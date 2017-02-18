Бразильская «Формула любви» Елены Валюшкиной

Звезда фильма "Формула любви" Елена Валюшкина призналась, что закрутила роман с иностранцем. "В прошлом году я отмечала день рождения в Бразилии, – рассказывает она. – Арендовала авто, чтобы поехать посмотреть на их знаменитую гору Сахарная голова. Но машина заглохла. Пришлось просить проезжающих водителей о помощи. Остановился автомобиль, из него вышел высокий мужчина. Сказал по-английски: "Я Ричард. Вам помочь?" Вызвал эвакуатор. А когда забрали мое авто, предложил довезти меня до знаменитой горы..." Четыре дня Ричард, который оказался местным архитектором, показывал актрисе свою страну. И хотя он младше Елены на 15 лет, при расставании предложил продолжить общение. Правда, в Россию приезжать отказался – холодно. "Но мы постоянно созваниваемся, – говорит Елена. – Как-то он обмолвился: "Ты любишь полезные подарки, а я дарю тебе самую ненужную в хозяйстве вещь – остров в Индийском океане". Он достался ему от троюродного дедушки. Подарок я не приняла, но в конце февраля полечу смотреть его".