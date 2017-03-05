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← Шесть удач Марии Ароновой

Филипп Киркоров станет отцом ещё раз

Киркоров
Филипп Киркоров любит пробовать себя в новых амплуа. На счету певца – съемки в 35 теле и кинопроектах. А в преддверии 8 Марта Филипп Бедросович решил преподнести поклонницам сюрприз: сняться в специальном праздничном выпуске сериала «Воронины». Артист появится на экране в образе самого себя, но покажется с неожиданной стороны. В перерывах между съемками нам удалось побеседовать с Киркоровым не только об этой работе, но и о воспитании детей, домашнем «Диснейленде» и грядущем 50-летии.

«ПРОФЕССИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ МОЛОДИТЬСЯ»

–Филипп, Вы почти полтора месяца не появлялись ни на одном светском мероприятии. Где пропадали? 
–Отдыхал. Имею на это право! (Улыбается.) В минувшем году я хорошо потрудился, а впереди мне предстоит много работы, ведь 30 апреля у меня юбилей! 50 лет – это дата, которую нужно пережить. Хотя я себя на этот возраст не чувствую. Для меня это всего лишь хороший повод встретиться со зрителями, сделать красивое шоу, выступить с ним в Кремле. И конечно, отметить юбилей с друзьями: пригласить всех, никого не забыть, хорошо отгулять!
–А где Вы отдыхали, если не секрет?
–Был в Америке, по традиции съездил в «Диснейленд», затем отправился в Лас-Вегас, где встретился с Селин Дион. Для меня было очень важно в очередной раз увидеться с этой удивительной певицей. Ведь именно она когда-то познакомила меня с режиссером шоу Франко Драгоне. Я показал ей некоторые отрывки нашей с ним программы «Я» и с чувством выполненного долга отправился в Москву, заехав по пути в Дубай, где снял клип на свою новую песню. Это были непростые съемки: из-за разницы часовых поясов очень хотелось спать. Но клип получился очень красивым, в нем снималась очаровательная «Мисс Россия» Владислава Евтушенко. Она сыграла девушку, которая входит в сад, где женщинам быть запрещено. Получилась мистическая история с очень красивой природной декорацией: пустыня, живой верблюд...
–А что в ближайших планах?
–На днях улетаю в Питер, где опять буду снимать клип. Как видите, жизнь бьет ключом! Впереди – Ташкент, Бишкек, Астана и немножко центральной России, чтобы поднабрать эмоций и энергии. А уже в апреле готовлюсь бомбануть рекордное количество концертов в Кремлевском Дворце и отпраздновать свое 50-летие!
–Для своих лет Вы в отличной форме! 
–Вот что значит профессия: она заставляет молодиться и пребывать в таком бодром состоянии души. Ты понимаешь, что востребован, что тебя любят люди, и во имя этого живешь. Как тут не следить за собой? Ведь ты в памяти людей тот, кем они тебя полюбили. Меня полюбили 30 лет назад, когда мне было 20. Я, конечно, не претендую на то, чтобы сохранить юношескую стать. Но стараться поддерживать себя в форме я обязан! 

«Я ДРАТЬСЯ НЕ ЛЮБЛЮ И НЕ УМЕЮ»

–Что привело Вас на съемочную площадку сериала «Воронины»? 
–Это любимый в народе сериал. Восемь лет назад, когда этот проект только появился, он сразу привлек мое внимание, я стал с интересом наблюдать за жизнью этой семьи и находил очень много такого, что было и в моей семье. Не зря он пользуется такой народной любовью, ведь в нем всё взято из жизни. Мне хочется пожелать сериалу «Воронины» долголетия. Может быть, через какой-то период времени я снимусь в его продолжении, или в нем сыграют мои дети – если они станут актерами, когда вырастут. Кто знает? 
–В сериале у Вас оригинальный костюм, выдержанный в серебристо-черной гамме. Сами выбрали этот образ? 
–Сейчас проблемы подбора одежды для меня нет. Если раньше я везде совал свой нос, в том числе в гардероб, то теперь у меня есть замечательный профессионал этого дела по имени Арсен. Он занимается и моим гардеробом: получает техническое задание от режиссеров накануне съемок, готовит для меня варианты, затем мы с ним садимся и выбираем из 10–15 один, с которым будем представлять какой-то образ. Так было и в этот раз.
–Я заметила, что во время съемок Вы исполнителю роли Кости Воронина Георгию Дронову отвешивали сильные пощечины… 
–Для меня это был самый противный момент, потому что я драться не люблю и не умею. Мне часто приписывают такую особенность характера, как драчливость. Но это не так. Даже если в спектаклях или в кино, как сейчас, необходимо что-то подобное сделать – для меня это становится пыткой. Но я себя уговариваю, что профессия актера такова: нужно выполнить поставленную задачу. И хотя и с трудом, но с этой миссией справляюсь.
–А играть самого себя сложно? 
–Если бы я играл, то это, наверное, было бы чудовищно. Самый простой путь к воплощению своего образа на экране – это спародировать себя, поиронизировать, посмеяться над собой и своими недостатками. 
–Кто из персонажей сериала Вам особенно симпатичен? 
–Мы дружим с исполнительницей роли Веры Екатериной Волковой и ее мужем Андреем Карповым. Они – замечательная пара. Андрюша – прекрасный профессиональный танцор. Правда, сейчас он больше занимается архитектурой. Кстати, он проектирует мой домашний детский «Диснейленд».

«У МЕНЯ ЕЩЁ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ЗАПАСЕ»

–О! У Майкла Джексона тоже был собственный «Диснейленд». 
–Но он построил его для себя. А я думаю про детей. 
–И что будет в Вашем «Диснейленде»?
–Этого пока сказать не могу. Но главная задача – чтобы дети, играя, набирались сил и здоровья. То есть там должны быть бассейн, какие-то детские тренажеры, танцевальный класс – те вещи, которые связаны с правильным физическим развитием детей. 
–Они у Вас уже чем-то занимаются? 
–Алла-Виктория и Мартин сейчас ходят на теннис, танцы, каратэ и занятия по английскому языку. У них расширенный «рабочий» день, который начинается в семь утра, а заканчивается в девять вечера. Когда у меня нет гастролей и я нахожусь в Москве, то стараюсь везде после детского сада их сопровождать.
–А на съемки дети сегодня с Вами не просились? 
–Нет, они не знают, где именно я нахожусь. Я их оберегаю от светской публичной жизни. В прошлом году они хотели поехать на «Новую волну» в Сочи, так как были туда приглашены. Но я не захотел устраивать вокруг них ажиотаж. Пусть еще немного подрастут.
–Они Вам еще не говорили, что хотят играть в кино или выходить на сцену? 
–Дайте детям пожить нормально! Пусть они вырастут и сами определят свой путь. У нас и так есть каким детям играть. Есть Гном Гномыч, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, наша подрастающая звездочка. У Ани Лорак рвется на сцену дочь София, моя крестница. А мои дети пусть пока позанимаются в танцевальных студиях, поучатся и сами выберут свой путь. Чтобы не было такого, что их папа толкает на сцену. Захотят выбрать для себя такую дорогу – пусть сами это сделают, не захотят – заставлять их я не буду.
–А Вы планируете еще иметь детей?
–Безусловно! Но я прекрасно понимаю, что сначала надо этих поднять. Сегодня возраст в этом деле не помеха – отцами становятся и в 75 лет. Поэтому у меня еще есть как минимум четверть века в запасе – и на эстраде, и в жизни!

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 05.03.2017 в 14:18 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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