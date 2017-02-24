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← Татьяна Васильева взяла мужа измором

Орлы высокого полёта

ЭКИПАЖ

23 февраля на телеканале «Россия» состоится премьерный показ фильма «Экипаж», который признали самой кассовой кинокартиной прошлого года. Этот титул ему во многом обеспечили исполнители главных ролей – Данила Козловский и Владимир Машков. В кино они пилоты, которые всегда на высоте во всех смыслах этого слова. А в жизни покорили и другие высоты.

ВЫСОТА ПЕРВАЯ:  ПОБОРОТЬ БОЛЕЗНЬ И СДЕЛАТЬ ХОД ПУШКИНЫМ

Несмотря на то, что Владимир Машков вырос в театральной семье, до определенного возраста он мечтал стать вовсе не актером, а энтомологом. Мечта эта появилась из-за тяжелой болезни. В шестилетнем возрасте мальчик перенес менингит. Четыре месяца он лежал один в инфекционной больнице и стойко терпел неприятные процедуры. «Наверное, это было самое героическое время в моей жизни, – говорит Владимир сейчас. – Когда меня выписали, родителям выдали список того, что мне было нельзя. Смеяться нельзя, грустить нельзя, играть нельзя и так далее. Что мне оставалось? Дома ковырялся с пауками и тараканами, благо их было в избытке. Пытался установить, почему тараканы не попадают в паучьи сети. Когда выходил во двор, возился с муравьями. Стал читать научную литературу, однажды написал в журнал «Юный натуралист» про обнаруженного мной в Новокузнецке красноклопа, о котором в энциклопедии было написано, что он встречается в европейской части СССР. Мою наблюдательность очень похвалили, но сказали, что это, увы, не открытие...» Зато увлечение помогло Машкову продержаться до того момента, когда стало можно жить нормальной жизнью. А животных он любит до сих пор.

Данила Козловский выступать любил с детства. «Когда были семейные праздники – Новый год, дни рождения, – с удовольствием стихи читал, дурачился. В шесть-семь лет любил надеть на себя чужую одежду, выйти и начать перед взрослыми кочевряжиться, – вспоминает он. – Я и братьев своих подбивал надевать мамины и папины большие костюмы и устраивать семейные спектакли. Не могу сказать, что выступления мои пользовались диким успехом у взрослых, но для меня это было важной такой темой. Я искренне не понимал, почему взрослые с такой неохотой выходят из-за стола. Мне казалось, что мы сейчас представим настолько эксклюзивное мероприятие...» Впрочем, мама Данилы эти начинания поддерживала. В шесть лет с ее подачи мальчик выучил свое первое стихотворение – «Признание» Пушкина. Как выяснилось, мама дала сыну такие взрослые стихи с дальним прицелом. «Признание» стало моим основным козырем при поступлении в детскую театральную студию Москвы, – вспоминает Данила. – Мне было семь лет, я вышел перед комиссией и объявил: «Пушкин. «Признание». «Я вас люблю – хоть я бешусь…» – всё, комиссия была сражена наповал. Мама специально придумала этот трюк – после такого меня просто не могли не принять».

ВЫСОТА УЧЕБНАЯ: НАПУГАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ЛИЗУ БОЯРСКУЮ

Абитуриентом Владимир Машков был не один раз. Поначалу из любви к животным он поступил на биологический факультет. Но мама, театральный режиссер, как-то раз подколола сына: «Наверное, в театральный ты не поступишь». И сын отправился в Новосибирское театральное училище. «У приемной комиссии был шок, – вспоминает он. – Я ходил с усами, с длинными волосами, как Боярский, и с фиксой под золото. Так что, когда я говорил, у меня губа приподнималась. И в таком вот виде я стал читать «Онегина», как мне казалось, очень хорошо. Все буквально под стол сползли от хохота. Но приняли...» Впечатлив новосибирских преподавателей, Машков решил покорить и московских и поступил в Школу-студию МХАТ. Там его приняли неоднозначно. «Помню, каким страстным взором я смотрел на педагога Авангарда Леонтьева! – вспоминает Машков. – А потом как-то поинтересовался у Авангарда Николаевича, почему он никогда меня не спрашивал, не делал замечаний – ведь я так внимательно слушал его лекции! На что уважаемый учитель ответил мне: «Володя, а я думал, что ты так смотришь на меня, как будто после лекции хочешь ударить меня по голове доской!» Вскоре студента отчислили из-за драки, он стал декоратором во МХАТе, а обратно в вуз попал уже по протекции встреченного в театре Олега Табакова. Неизвестно, что подкупило мэтра больше – желание Машкова учиться или бутылка с кислотой в его руках...

Данила Козловский говорит, что его «поступила» мама – она занималась подготовкой сына. Она же убедила его идти к Льву Додину в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, хотя парня практически без экзаменов брали в другой вуз, менее престижный. Но Козловский рискнул. Он успешно прочитал перед приемной комиссией прозу и стихи, а вот с танцем вышло не так, как планировалось. Данила, который в детстве окончил Кронштадтскую морскую кадетскую школу, собирался сразить преподавателей «Яблочком». И даже захватил свой морской воротник. «Спрашиваю Льва Абрамовича: «Может, еще что-нибудь?» А Додин так грустно, глядя на меня: «А вы танец менуэт знаете?» – с ужасом вспоминает Данила. – «Э-м-мануэл?» – переспрашиваю я. «Нет, менуэт», – поправляет он. Ребята хихикают. Я не растерялся. «Знаю», – говорю. А душа в пятки ушла: что же я сейчас буду делать? «Тогда пригласите кого-нибудь из девочек». На ватных ногах подхожу к Лизе Боярской (я еще не знал ни как ее зовут, ни чья она дочь). А она по моему лицу уже всё поняла и шепотом говорит: «Повторяй за мной». Я, конечно, как полный дебил, перво-наперво повторил дамский поклон, книксен. Слышу, ребята ржут. Но мне не до них, главное – перед Додиным не осрамиться. Всё остальное я сделал более или менее правильно. Спасибо Лизе».

ВЫСОТА РИСКОВАЯ: НЕ УТОНУТЬ В ВОДЕ ПРЕСНОЙ И СОЛЁНОЙ

Владимир Машков – из тех актеров, которые предпочитают выполнять все трюки самостоятельно. В результате на съемках фильма «Край» он едва не погиб во время сцены в реке. «Течение было настолько стремительным, что я понял, что вернуться самостоятельно уже не смогу, – вспоминает он. – Я, собрав все силы, начал активно грести к берегу, но понимал, что это бесполезно. И тут произошло чудо: я мизинцем зацепился за брошенную мне веревку. А Слава, каскадер, ее уже не выпустил. Нас двоих по воде начало мотать, его от берега отбило, но он вытянул меня на камень-жандарм, за который запрещалось заплывать. К сожалению, на этих съемках мы не думали о возможности несчастных случаев, у нас даже не было спасательной лодки. И мы со Славой стояли минут двадцать на камне, у нас не было сил пошевелиться, нам все кричали: «Выходите!» А мы были белые от ужаса, потому что оба понимали, что могло произойти». Через некоторое время Машкову пришлось лезть в воду снова. И он без колебаний согласился.

Похожая ситуация приключилась с Данилой Козловским. Фильм «Духless-2» снимали на Бали, и актер ради роли научился кататься на серфе. «Мы снимали в достаточно опасном месте – на мысе Улувату. Из-за высоких волн спасатели австралийской команды вообще были против того, чтобы я катался. Но нам был необходим кадр, – рассказывает актер. – Я зашел в воду при маленькой волне, но спустя каких-то пару минут она вдруг превратилась в трехметровую. Меня сшибло с доски и стало крутить, как в стиральной машине. Месило и прибивало к скалам несколько раз. Спасатели пытались подъехать на гидроциклах, но из-за больших волн уезжали. И когда меня бросило на рифы – еще чуть-чуть, и я бы расшибся, – отважный индонезиец из команды, рискуя жизнью, всё-таки пробрался ко мне и крикнул: «Цепляйся!» Я даже не успел сесть, просто схватился за скутер, и он меня быстро отволок к берегу». Серфинг Данила не забросил, а эту историю вспоминает с удовольствием, как небольшое приключение.

ВЫСОТА КИНОШНАЯ: СТАТЬ ЧЛЕНОМ "ЭКИПАЖА"

Оба актера и до «Экипажа» не боялись летать в самолетах, но подготовка к съемкам заставила их взглянуть на это под новым углом. Машков, Козловский и Агне Грудите, которая сыграла еще одного члена экипажа, проходили обучение на авиатренажерах. «Когда нам в первый раз включили турбулентность, я вдруг поймал себя на том, что возникает дикое чувство азарта, – вспоминает Данила. – Я просил: «Ну-ка, добавьте еще что-нибудь! А можно облачности? А можно грозу?» Ко мне поворачивается Машков и говорит: «Ты понимаешь, что теперь будешь по-другому летать? Ты теперь знаешь, что в момент турбулентности пилоты наиболее сфокусированы, у них есть задача удержать самолет в определенной точке». Так и есть! Когда я недавно летел через океан, была сильная турбулентность, а я спал. Проснулся, когда нас начало трясти, и снова уснул, потому что понимал, что в этот момент пилоты наиболее сосредоточены». Кстати, режиссер Николай Лебедев рассказывает, что Данила настолько хорошо освоил тренажер, что потом сам поправлял консультантов, когда они напоминали ему последовательность манипуляций с приборами в кабине. А Машков заслужил восхищение режиссера своей стойкостью: «Когда мы снимали эпизод его перемещения из самолета в самолет по тросу, Машкову пришлось 12 часов сидеть и ждать, пока закрепят трос. Целую ночь! А потом – бац! – сломался ветродуй. Но Володя хоть бы слово сказал!»

Метки: в России, Кино, СМИ

Опубликовано: 24.02.2017 в 13:28 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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