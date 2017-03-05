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«Екатерина»: Дела семейные

Екатерина

Продолжение сериала «Екатерина» на телеканале «Россия» рассказывает о непростых отношениях между императрицей Екатериной II и нелюбимым ею сыном Павлом, которого она не хочет допускать до престола. Борьба за власть определяет и личную жизнь матери и сына. Павла, кстати, играет представитель династии, только не царской, а актерской – младший сын Олега Табакова Павел. Интересно, как у него складываются отношения с отцом, который «правит» двумя театрами, где служит Павел? И легко ли было любящей жене и матери Марине Александровой играть Екатерину?

Табаков

Продолжатель династии

Многие думают, что 21-летнему Павлу Табакову всё дается легко, ведь он сын знаменитого Олега Табакова и Марины Зудиной. Вот и играет главные роли в спектаклях, которые ставят в папиных театрах: МХТ имени Чехова и «Табакерке». Да и роли в кино наверняка получает по протекции отца. На самом деле всё не так просто. Начать с того, что Павел не всегда мечтал пойти по стопам родителей. «В детстве я планировал быть дальнобойщиком, чтобы постоянно водить машину, – признается Павел. – Потом решил, что лучше стать телохранителем – тогда имел бы пистолет. Когда немного подрос, думал по примеру брата Антона заняться бизнесом. А в результате окончил созданный отцом театральный колледж. Когда я учился в девятом классе, папа спросил меня: «Хочешь попробовать поступить?» Я согласился. Отец четко пояснил, что по блату мне не проскочить, и если я сам не одолею все вступительные туры, то колледж обойдется без меня. Поэтому я выбрал программу, подготовился, прочитал и наравне со всеми ждал результата. И во время поступления, и во время учебы отец являлся для меня только педагогом». На первую роль в спектакле «Год, когда я не родился», где Павел играл вместе с отцом, юношу пригласил вовсе не Табаков-старший. Его отобрал среди других студентов колледжа режиссер спектакля Константин Богомолов. А уже на сцене юношу заметила режиссер Анна Меликян – и вскоре Павел снялся в главной роли в фильме «Звезда».Сам Олег Павлович сына никогда не баловал. «Когда я был маленьким, мы часто ходили вместе покупать продукты, – рассказывает Павел. – Я уговаривал отца купить вкусняшку. Но с ним никогда не проходил вариант: раз я хочу что-то – обязательно получу. Я должен был внятно аргументировать свое желание. Поскольку получалось это у меня нечасто, в основном я оставался ни с чем. Так постепенно папа отучил меня от ненужных желаний». И сейчас Табаков-младший вполне самостоятелен: живет на свою зарплату, родители не купили ему ни квартиру, ни машину. Но Павел уверяет, что отцовскую любовь чувствовал всегда: «При том что у папы немыслимое количество профессиональных забот, он ухитрялся уделять мне время. У меня с рождения астма. Сейчас всё реже проявляется, а в детстве был кошмар. Папа проводил возле меня бессонные ночи. Просто садился рядом, о чем-то разговаривал, и… происходила какая-то магия: я совершенно забывал о болезни». В свою очередь, Павел с юных лет старается не совершать поступков, которые могут уронить честь фамилии, так что поводов для серьезных размолвок с родителями у него не было ни разу. Он стремится оправдать доверие отца в профессии, но в профессиональных советах папы не нуждается: «Единственный, к кому я буду прислушиваться, – это режиссер. Он – художник, а актеры – это краски. И если режиссер хочет, чтобы я был красным, то таким мне и надлежит быть. А если я буду прислушиваться к мнению других людей, то буду уже не красным, а, к примеру, оранжевым…»

 

Маша для Паши

Павел считает, что ему пока рано думать о женитьбе, но уже год состоит в серьезных отношениях с актрисой Марией Фоминой. Прошлой осенью они вместе вышли на сцену в спектакле «Табакерки» «Матросская тишина». А недавно Марию приняли в труппу МХТ. Недоброжелатели обвиняют девушку в расчетливости, говорят, что она «мечтает въехать в профессию на чужих плечах». Но это не так. Киношный опыт у Марии намного больше, чем у Павла: впервые она снялась еще девочкой в фильме Владимира Машкова «Папа», а к 24 годам в ее копилке набралось почти 30 ролей в фильмах и сериалах. Среди них – «Братаны», «Красная королева», «Взрослые дочери». И в МХТ Олег Павлович позвал Марию, увидев в спектакле «Ленкома» «Борис Годунов», еще до того, как она стала встречаться с его сыном. «Косвенно мы с Машей были знакомы очень давно: в театральной студенческой тусовке почти все друг друга знают, – рассказывает Павел свою историю любви. – Потом репетировали роли в одном спектакле в МХТ и именно тогда первый раз поздоровались. Позже не раз пересекались в общих компаниях, а в сентябре 2015 года я встретил ее из Санкт-Петербурга после съемок, и мы начали общаться по-настоящему. Где-то через две недели решили съехаться». Родители Павла к избраннице сына отнеслись хорошо. А сама она не ждет от представителя династии Табаковых богатых даров. «Паша красиво ухаживает. Он всегда дарит мне цветы. Если мне понравились туфли, сразу говорит: «Давай их возьмем», – рассказывает Мария. – Но я к таким жестам отношусь с осторожностью, всё обычно покупаю себе сама. Даже цветы. Для меня гораздо важнее, что я могу в любой момент позвонить Паше, попросить его приехать, привезти что-то в театр. Он очень заботливый. Паша меня младше, но я впервые в жизни не чувствую этой разницы. Он очень взрослый».

 

Муж, предназначенный судьбой

Екатерину выдали замуж юной девушкой, а взойдя на престол после смерти нелюбимого мужа Петра III, она меняла фаворитов как перчатки. У Марины Александровой всё наоборот. Ей пришлось пережить неудачные отношения с актерами Александром Домогаровым и Иваном Стебуновым, чтобы наконец найти свою любовь в лице режиссера «Первого канала» Андрея Болтенко. Сейчас Марина уверяет, что до встречи с Андреем никого не любила: «То, что мне казалось любовью когда-то, было чем угодно – привязанностью, страстью, влюбленностью, авантюризмом, иногда болью... А любовь, объединяя все эти чувства, дает человеку гармонию внутри. Андрей первый, кому я полностью доверилась». Правда, чувство это возникло далеко не сразу. Марина неоднократно сталкивалась с Андреем на разных мероприятиях, но не обращала на него внимания. Наконец однажды они случайно оказались в общей компании и... проговорили несколько часов! «Общаясь с ним, я с удивлением обнаружила в нашей биографии много совпадений, – признается Марина. – Он родился с моей мамой в один день. Его зовут, как моего папу. Обе наши бабушки носят редкое имя Леокадия. У мужа и у меня есть дед Виктор Васильевич. Андрей во всем со мной совпадает: в мировосприятии, в чувстве юмора. И он, и я уверены, что семья – это самое важное, что у нас есть. Я верю, что Андрей предназначен мне судьбой». Болтенко покорил Марину необычными подарками. «Он подарил мне кусочек детства – эскиз Юрия Норштейна «Ежик в тумане» из моего любимого мультфильма, – рассказывает она. – А еще августовский выпуск журнала «Советский экран» за 1982 год – моего месяца и года рождения. Так что с фантазией у мужа всё хорошо. Андрей удивительно видит мир, и я рада, что в наших детях есть его краска… Когда мы узнали, что будет мальчик, у меня даже сомнения не было, как мы его назовем. Андрей – имя, которое я люблю с детства, оно для меня синоним мужественности, силы, надежности!»

 

Мама «императрицы»

Марина признается, что главная роль в сериале «Екатерина. Взлёт» далась ей нелегко: «Потому что в моей жизни никогда не было выбора: власть или любовь, дети или государство. Для меня органично выбирать любовь и семью. Поэтому играть повзрослевшую Екатерину, которая делает противоположный выбор, сложно». Между тем, впервые узнав о том, что она беременна, актриса запаниковала: что теперь будет с ее карьерой? Как оказалось, напрасно. На съемочную площадку фильма «Нереальная любовь» она смогла выйти сразу после рождения сына. «Моим условием участия в фильме стало, что на съемки в Минск и в Черногорию я поеду с няней и ребенком. Через каждые три часа мне привозили его на площадку кормить», – вспоминает Марина. А сразу после рождения второго ребенка – дочки Екатерины, названной в честь Екатерины II, – актриса стала сниматься в сериале «Шакал». Четырехлетний Андрюша к маминой работе относится с пониманием. «Когда я уезжала на съемки «Екатерины», он спрашивал: «Мам, ты сегодня опять королевой будешь?» Я отвечала: «Да, Андрюша». А мой муж добавлял: «Мама у нас всегда королева», – со смехом вспоминает Александрова. Впрочем, работа не мешает ни Марине, ни Андрею уделять сыну достаточно внимания. Например, недавно по желанию Андрюши вся семья на полном серьезе праздновала день рождения его плюшевой собаки. А вообще, мальчик растет послушным и капризами родителям не докучает. «А вот в Катерине очень много моей упертости и нетерпения, – отмечает Марина. – Мне еще не исполнилось пяти, когда я повела других детей на полигон за маками. В воинской части отца был переполох – тогда мы жили в Венгрии. Если мне что-то не нравилось, я дралась. Мама часто говорила: «Вот поставлю тебя на горох, если ты не перестанешь драться». «Да ты не поставишь!» – я была в этом абсолютно уверена. Но в следующий раз она выполнила свое обещание. Я рыдала от обиды, но именно тогда поняла, что мама держит слово, и начала ее слову верить. При этом всё равно делала что хотела. Сейчас смотрю на детей и понимаю – у них от рождения нет границ. Это мы ставим им границы: туда не ходи, это не делай, так не принято. Я часто задаюсь вопросом: почему нельзя? Почему нельзя закричать на улице, когда тебе этого хочется? А может быть, этот крик даст выход какой-то эмоции и это важно? Поэтому Андрею и Катерине можно всё, что безопасно для здоровья. Они должны получать от жизни радость».

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 05.03.2017 в 17:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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