Мила Йовович готова жить в России за пельмени

Голливудскую актрису Милу Йовович российские морозы не пугают. На днях она со своим супругом, режиссером Полом Андерсоном, приехала в Москву представлять заключительный фильм цикла "Обитель зла" и на пресс-коференции призналась, что готова остаться в России, если... ее обеспечат пельменями! "Хорошие пельмени нелегко найти, – заметила Мила. – Вы знаете, я бы хотела больше увидеть Россию. Я обычно приезжаю в Москву на пару дней, работаю и уезжаю. А так было бы здорово приехать сюда на пару месяцев с дочерьми и увидеть что-то еще, кроме Москвы, – Петербург, например". Йовович также призналась, что у них дома пользуются популярностью мультфильмы российского производства: "У нас двое маленьких детей, так что мы смотрим в основном "Машу и Медведя" и "Лунтика". А когда актрису спросили, кого из персонажей русской литературы она бы хотела сыграть, ее муж пошутил, что это мог бы быть именно Лунтик.