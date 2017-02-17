Михаил Задорнов стал президентом «одной западной страны»

По сценарию сатирика Михаила Задорнова снимают художественный фильм "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Михаил Николаевич стал художественным руководителем картины. А еще он сыграет в ней президента США! "При этом наш фильм – очень добрый и по-настоящему семейный, – рассказывает актриса Марина Орлова, которая тоже снимается в этой картине. – Действие разворачивается в далекой стране Анунакии, но на карте ее не стоит искать – название вымышленное. После смерти местного царя там назревает "цветная революция", за которой, как водится, стоят США. Но у наследного принца появляются помощники: русская девушка Валя, отставной олигарх Архипыч и охотники".