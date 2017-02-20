Алентова слезам не верит







Судьбе Кати Тихомировой из фильма "Москва слезам не верит" не одно десятилетие сопереживают миллионы женщин. Но если бы кто-то решился экранизировать жизнь сыгравшей ее Веры Алентовой, получилась бы не менее интересная история. К 75-летнему юбилею актрисы, который она отметит 21 февраля, мы выяснили, что она...

Топала на мышей

Алентова родилась в актерской семье – ее родители служили в провинциальных театрах. Но отец умер, когда девочке не исполнилось и четырех. Мама очень много работала, и Вера часто оставалась дома одна. "Что такое совсем маленький ребенок дома один? – вспоминает она. – Мышей боялась. Мама меня учила: "Топни ножкой, она и уйдет". Я топаю, она не уходит – мышь понимает, что для нее я не угроза... Болела малярией и должна была по часам пить акрихин, очень горькое лекарство. И я самостоятельно следила за стрелочкой часов, чтобы принять его вовремя..." Несмотря на эти трудности, маму Вера обожала. "Я любила ее какой-то священной любовью, – вспоминает актриса. – Никогда не могла ослушаться не потому, что не смела, а потому, что боялась ее огорчить даже какой-нибудь мелочью. В классе третьем нам на какой-то праздник дали каждому по кусочку торта "Наполеон". А это – любимое мамино лакомство, и я летела из школы, сжимая в руке почти невесомый кусочек торта, чтобы отдать его маме и увидеть ее счастливой". В другой раз на чьем-то дне рождения девочка слишком торопливо схватила пирожок – скудная мамина зарплата не оставляла возможности купить сладости. Но как только, заметив это, к ней придвинули всю тарелку, тут же сказала: "Большое спасибо, я сыта". "Я поняла, что своей торопливостью поставила в неловкое положение маму, что могли подумать, будто я голодная, а голодной я никогда не была", – объясняет она.

Променяла медицину на станки

Дед Веры Валентиновны был врачом, и ее мама мечтала, чтобы дочь пошла по его стопам. А дочь с детства увлеклась театром. "Ребенком я однажды сыграла маленькую роль вместо заболевшей девочки (у меня была замечательная память, и я знала эту роль) – и яд популярности попал мне в душу и стал меня разъедать", – вспоминает Алентова. Параллельно с экзаменами в мединститут девушка пошла пробоваться в труппу театра – и была принята! Но экзамены в вуз, как назло, сдавала на отлично... "Чтобы не поступить, завалила последний – по английскому, кажется, "тройку" получила, – признается Алентова. – Мама, конечно, всё поняла… Она сказала: "Если ты способная, поезжай в Москву и учись. Способную примут. Но сейчас работать в театре ты не будешь". И отправила меня на завод, жизнь узнавать". "Узнавать жизнь" пришлось восемь не самых легких месяцев. "Это был шумный цех, меланжевый комбинат, – вспоминает актриса. – Было тяжело. И встать к гудку тяжело, и в автобус переполненный залезть, и на подножке висеть. И работать было тяжело, поскольку я не привыкла к этому. Мама у меня была жестким человеком, но и я была непростой: сжала зубы и работала, ни разу не пожаловалась". Выдержав это испытание, Вера отправилась в Москву и с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ.

Нашла мужа дважды

Во время учебы в Школе-студии Алентова изрядно напугала преподавателей тем, что вышла замуж за своего однокурсника Владимира Меньшова. Дело в том, что Вера считалась очень перспективной студенткой, а ее избранник доверия у руководства вуза не вызывал. Даже во МХАТ его готовы были взять только по личной просьбе жены. В итоге, понадеявшись на этот театр, после выпускного без работы остались оба... Потом Алентову взяли в Театр имени Пушкина, Меньшов поступил во ВГИК. "Мы очень трудно жили, – рассказывает Вера Валентиновна. – Бедствовали семь лет. Я жила в общежитии Театра имени Пушкина, Володя – в общежитии ВГИКа. Ничего не изменилось, даже когда родилась Юленька. Маленький ребенок плакал, я стеснялась и переживала, что мешаю людям. Мечтала, что у нас появится хотя бы восьмиметровая комната в коммуналке..." К тому моменту, когда семье дали квартиру, быт настолько измучил супругов, что они разошлись. Несколько лет спустя их помирила дочь – и они вместе до сих пор. Но, пожалуй, в примирении была не только заслуга Юлии. Ведь трудно найти людей, которые настолько бы друг друга понимали! К примеру, еще во времена безденежной молодости произошла такая история. "Во ВГИКе у Меньшова был замечательный педагог Кнабе, который его очень любил, – вспоминает Алентова. – "Володя, – сказал как-то он, – если вам с Верой когда-нибудь понадобятся деньги, имей в виду: я дам в долг". И однажды мой муж решил этим воспользоваться. Приехал к нему и с порога: "Георгий Степанович, вы одолжить обещали – мне очень нужно". – "Пожалуйста, сколько?" – "45 рублей". – "Сколько?!" Убедившись, что не ослышался, Кнабе пришел в недоумение: "Зачем тебе эти полсотни?" – "У Верочки день рождения, – ответил Меньшов, – и я хочу купить ей французские духи". Тогда эту роскошь имели очень редкие женщины – богатые, а я была бедная, но с французскими духами. Как же такого мужа можно было не любить?"

Основала актёрскую династию

В том, что дочь Алентовой и Меньшова Юлия пошла по стопам родителей, нет ничего удивительного – Вера Валентиновна постоянно брала ее на работу. "Когда родилась дочь, моя мама еще работала, и до трех лет Юлю некуда было деть. Она в полном смысле этого слова росла в Театре имени Пушкина, – вспоминает актриса. – Помню, как-то мы отдыхали с трехлетней Юлей в Ялте, в актерском доме творчества, Володя где-то снимался. Юля, бойкая уже тогда девочка, подошла к кому-то из актеров и спросила: "Вы где живете?" – "В Киеве". – "А я живу на гастролях!" Сама став матерью, Юлия Меньшова постаралась уделить сыну и дочери максимум внимания и даже в контрактах оговаривала время для общения с семьей. Но гены, видимо, проявляются в любых условиях. Андрей Гордин, старший внук Веры Алентовой, тоже решил стать актером и поступил в школу-студию МХАТ. Кстати, свою знаменитую бабушку он зовет исключительно по имени. "У меня даже нет в сознании, что я – бабушка. Бабушка, по моим ощущениям, древнее и доброе существо. А я могу и по попе дать, если вдруг что-нибудь не так, и древней себя не ощущаю", – объясняет Алентова.

Ошарашила брюссельских киношников

Успех фильма "Москва слезам не верит" был колоссальным. Однако поклонники не преследовали Веру Алентову по пятам, потому что... не узнавали ее! "Я, видимо, не отношусь к тому яркому типажу, когда лицо запоминается сразу, – объясняет актриса. – Помню забавную историю, как в Брюсселе, куда я прилетела получать Гран-при фестиваля "Сен-Мишель", меня никто не встретил. Я прилетела одна, вышла в зал ожидания. Стою жду – никто ко мне не подходит. В полной растерянности попыталась выяснить у служащих аэропорта, куда мне теперь ехать. Когда представитель организаторов торжественной церемонии увидел женщину, мечущуюся в разные стороны, он подошел. И никак не мог поверить, что я – именно тот человек, которого ему поручили встретить. В полном недоумении сказал: "Но у вас другого цвета волосы, короткая стрижка…" На что я ответила: "Да, но я – актриса и в кино играю другую женщину!"

Худеет на сцене

Вера Валентиновна по-прежнему стройна и энергична. В чем ее секрет? "Что делает человека юным? Увлеченность, – объясняет актриса. – Не важно, что является объектом увлечения – другой человек или профессия. У людей увлеченных всегда молодые и живые глаза. И еще нужно вставать на весы. Желательно каждое утро. Если я вижу, что прибавила лишний килограмм, значит, в течение нескольких дней сижу на твороге". Второй секрет стройности актрисы – театр. А точнее, театральные костюмы. По мнению Алентовой, театральные корсеты очень способствуют поддержанию формы. Набрав пару килограммов после отказа от курения, Вера Валентиновна на все предложения костюмеров ослабить шнуровку отвечала отказом. "Я просила их, наоборот, затянуть потуже, тогда я быстрее похудею", – рассказывает она. И действительно похудела! Кстати, и день рождения актриса проведет с пользой для фигуры. Юбилей она отпразднует на сцене Театра имени Пушкина в спектакле "Апельсины&лимоны"

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