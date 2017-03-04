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← Как из «спицы» получилась «спичка»

Оружие женщины

кремыЕсли главное оружие женщины – красота, то в ее косметичке хранится целый арсенал. Впрочем, к Международному женскому дню мы выяснили, что косметические средства могут служить не красоте единой. Вот несколько интересных фактов об «оружии красоты».


1. САМОЕ ДРЕВНЕЕ
Первые кремы были изобретены еще в Древнем Египте, а во времена античности женщины использовали их довольно активно. Британский археолог Ричард Эвершед на раскопках развалин древнеримского храма в Лондоне нашел остатки одного такого крема в металлической баночке – возрастом более двух тысяч лет. Ученые проанализировали состав смеси – в нее входят животные жиры, крахмал и окись олова. Говорят, по свойствам этот крем напоминает современный крем-пудру. 



Египет2.САМОЕ СБЕРЕГАЮЩЕЕ
Подводка для глаз – тоже старинное средство. Особенно ее любили в Древнем Египте и Древней Индии. Считалось, что глаза, подведенные сурьмой или толченым малахитом, надежно защищены от инфекционных болезней и действия солнца. А позже появилось мнение, что подводка охраняет и от сглаза, поэтому в Индии, например, глаза красят даже детям. 

 

 

3.САМОЕ ВООДУШЕВЛЯЮЩЕЕпомада

 

В тяжелые годы Второй мировой войны в Великобритании было 

запрещено производство всех косметических средств. Однако Уинстон Черчилль сделал исключение для губной помады. Он считал, что ее использование женщинами «повышает моральный дух населения». 

Позже ученые с удивлением выяснили, что политик был прав. Помада придает женщинам уверенности в себе. Те, кто красит губы ежедневно, держатся более прямо и имеют меньше проблем с осанкой. Ну а мужчины просто любят ярких женщин! 

 

 

лак4.САМОЕ СТАТУСНОЕ
Лак для ногтей изобрели в Древнем Китае. Поначалу он содержал смолу, воск и яичный белок. Это средство понадобилось потому, что у китайских аристократов была мода на очень длинные, до 20 сантиметров, ногти. Женщины таким образом демонстрировали, что не занимаются физическим трудом. А мужчины считали ногти амулетом от зла. Ну а если длины не хватало – надевали накладные ногти. Их тоже изобрели в Китае. 

 

5. САМОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕдухи
Духи в третьем тысячелетии становятся всё более странными. Уже есть ароматы дыма, снега, книжной полки и даже ноутбука. А биолог из Гарварда Шереф Манси и австралийский парфюмер Люси Мак Рэй создали аромат, который не надо наносить на себя. Это капсулы, которые нужно глотать. Молекулы духов выделяются через поры кожи. При стрессе, повышении температуры и физических нагрузках запах становится сильнее. Правда, до окончания разработки еще далеко, и пока не совсем ясно, каким будет запах парфюма. 

6.САМОЕ ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 
пудраВ XVIII веке существенной строкой расходов для людей была пудра для лица и волос. Только в Пруссии за год использовали 90 миллионов фунтов этого косметического средства. Пудра входила даже в довольствие солдат. На ее производство шло огромное количество муки, в то время как народ некоторых стран голодал. Поэтому во Франции после Великой Французской революции производство этой пудры запретили. А потом она перестала быть популярной и в других странах. 

 



7.САМОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
Московская художница Ася Олл обожает моду и косметику. Однажды, посмотрев программу «Подиум», где одним из заданий было создать наряд из необычных материалов, она захотела сделать что-нибудь нестандартное уже в своей области. Художница создала несколько рисунков, используя тени, сухие румяна и косметические карандаши. И оказалось, что у этих средств есть неожиданные плюсы! «Тени создают удивительный блеск на картинах и расходуются в очень маленьких количествах», – заметила Ася.

Метки: в России, Общество

Опубликовано: 04.03.2017 в 13:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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