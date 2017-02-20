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Валерий Меладзе пытался попасть в «Голос» много раз


В студии "Главкино" прошла запись "слепых" прослушиваний уже четвертого сезона одногоиз самых популярных проектов "Первого канала" – шоу "Голос. Дети". В течение трех дней один "старый" и два новых наставника прослушали 120 детей из разных стран мира. Нам удалось побывать на съемках и убедиться, что в детском "Голосе" всё честно и по-настоящему.

Тайны закулисья

Съемки шоу "Голос. Дети" впервые проходят в "Главкино". Его павильоны находятся за пределами Москвы, и туда не так-то легко добраться. А если доберешься – внутрь просто так не попадешь: вход и выход – строго по спискам и пропускам. Начало съемок назначено на 13.30, но юные участники здесь уже с раннего утра и старательно готовятся к своему выходу. Обстановка царит радостно-возбужденная, волнение претендентов и их родителей, которые сидят в зале, порядочно наэлектризовало воздух. Но соперничества между юными дарованиями не ощущается – наоборот, многие участники уже успели перезнакомиться и горячо болеют за своих новых друзей. За кулисами для участников сооружены гримерные комнаты. Там же находятся медицинский кабинет с врачом-фониатром, помогающим тем, у кого возникают проблемы с голосом, и комната ожидания с большим монитором, где участники могут наблюдать за происходящим на сцене и реакцией наставников. Кроме того есть технические кабины, где располагаются специалисты, отвечающие за звук, свет и прочее, личные комнаты наставников и ведущих. И продюсерский центр, где сидят создатели проекта: музыкальные продюсеры, администраторы и учителя по вокалу.

Судьбоносное трио

Судейский состав в этом году изменился: в креслах наставников зрители увидят Валерия Меладзе, Диму Билана и Нюшу.

Певица Нюша стала наставником проекта не случайно. Несмотря на молодость, она имеет большой опыт выступлений и одержала немало побед на различных конкурсах. Ее называли одной из самых вероятных претенденток на участие в "Евровидении" этого года. Но Нюша попросила не рассматривать ее кандидатуру, выбрав "Голос". "Не было ни одной причины, чтобы отказаться от участия в проекте "Голос. Дети", и было много причин, чтобы сказать "да", – говорит она. – Если честно, я практически не смотрю телевизор и видела совсем немного выпусков, но была под впечатлением от того, что я увидела и услышала. Мне хорошо знакомы эти переживания, я сама участвовала в конкурсах. Считаю, что, помогая ребенку, поддерживая его, важно еще донести до него мысль, что конкурс – лишь первый шаг на длинном пути к тому, чтобы стать настоящим артистом, что всё самое главное еще впереди. Я хотела бы стать для своих подопечных не просто наставником, но и другом, который проведет их по всем этапам проекта…" Кстати, буквально перед съемками девушка объявила о помолвке. Ее избранником стал Игорь Сивов – главный советник президента Международной федерации студенческого спорта.

Валерий Меладзе признается, что ждал предложения об участии в "Голосе". "Мы с руководством проекта уже обсуждали несколько раз мою кандидатуру, но что-то не складывалось. Зато в этот раз всё совпало, – рассказывает он. – Я уже продумал свою стратегию и обсудил ее с опытными людьми, в частности, со своим братом Константином, который неоднократно был в жюри подобных конкурсов и имеет в этом деле большой опыт. Но думаю, что советы здесь мало помогут: эмоции будут перехлестывать, и всё пойдет естественным путем. Мне кажется, в таких проектах невозможно заранее загадывать какие-то вещи. У меня большой опыт в общении с детьми – у меня своих пятеро, и все разные. Так что детскую психологию я знаю хорошо. Конечно, буду стараться всё делать максимально тактично, чтобы не травмировать юных артистов. Буду набирать себе команду исключительно по эмоциональному восприятию, полагаясь на чувства". Семья поддержала новое начинание Валерия – в один из съемочных дней на площадку даже пришли дочери певца: 26-летняя Инга, 17-летняя Софья и 14-летняя Арина. Они с удовольствием пообщались не только с папой, но и с его коллегами, а в перерыве между съемками посидели в креслах наставников.

Диму Билана можно по праву назвать ветераном проекта: он принимал участие во всех четырех сезонах шоу "Голос. Дети". "Я рад, что снова отправляюсь в это волнительное путешествие, – признался певец. – Люблю этот проект за искренность и непредсказуемость. А после победы моего подопечного Дани Плужникова в прошлом сезоне "Голос. Дети" ощущаю особую ответственность. С интересом предвкушаю работу в новом составе жюри".

Кстати, Даня Плужников вместе с мамой приехал на съемки и с удовольствием общался с новыми конкурсантами. Ребятам не терпелось сфотографироваться с юной знаменитостью, а Даня желал всем хорошо выступить и пройти в следующий тур. За происходящим на cцене он наблюдал за кулисами шоу по большому монитору.

"Камера! Мотор!"

Запись "слепых" прослушиваний начинается, как и планировалось, ровно в 13.30. Ведет четвертый сезон еще один старожил проекта Дмитрий Нагиев, а помогает ему ведущая передачи "Доброе утро" Светлана Зейналова. Она дебютантка шоу "Голос. Дети" и очень волнуется, но не за себя, а за участников. Перед выходом ребят на сцену каждого старается настроить на позитив, успокоить и поддержать. Мы слышим, как она говорит очередному юному дарованию: "Тебе нельзя волноваться! Это только я могу переживать – смотри, как у меня руки трясутся!" Такая откровенность подкупает детей, и они немного успокаиваются. Дима Билан на правах самого опытного члена жюри дает советы своим коллегам, подсказывает в некоторые моменты съемок, как и что делать. После первого же выступления Валерий Меладзе признался: "Я теперь понял, что означает "слепые" прослушивания. Ты представляешь одного человека, а когда к нему разворачиваешься – там стоит совершенно другой. Это удивительно!"

Нюша волновалась не меньше своих коллег и в ожидании каждого нового участника спрашивала: "Я не слишком строга?" Но самые горячие страсти бушевали в зале. Родители и зрители то замирали, то взрывались аплодисментами, то хохотали, то плакали. Но кипели волнения и в продюсерской комнате, где собрались профессионалы. Они тоже не отрывались от монитора и пытались угадать, повернется кто-то к очередному участнику, а порой и удивлялись выбору наставников. Это в очередной раз подтверждает, что на проекте "Голос. Дети" всё по-честному и по-настоящему непредсказуемо.

Кстати, правила шоу остались неизменными. В ходе "слепых" прослушиваний наставники наберут свои команды, в каждой из которых будет по 15 юных исполнителей в возрасте от 7 до 15 лет. В "поединках" каждая команда будет разбита на тройки, и из каждой тройки в следующий этап выйдет только один певец. В "баттлах" пятерка вокалистов в каждой команде поспорит за два места в финале. А в финале зрители путем голосования в прямом эфире назовут победителя всего проекта. Первых участников детского "Голоса" мы увидели в эту пятницу – 17 февраля.

Метки: Культура

Опубликовано: 20.02.2017 в 21:36 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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