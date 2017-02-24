Орлы высокого полёта

23 февраля на телеканале «Россия» состоится премьерный показ фильма «Экипаж», который признали самой кассовой кинокартиной прошлого года. Этот титул ему во многом обеспечили исполнители главных ролей – Данила Козловский и Владимир Машков. В кино они пилоты, которые всегда на высоте во всех смыслах этого слова. А в жизни покорили и другие высоты.

ВЫСОТА ПЕРВАЯ: ПОБОРОТЬ БОЛЕЗНЬ И СДЕЛАТЬ ХОД ПУШКИНЫМ

Несмотря на то, что Владимир Машков вырос в театральной семье, до определенного возраста он мечтал стать вовсе не актером, а энтомологом. Мечта эта появилась из-за тяжелой болезни. В шестилетнем возрасте мальчик перенес менингит. Четыре месяца он лежал один в инфекционной больнице и стойко терпел неприятные процедуры. «Наверное, это было самое героическое время в моей жизни, – говорит Владимир сейчас. – Когда меня выписали, родителям выдали список того, что мне было нельзя. Смеяться нельзя, грустить нельзя, играть нельзя и так далее. Что мне оставалось? Дома ковырялся с пауками и тараканами, благо их было в избытке. Пытался установить, почему тараканы не попадают в паучьи сети. Когда выходил во двор, возился с муравьями. Стал читать научную литературу, однажды написал в журнал «Юный натуралист» про обнаруженного мной в Новокузнецке красноклопа, о котором в энциклопедии было написано, что он встречается в европейской части СССР. Мою наблюдательность очень похвалили, но сказали, что это, увы, не открытие...» Зато увлечение помогло Машкову продержаться до того момента, когда стало можно жить нормальной жизнью. А животных он любит до сих пор.

Данила Козловский выступать любил с детства. «Когда были семейные праздники – Новый год, дни рождения, – с удовольствием стихи читал, дурачился. В шесть-семь лет любил надеть на себя чужую одежду, выйти и начать перед взрослыми кочевряжиться, – вспоминает он. – Я и братьев своих подбивал надевать мамины и папины большие костюмы и устраивать семейные спектакли. Не могу сказать, что выступления мои пользовались диким успехом у взрослых, но для меня это было важной такой темой. Я искренне не понимал, почему взрослые с такой неохотой выходят из-за стола. Мне казалось, что мы сейчас представим настолько эксклюзивное мероприятие...» Впрочем, мама Данилы эти начинания поддерживала. В шесть лет с ее подачи мальчик выучил свое первое стихотворение – «Признание» Пушкина. Как выяснилось, мама дала сыну такие взрослые стихи с дальним прицелом. «Признание» стало моим основным козырем при поступлении в детскую театральную студию Москвы, – вспоминает Данила. – Мне было семь лет, я вышел перед комиссией и объявил: «Пушкин. «Признание». «Я вас люблю – хоть я бешусь…» – всё, комиссия была сражена наповал. Мама специально придумала этот трюк – после такого меня просто не могли не принять».

ВЫСОТА УЧЕБНАЯ: НАПУГАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ЛИЗУ БОЯРСКУЮ

Абитуриентом Владимир Машков был не один раз. Поначалу из любви к животным он поступил на биологический факультет. Но мама, театральный режиссер, как-то раз подколола сына: «Наверное, в театральный ты не поступишь». И сын отправился в Новосибирское театральное училище. «У приемной комиссии был шок, – вспоминает он. – Я ходил с усами, с длинными волосами, как Боярский, и с фиксой под золото. Так что, когда я говорил, у меня губа приподнималась. И в таком вот виде я стал читать «Онегина», как мне казалось, очень хорошо. Все буквально под стол сползли от хохота. Но приняли...» Впечатлив новосибирских преподавателей, Машков решил покорить и московских и поступил в Школу-студию МХАТ. Там его приняли неоднозначно. «Помню, каким страстным взором я смотрел на педагога Авангарда Леонтьева! – вспоминает Машков. – А потом как-то поинтересовался у Авангарда Николаевича, почему он никогда меня не спрашивал, не делал замечаний – ведь я так внимательно слушал его лекции! На что уважаемый учитель ответил мне: «Володя, а я думал, что ты так смотришь на меня, как будто после лекции хочешь ударить меня по голове доской!» Вскоре студента отчислили из-за драки, он стал декоратором во МХАТе, а обратно в вуз попал уже по протекции встреченного в театре Олега Табакова. Неизвестно, что подкупило мэтра больше – желание Машкова учиться или бутылка с кислотой в его руках...

Данила Козловский говорит, что его «поступила» мама – она занималась подготовкой сына. Она же убедила его идти к Льву Додину в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, хотя парня практически без экзаменов брали в другой вуз, менее престижный. Но Козловский рискнул. Он успешно прочитал перед приемной комиссией прозу и стихи, а вот с танцем вышло не так, как планировалось. Данила, который в детстве окончил Кронштадтскую морскую кадетскую школу, собирался сразить преподавателей «Яблочком». И даже захватил свой морской воротник. «Спрашиваю Льва Абрамовича: «Может, еще что-нибудь?» А Додин так грустно, глядя на меня: «А вы танец менуэт знаете?» – с ужасом вспоминает Данила. – «Э-м-мануэл?» – переспрашиваю я. «Нет, менуэт», – поправляет он. Ребята хихикают. Я не растерялся. «Знаю», – говорю. А душа в пятки ушла: что же я сейчас буду делать? «Тогда пригласите кого-нибудь из девочек». На ватных ногах подхожу к Лизе Боярской (я еще не знал ни как ее зовут, ни чья она дочь). А она по моему лицу уже всё поняла и шепотом говорит: «Повторяй за мной». Я, конечно, как полный дебил, перво-наперво повторил дамский поклон, книксен. Слышу, ребята ржут. Но мне не до них, главное – перед Додиным не осрамиться. Всё остальное я сделал более или менее правильно. Спасибо Лизе».

ВЫСОТА РИСКОВАЯ: НЕ УТОНУТЬ В ВОДЕ ПРЕСНОЙ И СОЛЁНОЙ

Владимир Машков – из тех актеров, которые предпочитают выполнять все трюки самостоятельно. В результате на съемках фильма «Край» он едва не погиб во время сцены в реке. «Течение было настолько стремительным, что я понял, что вернуться самостоятельно уже не смогу, – вспоминает он. – Я, собрав все силы, начал активно грести к берегу, но понимал, что это бесполезно. И тут произошло чудо: я мизинцем зацепился за брошенную мне веревку. А Слава, каскадер, ее уже не выпустил. Нас двоих по воде начало мотать, его от берега отбило, но он вытянул меня на камень-жандарм, за который запрещалось заплывать. К сожалению, на этих съемках мы не думали о возможности несчастных случаев, у нас даже не было спасательной лодки. И мы со Славой стояли минут двадцать на камне, у нас не было сил пошевелиться, нам все кричали: «Выходите!» А мы были белые от ужаса, потому что оба понимали, что могло произойти». Через некоторое время Машкову пришлось лезть в воду снова. И он без колебаний согласился.

Похожая ситуация приключилась с Данилой Козловским. Фильм «Духless-2» снимали на Бали, и актер ради роли научился кататься на серфе. «Мы снимали в достаточно опасном месте – на мысе Улувату. Из-за высоких волн спасатели австралийской команды вообще были против того, чтобы я катался. Но нам был необходим кадр, – рассказывает актер. – Я зашел в воду при маленькой волне, но спустя каких-то пару минут она вдруг превратилась в трехметровую. Меня сшибло с доски и стало крутить, как в стиральной машине. Месило и прибивало к скалам несколько раз. Спасатели пытались подъехать на гидроциклах, но из-за больших волн уезжали. И когда меня бросило на рифы – еще чуть-чуть, и я бы расшибся, – отважный индонезиец из команды, рискуя жизнью, всё-таки пробрался ко мне и крикнул: «Цепляйся!» Я даже не успел сесть, просто схватился за скутер, и он меня быстро отволок к берегу». Серфинг Данила не забросил, а эту историю вспоминает с удовольствием, как небольшое приключение.

ВЫСОТА КИНОШНАЯ: СТАТЬ ЧЛЕНОМ "ЭКИПАЖА"

Оба актера и до «Экипажа» не боялись летать в самолетах, но подготовка к съемкам заставила их взглянуть на это под новым углом. Машков, Козловский и Агне Грудите, которая сыграла еще одного члена экипажа, проходили обучение на авиатренажерах. «Когда нам в первый раз включили турбулентность, я вдруг поймал себя на том, что возникает дикое чувство азарта, – вспоминает Данила. – Я просил: «Ну-ка, добавьте еще что-нибудь! А можно облачности? А можно грозу?» Ко мне поворачивается Машков и говорит: «Ты понимаешь, что теперь будешь по-другому летать? Ты теперь знаешь, что в момент турбулентности пилоты наиболее сфокусированы, у них есть задача удержать самолет в определенной точке». Так и есть! Когда я недавно летел через океан, была сильная турбулентность, а я спал. Проснулся, когда нас начало трясти, и снова уснул, потому что понимал, что в этот момент пилоты наиболее сосредоточены». Кстати, режиссер Николай Лебедев рассказывает, что Данила настолько хорошо освоил тренажер, что потом сам поправлял консультантов, когда они напоминали ему последовательность манипуляций с приборами в кабине. А Машков заслужил восхищение режиссера своей стойкостью: «Когда мы снимали эпизод его перемещения из самолета в самолет по тросу, Машкову пришлось 12 часов сидеть и ждать, пока закрепят трос. Целую ночь! А потом – бац! – сломался ветродуй. Но Володя хоть бы слово сказал!»