Игорь Бочкин: ЧП российского масштаба

17 февраля Игорю Бочкину исполняется 60 лет. Знаменитым его сделал фильм «ЧП районного масштаба», но в дальнейшем играть партработников актер не захотел. Зрители знают его в другом амплуа – надежного русского мужика. Но какой же русский мужик без капельки бесшабашности? И жизнь Бочкина – тому пример.

ЧП ДОРОЖНОЕ

В кино Бочкин попал в 14 лет – однажды в фойе кинотеатра его заметила ассистент режиссера фильма «Огоньки». Так Игорь Иванович сыграл роль веселого пионера Кузьки, которого райком отправляет в деревню на ликвидацию неграмотности. Но первая главная роль ждала актера довольно долго. Он успел закончить школу, сходить в армию, закончить ГИТИС и добиться успеха на сцене Театра имени Пушкина, когда в одном из спектаклей попался на глаза режиссеру Сергею Снежкину. Тот решил, что артист идеально воплотит порочного комсомольского работника в картине «ЧП районного масштаба». Впрочем, кое в чем режиссер ошибся: Бочкин был настолько далек от этой темы, что самым трудным для него стало выговаривать на камеру: «Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи». Но на этом сложности не закончились – название картины стало для актера говорящим. «Со мною стали происходить какие-то невероятные вещи, – вспоминает он. – У нас был перерыв, и я решил съездить отдохнуть в Юрмалу. На поезд опоздал, а потом узнал: тот состав сошел с рельсов. Часть вагонов упала в болото, несколько – сгорели. Погиб один отдыхающий. Режиссер Снежкин мне позднее признался: «Когда мне сообщили, что произошла катастрофа, я сел и судорожно стал думать: кто из актеров похож на тебя с затылка?» А с тем поездом, на котором я выехал, тоже что-то произошло. Мы постоянно останавливались и доехали на целые сутки позже расписания». Случались нештатные ситуации и на других съемках. Например, партнер по комедии «Егорино горе» Михаил Гребенщиков едва не поджарил Бочкина, случайно уронив что-то горящее на его ватные штаны. Игорь лишь меланхолично заметил, что ему жарковато, когда из штанов повалил дым. А ради роли в сериале «Похождения нотариуса Неглинцева» Бочкин стоически поглощал килограммы сладкого. Его герой, по сценарию, был сладкоежкой. Так что актеру приходилось шесть дублей подряд грызть кусочки рафинада и налегать на сдобные булочки. А ведь в жизни он сладкое не любит...

ЧП СЕМЕЙНОЕ

Историю четвертой женитьбы актера в полной мере можно назвать чрезвычайным происшествием. После неудачной первой женитьбы на однокурснице по ГИТИСу он всю жизнь повторял, что его жена артисткой быть не может. Но отношения со второй женой – искусствоведом – и третьей – банковским работником – распались. А потом спектакль Театра имени Пушкина «Спутники в ночи», который ставил Дмитрий Астрахан, свел Бочкина с актрисой Анной Легчиловой. Они играли влюбленных, но первые чувства Анны и Игоря трудно назвать нежными. «Пришла она на репетицию, опоздала минут на сорок, – вспоминает Бочкин. – Я еще был не народный, но уже заслуженный. Сделал ей замечание. А у нее был такой белорусский говор. Когда начали работать, я остановил репетицию. Говорю Астрахану, как будто Ани рядом нет: «Дим, переведи мне, что говорит артистка». Но постепенно работа сблизила актеров, закрутился роман. И кто бы мог подумать, что к свадьбе приведет еще одна нештатная ситуация! «К моменту выпуска спектакля мы уже жили вместе, – рассказывает Игорь. – В пьесе «Путники в ночи» есть момент, когда мой герой толкает свою жену и она падает на кровать. Однажды во время спектакля не сработал вращающийся круг, я толкнул Аню, и она упала… но не на кровать… В результате – сотрясение мозга, сломанная рука и порванное сухожилие. Ну как я мог на ней не жениться!» Теперь у Анны прекрасное произношение, за которое она благодарит мужа. И талант отлично готовить борщ – этому ее тоже научил муж. «Я уже понимаю: чтобы никто дома не бузил, холодильник лучше заполнить заранее», – со смехом говорит она. А еще супруги довольно часто играют... супругов. Например, в сериалах «Синие ночи» и «Петрович». И говорят, что обожают работать вместе. Но Анна признается, что иногда – для разнообразия – хотела бы изобразить с мужем врагов или любовников.

ЧП ПЕРНАТОЕ

И Игорь, и Анна родились в год Петуха. Отсюда семейное хобби: весь дом Бочкина уставлен фигурками этих птиц. С чего началась коллекция, никто уже толком и не помнит, но один из самых знаковых экземпляров попал к Бочкину практически криминальным способом. Дело было в ресторане. «На столе стоял керамический расписной и немножко покоцанный петушок, который мне сразу приглянулся, – вспоминает артист. – Я решил, что сопру его, и сделал это. Понимаете, если вы будете слишком долго готовиться к воровству, у вас ничего не получится! В таких вопросах нужно действовать решительно». Видимо, именно после этого петухи захватили квартиру Бочкина полностью. «Они действительно повсюду. При входе гости видят петухов на настенных часах. Затем в двух туалетах. В гостиной на картинах, на посуде…» – перечисляет он. Анна продолжает: «Одна стена в квартире расписана: подруга, художник-постановщик, нарисовала нам шикарных курицу с петухом. У нас петухов 250 штук, а может, уже и больше. В какой-то момент перестали считать. По слою пыли на них, кстати, можно узнать, как долго мы снимались в том или ином проекте, то есть фактически отсутствовали дома! Где бы мы ни были, отовсюду стараемся привезти петуха в коллекцию. А Бочкин, когда видит петуха, сразу кричит: «У вас два варианта: или дарите, или украду!»

ЧП ХВОСТАТОЕ

На вопрос, кто в доме хозяин, актер отвечает однозначно: «Конечно, кошка!» А ведь он никогда не считал себя кошатником. Котенок со странным именем Дрюля появился в доме случайно. «Зашли мы как-то поужинать, и Легчилова пошла мыть руки. Выходит – лицо заплакано (боялась моей реакции), а на ладони лежит маленький комочек – двухнедельный котенок, – вспоминает актер. – Я благородно сказал: «Да ради бога, пусть живет!» Принесли кошечку домой, а ее, видно, только что отняли от матери, и она просто не умела есть. Анна, хоть и кошатница, растерялась, стала плакать, и тогда я сказал: «Вот, милая, какая ты кошатница!», нагрел молока, взял в руки пипетку и показал, что надо делать. С тех пор я поднимаюсь каждое утро, мою лоток, меняю воду (наша кошка, несмотря на то, что найдена в туалете, ест и пьет только всё свежайшее) и даю корм. Сначала мне почему-то хотелось, чтобы она была Настей, но Анна сказала, что человеческими именами животных называть нельзя, и кошка стала Дрюлей и с тех пор не воспринимает никаких «кис-кис», а только эту кличку». Впрочем, хоть кошку и любят безумно, однажды она здорово напугала своих хозяев. «Дрюля выпала с балкона с четвертого этажа, – рассказывает Бочкин. – Она любила посидеть на перилах (они деревянные, и всегда можно зацепиться), но была зима, перила покрылись льдом. Она чистила-чистила свои коготки, а потом как-то поскользнулась, а может, и ворону увидела (она нам не рассказывала), так тихонько и оказалась за пределами балкона. Мы сначала даже не заметили ее отсутствия, только через час спохватились: где же наша девица? Легчилова сразу начала рыдать: всё, жизнь закончилась. Пошел искать Дрюлю. Ходил-ходил вокруг дома, звал-звал – ничего! Потом просто начал орать: «Где ты, гадина, найду – убью!» Вдруг слышу: «Мяумяу!» – доносится откуда-то из-под решетки. Я ее на руки и домой. Самое интересное – пришли, вымыл ей лапы, вытер, и она как ни в чем не бывало пошла себе по квартире, а мы потом сутки приходили в себя».

ЧП БОТАНИЧЕСКОЕ

У Игоря Бочкина брутальный имидж – считается, что такие мужчины любят футбол, охоту и мужские посиделки. Футбол артист действительно обожает. А вот другое его хобби многих удивит. «Моя большая радость – это цветы, – признается он. – Легчилову я к ним не подпускаю. У нас их полно, и я за ними ухаживаю только сам. В этом я весь в маму – она над своими растениями буквально тряслась. Когда у меня умирает какой-то цветок – а они все умирают периодически, – я чуть не плачу. Жену так не холю, как нашу розу». Роза эта, к слову, украшала когда-то окно вгиковского общежития, где раньше жила Анна. Благодаря умелому уходу растение до сих пор, хотя прошло много лет, цветет. И, конечно, у Бочкина и про растения найдется хулиганская история. «Когда я был в Италии, то в Ватикане увидел огромный плодоносящий кактус. Я оторвал от него кусок и засунул в карман, – кается он. – Помню, ходил по Ватикану, а мысли у меня были только об этом плоде… Жаль, что он так и не дал корни».