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Пока «Прожектор» не светил

прожектор

В эфир «Первого канала» возвращается популярное шоу «Прожекторперисхилтон». Его ведущие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало вновь будут шутить на самые актуальные темы. Веселая четверка не собиралась в телеэфире целых пять лет. За эти годы в жизни телеведущих произошли заметные перемены. Мы выяснили, какие

ИВАН УРГАНТ НАШЁЛ РАБОТУ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Почти сразу после закрытия «Прожектора» Иван вплотную занялся собственным проектом – и вот уже пять лет мы видим его каждый будний день в программе «Вечерний Ургант». График съемок такой напряженный, что ведущему некогда даже простужаться! Однажды вместе с коллегами по шоу Иван решил подсчитать, сколько раз за историю программы он болел. Выяснилось, что за первые три года Ургант не брал больничный ни разу. Правда, пару раз он выходил в эфир с температурой, но телезрители этого не заметили. А иногда болезни ведущего даже добавляли передаче юмора! Как-то раз вся семья Урганта подхватила вирус, и сам он тоже пострадал – потерял голос. «Тут как раз пришла Наташа Королёва с чудовищно глубоким декольте, – вспоминает Иван. – И на следующий день некоторые журналисты позволили себе констатировать тот факт, что ее грудь лишила меня дара речи». Влиянию декольте приписали и некоторую несобранность Урганта, и охрипший голос. А сама Наташа позже объяснила, что с помощью своего наряда проверяла, правда ли, будто выдающееся декольте привлекает больше внимания, чем новости о творчестве. Так что гости в студию к Ивану приходят ему под стать!

 

СЕРГЕЙ СВЕТЛАКОВ ЖЕНИЛСЯ В ТЮРЕМНОЙ РОБЕ

Новый сезон «Прожектора» Сергей встречает с новой спутницей жизни. В 2012 году артист развелся с первой женой Юлией, матерью его дочки Насти, но свободным пробыл недолго. На премьере фильма «Камень» в Краснодаре он познакомился с сотрудницей местной сети кинотеатров Антониной, которая организовала этот показ. Это была любовь с первого... рукопожатия. «Мы поздоровались, я почему-то протянул левую руку, она – правую, – вспоминает Сергей. – А у нее точно такая же родинка, как у меня, между большим и указательным пальцами. Получилась совершенная симметрия, знак инь и ян. Потом я поднял голову, увидел ее голубые глаза, и понеслось… Начал сыпать дурацкими вопросами: можно ли посчитать количество черных кружочков на березе, пробовала ли она когда-нибудь муравьев на шпажках… Я всегда несу подобную чушь, если девушка мне очень нравится». В итоге Антонина бросила успешную карьеру в Краснодаре и переехала к Светлакову в Москву. В 2013 году у них родился сын Ваня. За несколько дней до этого влюбленные зарегистрировали отношения. А когда сыну было несколько месяцев, сыграли свадьбу. К ее организации Сергей подошел с юмором: торжество было выдержано в тюремном стиле. Жених, невеста и гости надели полосатые тюремные робы с номерами, а лозунгом свадьбы стала присказка «Век свободы не видать». Кстати, дочь Светлакова Настя тоже побывала на празднике – артист остался в замечательных отношениях с бывшей супругой, его нынешняя жена отлично ладит с дочкой, а Настя обожает младшего братишку. На вопрос, как ему удалось так хорошо устроить всё после развода, Сергей отвечает коротко: «С нами здравый смысл и Урал!»

 

ГАРИК МАРТИРОСЯН СУДИЛСЯ ИЗ-ЗА ПРИЧЁСКИ

Гарик «юморит» очень давно, а держаться в форме ему помогает программа «Комеди Клаб», где он один из неизменных авторов. Но даже опытному юмористу вряд ли пришла бы в голову анекдотичная ситуация, в которую Мартиросян попал пару лет назад. Сам того не ведая, он стал рекламировать средство от облысения! В Интернете появились интервью с Гариком, в которых он якобы слезно жаловался на проблему выпадения волос. Рассказ изобиловал подробностями – например, будто бы артист прибег к трансплантации волос, а новая шевелюра взяла и не прижилась... И только некий чудо-спрей спас голову звезды от лысины. Многочисленные фанаты Гарика начали покупать это средство... Мартиросян узнал о происходящем, пришел в ужас и подал на мошенников в суд. «Пришлось реагировать, когда уже двадцатый человек обратился ко мне по поводу этого средства, – говорит он. – Интернет-пользователи очень доверчивы. Увидев мою фотографию, вставленную в какую-то статью, люди не задумываются, что я в принципе такого сказать не мог!» Лишним доказательством того, что юморист не мог участвовать в такой афере, служит его отношение к собственной шевелюре. Особого трепета к ней Мартиросян не испытывает. И легко может побриться налысо на спор! Так произошло в прошлом году. Гарик, страстный футбольный фанат, во время матча «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» болел за игрока «Манчестера» армянского происхождения Генриха Мхитаряна. И пообещал избавиться от волос, если Генрих забьет гол и его команда выиграет. После того, как «Манчестер» одержал победу, на страничке Гарика в Интернете появилась запись: «Мартиросян сказал – Мартиросян сделал!» – и фото бритой головы. Впрочем, волосы ведущего уже отросли, и в «Прожекторе» он предстанет в привычном виде.

 

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО ОТКРЫЛ В СЕБЕ МАНЬЯКА

Самый молчаливый участник «Прожектора» в последнее время известен не столько артистической деятельностью, сколько продюсерской. Александр приложил руку к самым успешным сериалам «Первого канала» – «Мажору» и скандальному «Методу». C сериалом о маньяках пришлось помучиться. «Мы долго не могли найти режиссера, – признается Цекало. – Были разговоры с разными режиссерами, и многие честно говорили: «Я боюсь это снимать». Юрий Быков просто молодец, что решился на это». Актеров смущало другое. К примеру, убийца по прозвищу Праздник из первой серии в кадре появляется всего на пять минут – с точки зрения звезд кино, это очень мало. В итоге маньяка пришлось сыграть самому Цекало. «Это была вынужденная мера, потому что я как продюсер – палка-выручалка на все случаи жизни», – оправдывается он, хотя критики игру Александра хвалят. Кстати, набраться вдохновения для такой роли артист мог прямо на работе. Ведь продюсер должен быть буквально одержим своим проектом, и Александру знакомо это состояние. К примеру, спонсоров для одного из мюзиклов он искал со сломанной ногой наперевес! «На стадии формирования бюджета очень неудачно поиграл в футбол – порвал ахиллово сухожилие. А это автоматически означает операцию, месяц в больнице и три месяца с жесткой повязкой, – вспоминает Цекало. – Ногу врачи предписали держать только в горизонтальном положении. Но работать-то надо, ждать меня никто не будет. И вот какое-то время я ходил по разным организациям, пытаясь договориться о финансировании. Меня принимали руководители разного ранга, секретарши спрашивали, что мне нужно: «Чай, кофе?» А я говорил: «Стул». Мне приносили стул, и я клал на него ногу. Более неловкой ситуации для меня как для просителя представить невозможно. Но я как-то с помощью шуток умудрялся расположить к себе собеседника». Результаты продюсерской целеустремленности Александра замечательные: к примеру, в прошлом году права на показ сериала «Мажор» пожелали купить американцы.

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 04.03.2017 в 17:23 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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