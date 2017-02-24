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Песни Елены Соловей

Елена Соловей

24 февраля исполняется 70 лет актрисе, которую называли самой неземной женщиной советского экрана. Елена Соловей в жизни мало похожа на Ольгу Вознесенскую из культового фильма «Раба любви». Но это не значит, что ее жизнь была менее интересной! К юбилею актрисы мы выяснили, что, как и полагается при такой фамилии, у нее не биография, а песня.

ПЕСНЯ СОВИНАЯ

Елена считает, что в жизни ей всегда везло. Главной удачей стала любящая семья. «Если ты воспитываешься в семье, в которой все дружат и дети окружены любовью, то это самое главное для будущей жизни. Моя семья была такой, – говорит она. – Мои родители любили нас с братом, занимались нами. Часто собирали детей дома, устраивали кукольный театр». Скучать не приходилось и вне дома: в Красноярске, куда перевели служить отца-военного, было множество детских кружков. «Я была записана чуть ли не в каждый: училась рисовать, петь, танцевать, – вспоминает актриса. – Мы ставили спектакли. Мама шила мои театральные костюмы. Помню, пожертвовала свои бусы, чтобы украсить кокошник». Правда, самый первый театральный опыт девочке не понравился. «Я всегда хотела сыграть Золушку, – признается Елена Яковлевна. – А у нас ставили оперу «Гуси-лебеди», и мне приходилось играть сову и петь: «Угу-угу, я дорогу стерегу»...» Когда Елене исполнилось 13 лет, семья переехала в Москву. Там Соловей не только заканчивала школу, но и занималась в театральной студии при Театре имени Станиславского. Увы, этот опыт не помог девушке поступить в Школу-студию МХАТ. Сейчас она считает, что и это было к счастью. Потерянный год неудачливая абитуриентка потратила на работу учителем пения в школе и нисколько об этом не жалеет. «Я не заставляла ребят уныло разучивать песни к праздникам, а играла с ними, придумывала ансамбли. Короче, отвращения к музыке не внушила», – со смехом вспоминает она. А через год Елена без особого труда стала студенткой Высшего государственного института кинематографии. Тоже к счастью, ведь прославило ее именно кино! Кстати, преподавательский опыт помог Соловей сыграть учительницу в фильме «Вам и не снилось...»

 

ПЕСНЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО

Режиссером, который открыл Елену Соловей для публики, считают Никиту Михалкова. А ведь поначалу она отказывалась у него сниматься! «Рабу любви» начинал снимать ее друг, режиссер Рустам Хамдамов. Тогда картина называлась «Нечаянные радости» и рассказывала о Вере Холодной. Но Хамдамов сорвал сроки съемок, а потом вообще пропал. Михалкова попросили спасти фильм. Актриса не хотела предавать друга. Согласие сниматься она дала только после того, как увидела, что сценарий полностью переписан. Сопротивлялась Соловей и участию в михалковской «Неоконченной пьесе для механического пианино». На этот раз причина была еще более серьезной: артистка ждала второго ребенка и собиралась некоторое время посвятить исключительно семье. Но не тут-то было, Никита Михалков скоро понял, что лучше нее эту роль не сыграет никто... Когда сыну Елены исполнилось два месяца, режиссер перешел к решительным действиям. Александр Адабашьян, который работал над сценарием вместе с Михалковым, вспоминает: «Начали снимать похожую на нее актрису, и быстро стало ясно, что она не вытянет роль. Она это поняла и сама ушла с картины. Михалков вызвал своего помрежа – женщину, которая дружила с Соловей, и умолял ее любыми путями привезти ему на съемку Елену. Говорил: «Что хочешь делай – похить ребенка, но чтобы Соловей была!» И вот наш помреж просидела полдня в кустах возле дачи Соловей, дождалась, когда она пойдет гулять с коляской, бросилась ей в ноги, рыдала, что, если вернется на съемочную площадку одна, то Михалков ее уволит или повесит и будет она приходить к Соловей во сне со следом от веревки на шее... В общем, Лена сдалась. Уговорила мужа ее отпустить и приехала из Ленинграда к нам на съемки вместе с младенцем, пеленками, сосками, бутылочками». Результат того стоил – именно в фильмах Михалкова Елена Соловей создала самые любимые зрителями образы.

 

ПЕСНЯ ЗАГРАНИЧНАЯ

Когда в 1991 году актриса вместе с семьей переехала из Москвы в маленький городок возле Нью-Йорка, многие удивились. Елена Яковлевна была знаменитой, востребованной и не бедствовала. Но она недавно стала бабушкой. Старшая дочь актрисы Ирина серьезно влюбилась еще в десятом классе и рано вышла замуж, так что внучка Сонечка появилась на свет, когда ее знаменитой бабушке было немного за сорок. Именно тревога за нее и детей заставила семью перебраться за океан. «Мы покидали страну в очень тяжелое время, как раз произошел августовский путч. Везде стояли танки – и это было по-настоящему страшно...» – объясняет актриса. Конечно, было обидно прощаться с известностью и успехом, но будущее детей для нее оказалось важнее. «Я для себя решила, что кончилась моя карьера, что я должна заботиться о семье, доме, внучке», – говорит Соловей. К счастью, муж актрисы довольно быстро нашел работу по специальности: устроился в крупную ювелирную компанию, а затем стал сотрудничать с арт-студией. Успешно сложилась жизнь и у детей – оба нашли себя в науке. Ирина защитила диссертацию по молекулярной антропологии и сейчас вместе с мужем-математиком живет и работает в Германии. Павел защитил диссертацию по иммунологии в Корнелльском университете. «Ириша шутит: «Кроме вас с папой в семье все профессора», – со смехом говорит Соловей. Ирина подарила родителям еще внучку Аграфену и внука Федора, Павел – внука Ванюшу. Актриса говорит, что ее внуки русский язык не забывают, Аграфена даже сочиняет на русском книгу. А сама Елена Соловей по мере сил способствует сохранению русского языка у детей эмигрантов. В основанной ею студии «Этюд» детишкам преподают живопись, музыку, танцы и актерское мастерство. Неожиданно для актрисы и любимая профессия не была потеряна безвозвратно: в США ее приглашали играть в небольших театрах, сниматься в эпизодах сериалов. Кроме того Елена Яковлевна преподавала актерское мастерство в университете Нью-Йорка, работала на русском радио в Нью-Джерси. Но всё же главное для нее – семья, и, несмотря на былую известность, сейчас Елена Соловей считает себя прежде всего счастливой женой, матерью и бабушкой.

Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Опубликовано: 24.02.2017 в 16:42 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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