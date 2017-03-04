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Как из «спицы» получилась «спичка»

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спичка

2 марта в мире отмечали один из самых необычных праздников – Международный день спички. Почему эта дата была выбрана для его учреждения, неизвестно. Однако,  мнения сходятся в одном –  спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня.  В нашей стране слово "спичка" произошо от старорусского слова "спица" - заостренная деревянная палочка. Первоначально для обозначения спичек в современном понимании использовалось словосочетание зажигательные или самогарные спички, но со временем первое слово исчезло из обихода.

Метки: в России, В мире, Общество

Опубликовано: 04.03.2017 в 10:13 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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