Невиданная Ирада Зейналова

Страна привыкла видеть Ираду Зейналову строгой ведущей новостных телепрограмм и бесстрашным корреспондентом в "горячих точках". Но к 45-летию Ирады Автандиловны, которое она отметит 20 февраля, мы решили открыть ее истинное лицо.

Покорная дочь

Ирада родилась в Москве в семье азербайджанца и русской. "Меня воспитывали как азербайджанку – строго, – признается она. – До 20 лет в девять вечера я должна была железно быть дома. Впервые поцеловалась почти в двадцать. А то, что я курю, папа узнал, когда я в кругу коллег отмечала получение "ТЭФИ". Мне было 34 года. Я долго прятала сигарету под столом. Потом подумала, что это неудобно и глупо: главный редактор, коллеги вокруг, а я прячу сигарету. И когда папа увидел меня курящей, он побледнел, но сделал вид, что ничего не замечает". Именно из-за отца, который был для нее непререкаемым авторитетом, Ирада чуть не оставила мечту о журналистике. В молодости он сам работал журналистом и уверил дочь, что это не для нее. Так что после школы Ирада получила специальность инженера-технолога порошковых материалов, прошла стажировку в Америке и... попала на телевидение в качестве переводчика с английского. А потом стала редактором и корреспондентом. Папа дочерью очень гордился, а однажды даже пожертвовал собой. Когда "Первый канал" отправил Ираду на три года работать в Лондон, с ней поехала мама – присмотреть за внуком. "А папа, настоящий азербайджанский мужчина, вообще не умеет готовить, – рассказывает Ирада. – Уезжая, мама облепила весь холодильник памятками, как сварить яйца, макароны, картошку. Мы звонили ему: "Как живешь, что ешь?" – "Всё хорошо, съел все шесть десятков яиц. Теперь сварил картошку и ее ем, но масла у меня нет". Когда мама через полгода вернулась, обнаружила, что папа сбросил килограммов двадцать. Ее ждал страшно довольный скелет!"

Утончённая журналистка

Работу на телевидении Зейналова начинала в тихой сфере культурной журналистики и переквалифицировалась случайно. "Помню, сижу я такая вся культурная и пишу про что-то бесконечно прекрасное, – рассказывает она. – И вдруг входит координатор и бросает в воздух: "Кто хочет в Сочи?" На дворе август. Отвечаю: "Я". – "Быстро беги к руководству". Бегу. В коридоре коллега спрашивает: "Куда бежишь?" – "К руководству, хочу в Сочи". А я таким культурным корреспондентом была, что про другую жизнь вообще ничего не знала. Коллега хмыкнул и посоветовал: "Если ты правда хочешь в Сочи, зайди со словами: "Я позиционирую себя в качестве универсального корреспондента". Не задумываясь о смысле фразы, я бодро ее оттарабанила у руководства. Узнав, что я хочу в Сочи, начальник тоже почему-то хмыкнул и сказал: "Ну это твой выбор…" Думаю: почему все так реагируют? Прихожу к координатору, она сообщает: "Через полчаса борт из Раменского". А это значит МЧС. Говорю: "Секундочку. А что мы делаем в Сочи?" Она отвечает: "Там смерч прошел, много погибших. Через полчаса борт вылетает, поэтому быстрее". В Сочи Ираде пришлось спать на полу полуразрушенной школы и мыть голову из колонки, чтобы выходить в эфир в приличном виде. Как ни странно, возвращаться в культурные корреспонденты она уже не пожелала.

Напуганная жена

"Я всегда тянулась к тому, чтобы выйти замуж по-азербайджански, – признается Ирада. – Моя мечта – в отношениях быть вечно второй, которая обеспечивает возможность мужчине быть таким, каким он хочет, делать то, что он хочет". Неудивительно, что сердце телеведущей покорил человек мужественной профессии. 20 лет она прожила в браке с военным корреспондентом Алексеем Самолетовым, который во время теракта в Буденновске был в числе журналистов, поменявшихся местами с заложниками. В жизни он человек не менее смелый и от жены ждал того же. "А у меня фобия – боюсь опускать голову в воду, – говорит Ирада. – После свадьбы мы поехали в путешествие в Австралию и отправились на кораблике плавать с масками. Я надеялась искупаться и позагорать на палубе, но Леша стал уговаривать: "Надевай маску и плыви смотреть на рыбок! Это же здорово!" Я сидела, плакала в маску, уговаривала себя опустить лицо в воду и думала: "Ну почему я не могу сказать мужу, что боюсь?!" Тем не менее второй раз Зейналова вновь вышла замуж за военного корреспондента – Александра Евстигнеева – с еще более пугающими увлечениями. "Саша – альпинист, причем одержимый, – рассказывает она. – Этим летом мы вместе отправились на Маттерхорн в Швейцарию. Они с другом заходили на гору,

а я отсиживалась в доме. Саша позвонил мне с горы и сказал: "Мы словили холодную ночевку, не волнуйся". Я залезла в новости и увидела, что накануне два британца тоже словили холодную, насмерть. Можете представить, как я провела ночь… Утром, как суслик, уже стояла внизу и смотрела на Маттерхорн. Сама я в горы ни-ни. У нас жесткое распределение: мужчина идет в гору, я сижу под горой".

Виноватая мать

Поскольку Ирада и Алексей постоянно пропадали в командировках, их сын Тимур много времени проводил с бабушкой и дедушкой. "Когда ребенку исполнялось пять лет, меня срочно отправили в Тунис, – вспоминает Зейналова. – Из этого Туниса абсолютно нечего было привезти в подарок ребенку, поэтому я тащила огромный глиняный барабан, обтянутый буйволиной кожей. Понятно, что подарок дурацкий, но не могла же я, пропустив день рождения, еще и с пустыми руками приехать... Когда пропустил какие-то важные моменты в жизни ребенка, откупаешься игрушками. У меня этих пропущенных моментов миллион. Я себя чувствовала из-за этого матерью-ехидной, поэтому когда меня отправили спецкором в Англию и мы с Тимуром уехали жить в Лондон, я скупала там все игры, до которых могла дотянуться. Мы увезли из Англии 70 кг "Лего". Я не хотела тащить всё это богатство в Москву – Тим уже большой, зачем ему? Но жадный ребенок всё упаковал в коробки и сказал, что это пригодится его детям". Кстати, Тимур к маме никаких претензий из-за ее неженской работы не имел – скорее, наоборот. "Когда мы вернулись в Москву из Израиля, где я была военным корреспондентом, он сказал: "Ты мне такая не нравишься. Раньше у меня была клевая мама, от которой пахло слезоточивым газом, она всё время боролась с боевиками и сепаратистами. А теперь ты ходишь на каблуках, красишь глаза и ведешь себя, как девчонка", – со смехом вспоминает Ирада.

Наивная сестра

Младшая сестра Ирады, ведущая "Доброго утра" Светлана Зейналова, кажется гораздо более мягкой и наивной, но это не так. "Например, когда предает кто-то из друзей, Ирада сначала обижается, а потом звонит мне и говорит: "Он же это сделал не потому, что он плохой человек? Наверное, он так больше никогда не поступит?" – рассказывает Светлана. – Я объясняю: "Ирада, в следующий раз он поступит абсолютно так же! Наверное, этого человека ближе лучше не подпускать". Я научилась говорить: "Можете сюда больше не звонить". А Ирада так не умеет и потом искренне удивляется: "Как же так могло получиться? Он второй раз сделал гадость!" "Да, в человеческих отношениях она умнее и жестче. А я тряпка", – кается Ирада. Впрочем, это не значит, что старшую Зейналову можно обойти на повороте. Сестры до сих пор вспоминают, как, будучи замужем за Самолетовым, Ирада на свадьбе Светланы поймала букет невесты! "Лавируя между людьми, она вылетела к букету, – вспоминает Светлана. – А я отбирала у нее этот букет с криками: "Как тебе не стыдно?! У меня есть подруга, которая еще не замужем, ей нужнее!" "Оба наших мужа несказанно удивились, – признается Ирада. – А у меня просто соревновательный характер!"