулся через час с огромным букетом, просил прощения. Я приняла извинения, потому что понимала, почему он так поступил – из-за своего менеджера, который во время интервью сидел рядом. Тот считал, что серьезные отношения повредят боксерской карьере Коли».

БУКЕТ СУДЬБОНОСНЫЙ

Иногда с помощью букета женщина может «выковать» свое счастье. Именно это произошло с поклонницей актера Николая Добрынина Екатериной Комиссаровой. «Четыре года я мечтала о знакомстве с ним, – вспоминает она. – А в 1998 году на премьере спектакля «Саломея, или Странные игры Оскара Уайльда», где Николай играл главную роль, впервые решилась подойти и подарить цветы. Купила букет белых хризантем, прошла за кулисы, попросила вызвать из гримерки Добрынина. Он вышел, взял цветы и равнодушно спросил: «Это всё?» – «Да». – «До свидания». Развернулся и ушел. Стою как оплеванная, ругаю себя последними словами. Через несколько минут артисты вышли в фойе, собираясь ехать на банкет. И тут смотрю: прямо на меня идет Коля. Спрашивает: «А вы едете? Нет? Поехали вместе». Через четыре года Екатерина и Николай поженились.

БУКЕТ ВЫСТРАДАННЫЙ

Младшую дочь ведущего шоу «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка всегда очень интересовала папина работа. «Варя с ясельного возраста пытала меня: «Папа, я хочу задать знатокам вопрос!» А я ей объяснял, что не могу задавать им вопрос, придуманный дочкой, – это нехорошо, – рассказывает он. – Она раз сто возвращалась к этой теме. И когда в позапрошлом году корреспондент приезжал снимать мою семью для программы «Сегодня вечером с Андреем Малаховым», Варя добралась до камеры и сказала: «У меня есть вопрос знатокам!» Задала вопрос, а Малахов за него зацепился. И сбылась мечта моего ребенка: у Андрея в студии сидели Александр Друзь и куча других знатоков, и им задали вопрос Варвары Крюк из Москвы: «Откуда произошло слово «букет»?» Варя была страшно собой горда и перестала требовать от меня невозможного».

БУКЕТ ДОБРЫЙ

Трогательная история произошла пару лет назад в Москве. Тогда один журналист обратил внимание на бабушку, которая стояла у киоска и трепетно рассматривала афишу концерта Шарля Азнавура. Они разговорились, бабушка Лида призналась, что является давней поклонницей французского певца, и даже исполнила несколько куплетов, пока журналист снимал ее на мобильный телефон. Эта запись попала в Интернет, и весть о бабушке-поклоннице дошла до самого Азнавура. Он был очень тронут и пригласил ее на свой московский концерт, но вот беда – свой адрес бабушка журналисту не оставила. Однако общими усилиями москвичей Лидию Ивановну удалось найти, и она попала на концерт любимого шансонье. После выступления Шарль встретился с ней за кулисами и преподнес букет алых роз.