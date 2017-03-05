Шесть удач Марии Ароновой

11 марта Мария Аронова станет «ягодкой опять» – актрисе исполнится 45 лет. Впрочем, она и так всегда выглядит бодрой и энергичной, под стать своим героиням. Тем не менее одно отличие от экранного образа у Марии есть. Она честно признается, что многим в жизни обязана не характеру, а удаче.

НЕ СТАТЬ ХУДОЖНИЦЕЙ

В детстве Аронова хотела стать парикмахером или воспитательницей детского сада. Впрочем, ничуть не меньше Марии нравилось что-то изображать. «Сколько себя помню, меня «Манька-артистка» звали во дворе, – вспоминает она. – Лет с трех-четырех я натягивала занавески, простыни-декорации, организовывала детей, созывала всех соседей, и мы показывали во дворе какие-то спектакли». Сейчас актриса говорит, что таким образом самоутверждалась, ведь похвастать хорошими отметками в школе она не могла. Из-за плохой успеваемости после девятого класса Аронова даже попыталась уйти из школы. «Пошла работать художником на фабрику ВТО, это при том, что рисовать вообще не умела, – признается она. – Помню, классе в четвертом мне по ботанике задали нарисовать кленовый лист. Четыре часа мы с мамой мучили этот несчастный лист, так и не нарисовали. Когда брат пришел и увидел меня зареванную, он одним росчерком карандаша в мгновение ока вывел идеальную форму листа и сказал: «Раскрашивай!» И вот с таким «талантом» я пошла работать художником – назло всем. Конечно, спустя несколько дней поняла, что сделала глупость, и папа пошел с поклонами в школу, чтобы меня взяли назад». А после школы девушка поступила в Щукинское театральное училище.

СТАТЬ НАСЛЕДНИЦЕЙ ЦЕЛИКОВСКОЙ

В отличие от своих героинь, актриса не добивается цели вопреки всему. И честно признается: не поступи она с первого раза в театральное, о карьере актрисы забыла бы. Не нравятся ей и различные кастинги и прослушивания. Возможно, поэтому Мария так предана Театру имени Вахтангова, куда случайно – без прослушиваний – попала еще в институте. Но есть в этом союзе театра и актрисы и мистические нотки... «Я попала туда на втором курсе института. Мой педагог посоветовал меня режиссеру, – вспоминает Аронова. – Пришла туда на роль Белотеловой в спектакле «Женитьба Бальзаминова». С этим связана очень интересная история. Я пришла в гримерную, там дают столик, чтобы ты мог положить свои вещи. Мне показали пустой ящик. Сказали, что он принадлежал Целиковской. Открыв ящик, я обнаружила в нем маленькую красную расчесочку, принадлежавшую Целиковской. Потом режиссер сказал, что нужно подобрать репетиционные костюмы. Мне подобрали кринолин, я отрепетировала в нем, а после репетиции, отогнув пояс кринолина, обнаружила на его внутренней стороне надпись: «Целиковская». Думаю, это был какой-то привет от нее, она словно протянула мне руку. А ту расческу я до сих пор храню в ящике стола». К работе в театре Аронова относится очень ответственно. В ее договоре есть особый пункт: она не играет с нетрезвыми партнерами. «Я не борец за трезвость. Сама умею и люблю громко гулять. Но дело, которым мы занимаемся, подразумевает жесточайшую дисциплину, – объясняет актриса. – И если человек, приехавший из далекого города, заплатил последние деньги, чтобы увидеть любимых артистов, то артисту, способному предстать перед этим человеком в поддатом состоянии, надо уходить из профессии. В спектаклях, в которых я участвую, пить нельзя. Мне кажется, что это нечестно по отношению к зрителю». Говорят, однажды Аронова в такой ситуации отказалась выходить на сцену. Еле уговорили – за двойной гонорар. Зато с тех пор все партнеры актрисы блюдут на сцене трезвость.

ВОВРЕМЯ НАДЕТЬ КОСТЮМ СЕРФЕРА

В кино Аронова долгое время играла комедийных персонажей второго плана. И часто повторяла, что мечтает о роли, требующей жертв. Дмитрий Месхиев, снимавший фильм «Батальон», видимо, знал об этом желании – экстрима на съемках хватило всем. «Месхиев жесткий человек. Если по роли требуется тонуть в грязи – значит, мы должны тонуть, если должны мерзнуть – значит, все будут мерзнуть, – объясняет Мария. – Нам было просто физически тяжело, ведь действие в фильме происходит во время Первой мировой войны, и большую часть съемок мы куда-то бежали, падали в грязь... Когда я уже больше не могла переносить этот кошмарный холод, придумала надевать под шинель костюм серфера – он из такой непромокаемой ткани, всё защищено. Я только портки немного подрезала. Можете себе представить, как веселилась съемочная группа, когда я в своем вагончике облачалась, – все приходили, чтобы поржать. Смеялись: «Ты еще ласты нацепи!» А во время съемок сцены, где я должна была ползти по-пластунски, а потом поджигать солому, я чуть не сгорела. Вроде всё шло как надо, ползу себе, готовлюсь к подвигу... Вдруг Месхиев кричит: «Стоп! Вы что, обалдели? Она же так сгорит!» Солома-то сухая была, а ее еще какой-то жидкостью полили специальной, чтобы лучше горела. Потом он берет ведро воды и выливает его на то место, где я должна ползти. Пришлось плюхаться в эту лужу – ну как тут без костюма серфера?»

НАЙТИ ИДЕАЛЬНОГО МУЖА

Старшего сына Владислава актриса родила еще на первом курсе вуза. Но отношения с отцом ребенка, тоже студентом Щукинского училища, разладились вскоре после рождения малыша. О новых она долгое время и не думала. Тем более не обращала внимания на работников транспортного цеха в своем театре – с точки зрения актрисы, они были людьми другого мира. Но однажды театр выступал в Кремле. Ароновой, которая живет в Подмосковье, было неудобно ночью добираться до дома, и работника, который подвозил Михаила Ульянова, попросили отвезти ее. «По дороге мы разговорились, – вспоминает актриса. – Раз подвез, два подвез. Чтобы ему поздно не возвращаться в Москву, я предложила заночевать у меня – в детской комнате был свободен большой диван. Так он и ночевал у меня месяца три: мы болтали на кухне допоздна, утром вместе завтракали и ехали невыспавшиеся в театр – при том, что между нами ничего не было. А потом он собрался уезжать и, прощаясь, меня поцеловал…» Так начался роман, который длится до сих пор. Причем отношения между супругами нисколько не портит нетрадиционная расстановка сил в семье. «Когда Влад пошел в школу, Женя добровольно взял на себя заботы домохозяйки, няньки и кухарки, предоставив мне возможность заниматься творчеством. Так что в семье главный добытчик – это я, – признается Мария. – Но главой семьи всё-таки остается муж. У нас нормальная, правильная схема: есть мужик, за ним стоит баба, а за бабой – ребенок. И когда мы выходим в свет, меня представляют как его жену, а не его как мужа Марии Ароновой».

РОДИТЬ ПРЕДСКАЗАННОГО РЕБЁНКА

Младшую дочь Серафиму актрисе предсказали. «Как-то я зашла к своей крестной маме, а у нее сидит молодой человек. И она мне говорит: «Дай ему руку, он умеет гадать!» – вспоминает Мария. – Я испугалась и руку спрятала, а он сказал: «Не бойтесь, я скажу вам самое доброе». Я протянула руку. «У вас есть сын. И будет дочь. Вы ее родите в 32 года, как и ваша мама». И я вся застыла от ужаса – мама действительно родила меня в 32 года!» Так и вышло. Обоих своих детей актриса обожает, хоть и замечает порой, что сын в детстве был в четыре раза хуже нее самой – очень своенравный. К примеру, однажды мальчика взяли на мамин спектакль «Пышка». Мария вышла на сцену в неглиже и стала петь: «Хотите, я на деле покажу, чем я любовь к мужчине разбужу…» И тут на весь зал раздался детский голос: «Это моя мама!» Сейчас Влад уже взрослый молодой человек. Он стал актером и теперь выступает с мамой на сцене того же самого театра. А вот школьнице Серафиме актерские страсти чужды. Она обожает животных, занимается конным спортом и мечтает стать ветеринаром. С ее подачи в доме актрисы завелись померанский шпиц Изя, английский бульдог Марфа и шиншилла. Но самый необычный питомец семьи – это краб Герман. Правда, заботы о нем полностью легли на плечи мужа Марии – своих хозяек Герман норовит ухватить за пальцы.

БЫТЬ РОДНОЙ ДЛЯ ВСЕХ

Популярность этой актрисы – особого толка. Ее, как и других знаменитостей, останавливают на улице. Вот только не потому, что узнали... «Однажды мы с сыном зашли в «Макдоналдс». Я стою в очереди и вижу из соседнего «хвоста» на меня в упор пялится мужик, – как-то для примера рассказала Аронова. – Я от ощущения собственной значимости начинаю раздуваться, как лягушка: плечики расправила, носик задрала, и так меня распирает от желания кивнуть головой и с видом человека, уставшего давать автографы, томно произнести: «Я это, я!» А мужик бросается ко мне с возгласом: «Галина!» Он меня с какой-то знакомой перепутал». Впрочем, актриса на свою публику не в обиде. «Меня путают со знакомыми, с родственниками – значит, я родная!» – говорит она.