«Дело чести» братьев Чадовых

В новом сериале телеканала "НТВ" "Дело чести" братьев Назаровых сыграли братья Чадовы. Причем старшего, бойкого Ивана Назарова, который пошел в бандиты, играет младший Чадов – Алексей. А роль скромного юриста Александра досталась Андрею Чадову. Братья говорят, что, распределяя роли, режиссер попал в яблочко: Андрей и в жизни более сдержанный, замкнутый, а Алексей всегда был шустрее и во многом опережал старшего брата.

Первый в профессии

Братья Чадовы остались без папы гораздо раньше, чем их герои в сериале: он погиб из-за несчастного случая, подрабатывая на стройке, когда Андрею было шесть лет, а Алексею пять. Семье пришлось перебраться в отдаленный московский район Солнцево, весьма неблагополучный. Но вместо того, чтобы податься в малолетние преступники, Алексей привел Андрея в... балет. "В 10 лет меня вдруг неодолимо потянуло "творчески высказаться", и я решил заняться хип-хопом, – вспоминает младший Чадов. – Если бы рос в артистической семье, четко сформулировал бы эти порывы как мечту стать актером. Но мы жили совсем в другом мире, поэтому всерьез думать о профессиональной карьере артиста мне в голову не приходило, просто что-то сидело в душе и рвалось наружу. Я пошел искать танцевальные кружки, в итоге нашел какую-то нудную студию. Выглядело это так: балетный класс, девочки в юбочках, и я, как был в грязных ботинках, через весь зал поперся к педагогу: "Где здесь учат хип-хопу?" Он удивился, но объяснил: "Чтобы научиться танцевать современные танцы, надо постоять хотя бы года два у балетного станка". И еще то, что для хип-хопа нужна целая группа ребят. А мне так хотелось выступать, что я уговорил пятерых мальчишек, в том числе и брата, и привел их в кружок. Мы серьезно занимались классическим и современными танцами, акробатикой. Со временем нашу студию реформировали в молодежный театр, в котором игрались настоящие мюзиклы. Особенно удалась мне роль Зайца – в белой беретке и с огромной морковкой на шее (за нее меня даже наградили путевкой в Анталию), в то время как Андрей был рокером-волком в кожаных штанах". "Брат сразу понял, что актерство – это его, а я – нет", – признается старший Чадов.

Первый в "щепке"

Тем не менее после школы оба брата решили поступать в театральное. Понятно, что старший мог сделать это раньше, но Андрей решил дождаться, пока Алексей окончит школу, и год преподавал детям современный танец. Потом братья вместе поступали во все театральные заведения Москвы и в итоге оказались... в разных вузах: Андрей – в Щукинском, Алексей – в Щепкинском. "В "Щепку" нас взяли двоих. В "Щуку" – меня одного, – объясняет Андрей. – Я думал пойти учиться на пару с братом – так веселее. Но "Щука" была престижнее, и я выбрал ее. Проучился там всего год. Почему-то на наш курс людей набрали "с запасом" – человек сорок, из которых 12 были обречены на отчисление. И с самого начала талантливые люди начали друг друга "съедать". А я так не умею, вот и не прижился. К тому же еще снялся в рекламе, перекрасив волосы в белый цвет, что педагогам совсем не понравилось. В результате я перевелся в Щепкинское, на курс к брату". "Я благодарен нашему худруку, который Андрея зачислил, – подхватывает Алексей. – Когда брат пришел к нему, он просто сказал: "Мы тебя давно ждем". Несмотря на то, что год назад он готов был брать Андрея, а тот "изменил" – ушел в "Щуку"… Брат прав: в "Щепке" воспитывают талант, а в "Щуке" – "зубы", чтобы если уж есть шанс получить роль, то выгрызть ее".

Первый "на войне"

Обоим братьям первый успех принесли картины о войне, но у Алексея это опять же случилось несколько раньше. В 2002 году вышел фильм Алексея Балабанова "Война", в котором Чадов-младший сыграл главную роль. "На Кавказ на свои первые съемки я полетел счастливый, – вспоминает он об этой работе. – Но там у меня моментально рассеялся романтический образ работы в кино – настолько всё было сложно и опасно. Я не ждал такого: сниматься в ледяной горной речке на плоту, который в любую минуту мог перевернуться. И перевернулся-таки, после чего веревками спасатели нас вылавливали. Гидрокостюмы не помогали – вода такая ледяная, что запросто можно было оставить там всё здоровье". А через два года вышел сериал "Курсанты", где главную роль сыграл уже Андрей Чадов. На съемках ему тоже пришлось нелегко. "Я снимался в реальных казармах – в белорусском городке Печи. Как настоящие солдаты, мы ползали по снегу, мерзли, часами маршировали по плацу, – вспоминает он. – Вообще, у нас с братом было несколько военных картин, которые вполне можно зачесть за службу в армии". Кстати, Алексей не только раньше стал известным, у него и картин в фильмографии намного больше. Среди них "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "9-я рота", "Валерий Харламов", "Любовь в большом городе", "Вий", "Чемпионы". Но Андрей уверяет, что успехам брата не завидует: "Я только рад за Лешу. Кстати, мы часто ходим на кастинги вдвоем и пробуемся на одну роль. Оба пришли на "9-ю роту", но взяли Лешу. Оба пришли в фильм "Русское", а снялся я. У нас так и повелось – один выигрывает конкурс, а другой радуется за него…"

Первый в браке

Многолетний роман Андрея Чадова с актрисой Светланой Светиковой так и не довел их до загса, так что в официальный брак Чадов-младший тоже вступил первым. Причем судьбоносную роль в этом сыграл как раз сериал "Дело чести", который снимали еще в 2012 году. А избранницей Алексея стала актриса Агния Дитковските. По сюжету сериала, к ее героине Ольге неравнодушны оба брата Назаровы. В жизни Андрей и Алексей за внимание Агнии никогда не соперничали. С Алексеем она познакомилась на съемках фильма "Жара", завязался бурный роман, но потом они расстались. "На тот момент, когда мы снимались в сериале "Дело чести", мы с Агнией не жили вместе пару лет и относились друг к другу исключительно как партнеры, – рассказывает Алексей. – Но кино нас соединило еще раз. По сценарию сериала, героиня Агнии вынуждена выйти замуж за моего персонажа. И вот у нас была съемка в церкви – очень красивой. По роли нам нужно было поцеловаться, сесть и уехать. Причем режиссер требовал от меня целоваться с неким нежеланием. Но получилось совсем по0другому. Я почувствовал: хватит выпендриваться, Агния – моя женщина! Следующие 24 часа мы провели вместе. Через два месяца поженились, прожили три года, и у нас родился сын". К сожалению, летом 2015 года супруги решили расстаться, Алексей тяжело переживал этот разрыв, а поддерживал его Андрей, который целый год был рядом с братом. Теперь они оба с удовольствием проводят время с маленьким сыном Алексея Федором, для которого Андрей не только дядя, но и крестный отец.