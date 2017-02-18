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← Мила Йовович готова жить в России за пельмени

Джордж Клуни станет дважды папой

Еще несколько лет назад один из самых закоренелых холостяков Голливуда Джордж Клуни заявлял, что никогда не женится и не заведет детей. «У меня, как видно, нет гена, который заставляет людей хотеть размножаться!» – говорил актер. Однако в 2014 году Джордж, как известно, женился на известном адвокате Амаль Аламуддин. А теперь вот и «потерявшийся» ген нашелся. Похоже, в ближайшее время 55-летний Клуни наконец станет папой, причем дважды. Ведущая одного из американских телешоу заявила в прямом эфире, что Джордж лично сообщил ей: его жена в положении и ждет близнецов. Близкий друг Клуни Мэтт Дэймон сказал, что ему о беременности Амаль стало известно еще осенью. А мать актера Нина Клуни даже сообщила пол детей: у нее будут внук и внучка.

Метки: В мире, Кино

Опубликовано: 18.02.2017 в 11:47 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Мила Йовович готова жить в России за пельмени

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