От Буратино до Электроника: Как сложились судьбы детей-актёров

Сейчас невероятно популярны телешоу, в которых участвуют юные дарования. Смотреть на них очень приятно, но является ли детский успех основой для будущей карьеры? Мы решили вспомнить известных ребят-актеров советских лет, которые нашли себя совсем на другом поприще.

Электроник и Сыроежкин работают в «Гараже»

Близнецов Юру и Володю Торсуевых на главные роли в фильме «Приключения Электроника» нашли в обычной московской школе. О съемках в Одессе братья сохранили теплые воспоминания. «Море, солнечный город – что еще нужно? Впрочем, с одной проблемой столкнулись, – рассказывает Владимир. – У нас ведь волосы темные от природы, а по роли мы блондины, вот нас и красили каким-то раствором. Мало того что он чудовищно пах, так еще и кожу сжигал. Особенно больно было, когда голову моешь. Когда же забираешься в соленое море, и вовсе ад».

Жизнь после. Роман с кино у братьев не сложился. «Предлагали роли в новых фильмах, но либо мне, либо Вове, а сразу обоим очень редко. Много ли пишут сценариев на близнецов? А мы после «Электроника» решили: если продолжим сниматься, то только вместе. Ведь если одного берут, второму обидно», – объясняет Юрий. В итоге ребят вообще перестали приглашать на съемки, и они решили после школы не поступать в театральный вуз – по

совету отца пошли в полиграфический. Но вскоре учебу бросили, отслужили в армии, работали таксистами, а потом открыли сеть магазинов. Братья ку

пались в деньгах, но тут на них «наехали» бандиты. Владимир после того, как его похитили и пригрозили закопать в лесу, решил выйти из бизнеса. «А я пытался бороться за справедливость. Но закончилось тем, что пришлось уносить ноги из Москвы, – признается Юрий. – Уехал в Одессу, пришел к Васе Скромному, который в «Приключениях Электроника» Гусева играл. Мы не теряли связи все эти годы. Вася работал завхозом в пляжной администрации. Выслушал, похлопал по плечу: «Бизнес ваш вернуть не смогу. Но с работой тут проблем не будет, а жить будешь у меня». Пожив в Одессе, Юрий отправился смотреть мир: побывал в Италии, Испании, Аргентине, а потом узнал, что бандитские страсти в Москве улеглись, и вернулся домой. Владимир успел поработать в крупной металлургической компании, выучиться на юриста, получить высокую должность в Красноярске и потерять ее. У него за плечами четыре неудачных брака, в Красноярске есть 8-летняя дочь. Юрий был женат дважды, у него сын и дочь. Сейчас братья живут небогато, но интересно: создали свой музыкальный проект – «Гараж Сыроежкина», выступают с концертами.

Алиса Селезнёва отправилась в мир микробов

Наташа Гусева никогда не мечтала стать актрисой: скромная девочка любила учиться и возиться с животными. Но когда ассистент режиссера Павла Арсенова пригласил ее на пробы для фильма «Гостья из будущего», с радостью согласилась, ведь книга Кира Булычева «Сто лет тому вперед» про Алису Селезневу была у Наташи любимой. Правда, съемки совсем не изменили девочку. В перерывах между дублями она сидела над учебниками, чтобы не отстать от школьной программы, и кормила мухами своего любимца-богомола.

Жизнь после. Стать актрисой Гусева так и не захотела, хотя в школьные годы снялась еще в нескольких фильмах. Девушка осталась верна своему увлечению биологией: окончила Московский институт тонкой химической технологии и стала работать микробиологом – разрабатывать тесты для диагностики инфекционных заболеваний. «Актерская профессия меня не увлекла. Я никогда не мечтала о сцене и славе, – говорила она. – А то, чем я занимаюсь, – это другая вселенная, другой мир, который существует рядом с нами». В 2009 году Наталья озвучила капитана космического корабля в полнометражном мультфильме «День рождения Алисы», но особо с кино не пересекается.

В личном плане «Гостья из будущего» повлияла на ее жизнь гораздо сильнее, чем в профессиональном. Гусева вышла замуж за поклонника своей героини Дениса Мурашкевича, который появился в жизни девушки оригинальным образом: его принесли в ее квартиру в коробке из-под телевизора под видом ценной бандероли. Денис вылез оттуда со словами: «Привет, я твой подарок!» Следующие подарки были не менее оригинальными. «Когда он за мной ухаживал, то подарил большого богомола. Я была в полном восторге!» – признается Наталья. Они с Денисом поженились. И хотя через несколько лет расстались, поддерживают дружеские отношения и воспитывают общую дочь Алесю. Девушке 20 лет, она учится в художественном колледже. Сама Наталья на днях отметила 45-летие. Она счастлива во втором браке, готовится выйти из декретного отпуска – ее младшей дочке три года.

Буратино снимает про Екатерину

Дима Иосифов тоже не хотел сниматься в кино. Он учился в школе фигурного катания и, увидев на одном из занятий незнакомца, изо всех сил старался ему понравиться, думая, что тот выбирает детей для сборной. Когда выяснилось, что это ассистент киностудии «Беларусьфильм», Дима так расстроился, что поначалу отказывался идти на пробы. Впрочем, сниматься в главной роли в фильме «Приключения Буратино» мальчику понравилось.

Жизнь после. После «Приключений Буратино» Дмитрий снялся еще в нескольких фильмах. Например, сыграл Волчонка в сказке «Про Красную Шапочку». Но поступать планировал в технический вуз на отделение порошковой металлургии. «Родители не верили, что актерство – это действительно мое. Поэтому отец, который работал инженером в машиностроении, активно привлекал меня к «серьезному» делу, – объясняет Иосифов. – Когда я учился в десятом классе, ему поступил заказ от поляков на проектирование какого-то агрегата. Я тут же пришел ему на помощь: целый год делал чертежи. Поляки остались довольны, а мы заработали неплохие деньги. Так что ничего удивительного в том, что я выбрал металлургию, не было. Вот только до института я так и не дошел».

Вступительные экзамены во ВГИК проходили раньше, и Дмитрий решил, пока есть время, попробовать свои силы и в этом направлении. Во ВГИК его привел режиссер «Буратино» Леонид Нечаев, но там парню не обрадовались: смутил рост Дмитрия – всего 158 сантиметров. Однако Нечаев клятвенно пообещал приемной комиссии, что «мальчик вырастет», и Дмитрий не подвел: к третьему курсу вырос на 22 сантиметра. Однако актерская карьера у Иосифова так и не сложилась. После вуза его распределили в родной Минск, где Дмитрий окончил режиссерские курсы и стал успешно снимать рекламные ролики. Он также был режиссером шоу «Последний герой», снял сериалы «Убойная сила. Мыс Доброй Надежды», «Лето волков», «Уходящая натура». И продолжение сериала «Екатерина», которое скоро покажет телеканал «Россия», – его рук дело. Единственная жена родила Дмитрию троих сыновей, старший из которых работает кинооператором.

Васечкин танцует, а Петров учит

Неразлучных приятелей в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» сыграли верные друзья Барков и Дружинин. Причем первым на роль утвердили не Диму Баркова, сына успешного актера, а Егора Дружинина, сына известного хореографа. Именно Егор, получив роль Васечкина, предложил режиссеру посмотреть на роль Петрова своего приятеля Диму. Так друзья по жизни стали друзьями и на экране.

Жизнь после. Приятели окончили Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, но актерскую карьеру ни один из них делать не стал. Дмитрий сразу поступал на два факультета ЛГИТМиКа: актерский и экономический – и в итоге выбрал второй. «Я с детства боготворил своего отца и на него равнялся. Я еще тогда понял, что быть актером – это очень большая ответственность. И если ты выбираешь профессию актера, надо быть лучшим или не быть актером совсем», – объясняет он. После института Барков занимался бизнесом: открывал рестораны, ночные клубы, даже производство пружин для автомобилей. Сейчас он является продюсером и преподавателем детской школы-студии «Киноостров» и воспитывает дочь Машу, которую называет своим лучшим проектом. Егор Дружинин поступил на актерский факультет, но вскоре серьезно увлекся танцами. «Мое решение заняться танцами возникло не столько благодаря отцу, сколько вопреки! Он-то как раз считал, что я слишком поздно начал танцевать. Убедившись, что в семье к моему увлечению отнеслись скептически, я танцевал скорее назло», – признается Егор. После вуза он отправился в США – учиться в танцевальной школе в Нью-Йорке. Пытаясь заработать там на жизнь, трудился официантом и грузчиком, мыл машины. На помощь Егору пришла его девушка Вероника Ицкович: она приехала к нему из России, быстро нашла хорошую работу и поддержала любимого материально. Сегодня Егор – известный хореограф, который ставит номера самым популярным звездам российской эстрады и является наставником шоу «Танцы» на телеканале «ТНТ». С Вероникой они поженились и воспитывают троих детей.