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Колечко на память

пара

Скоро наступит 14 февраля – день, когда влюбленные обмениваются подарками. Многие незамужние женщины надеются, что это будет помолвочное кольцо. Впрочем, таким даром можно порадовать и в другой день. Вот как это делали звезды.

Полуночное кольцо

У Дмитрия Дюжева в День влюбленных – 14 февраля – была свадьба, а предложение Татьяне Зайцевой он сделал прямо в новогоднюю ночь. «Мне просто хотелось придать моменту торжественности! – объясняет актер. – Для этого я пригласил к себе домой родителей будущей жены якобы затем, чтобы просто вместе отпраздновать Новый год. Они приехали, ничего не подозревая. За несколько минут до двенадцати мы все принялись писать маленькие записочки с пожеланиями, чтобы сжечь их и высыпать пепел в бокал с шампанским. В этот момент я шепнул Тане: мол, то, о чем ты и я мечтаем, может сбыться прямо после боя курантов. Я стал писать свою записочку так, чтобы Татьяна видела текст. Я желал, чтобы она ответила мне «да». Моя будущая жена смутилась. Но мы отвлеклись на бой курантов, шампанское, поздравления. Потом все разбрелись по квартире за подарками, а я кричу: «Стойте, подождите с подарками!» Достаю кольцо, предлагаю Тане руку и сердце и обещаю любить и беречь ее всю жизнь. Она ответила мне согласием. Затем я спросил разрешения жениться на Татьяне у ее папы и мамы. Они тоже обрадовались и потом еще долго ахали и охали: мол, какой необыкновенный у нас случился Новый год!»

 

Утреннее кольцо

Иллюзионист Сергей Сафронов, широко известный благодаря шоу «Битва экстрасенсов», тоже сделал предложение своей любимой Марии в Новый год. «Мне казалось, что на Новый год Сережа должен подарить мне кольцо, – признавалась Мария. – У нас была традиция вручать подарки друг другу 31 декабря, под бой курантов. И когда раздался 12-й удар, я поняла, что никакого кольца не будет. Подумала: «Ладно, значит, ошиблась…» «А я поначалу и планировал позвать ее в жены под бой курантов, в присутствии родственников, – вспоминает Сергей. – Но потом решил, что подобные поступки должны выглядеть более интригующе. В итоге надел Маше колечко утром, когда она еще спала. Самым сложным было проснуться раньше нее! Представляете, с каким трудом рано утром 1 января я открыл один глаз? Когда ложился спать, кольцо, чтобы не искать, себе на палец надел. Проснулся: колечко – на пальце, Маша – рядом. Раз – и ей надеваю кольцо. Когда она открыла глаза, быстро обнаружила «обновку»: «Это что – обручальное кольцо? Ты делаешь мне предложение?! Я согласна-а-а!» Жаль, что в конце прошлого года супруги решили расстаться.

 

Новогоднее кольцо

Олимпийский чемпион Максим Траньков делал предложение своей партнерше Татьяне Волосожар дважды. «Сначала я просто предложил ей расписаться. Но Таня сказала, что так предложение не делают, что всё должно быть официально и «красиво». И я начал думать», – объясняет он. И придумал! «Всё случилось на Новый год, – рассказывает Татьяна. – Мы решили отметить праздник на Бали в компании близких друзей. Мне хотелось, чтобы эта ночь запомнилась всем надолго, и я предложила после боя курантов компанией прыгнуть в бассейн прямо в одежде. Такое точно не забудется! Мы прыгнули, начали плескаться... Я и не заметила, как мы с Максимом остались в воде одни. Тут он произнес трогательную речь и надел мне на палец кольцо. Я была очень тронута и сказала «да».

 

Кольцо на день рождения

Когда молодой Вячеслав Невинный пришел служить в Художественный театр, сразу влюбился в свою коллегу Нину Гуляеву. «Он не пропускал ни одного моего спектакля, сидел в зале, а после ждал у гримерки. «Можно я вас провожу?» – «Провожай». Доходим до остановки, он сажает меня в троллейбус. Через десять минут доезжаю до дома и на остановке вижу… Славку с букетом цветов! На такси перегнал. «Нина Ивановна, а можно вас еще проводить?» Признаться, мне были приятны эти невинные ухаживания Невинного, – вспоминает актриса. – И хотя долгое время я молодого парня (Слава младше почти на четыре года) в расчет не брала, постепенно влюблялась. А в день моего рождения, 18 апреля, Слава подошел ко мне и сказал: «Поздравляю вас! И вот еще что…» Тут он взял мою руку в свою, надел на палец колечко: «Я хочу иметь от вас детей». То колечко всегда со мной, никогда его не снимаю. Оно дешевенькое, посеребренное. Но так как ему миллион лет, серебра не осталось, стерлось. А вот камушек настоящий. Раньше рубины копейки стоили – покупай сколько хочешь. Славик тогда бедным был, так что только такое простенькое колечко и смог подарить». Зато потом Невинный подарил жене желанного сына.

 

Кольцо на завтрак

Актрисе Анне Хилькевич ее любимый, бизнесмен Артур Волков, тоже сделал предложение в ее день рождения, который они отмечали на Мальдивских островах. «Удивительно, что мне удалось сохранить свой план в тайне, – признается Артур. – Еще в Москве Аня по разным причинам три раза лазила в чемодан, где у меня было спрятано кольцо, но не наткнулась на него. А труднее всего было договориться на моем «полуанглийском» с мальдивскими официантами. Я никак не мог объяснить им, что мне нужны серебряные колпаки, которыми накрывают блюда. Спасло то, что я нашел картинку в Интернете и показал. Еще я просил принести завтрак, зайдя к нам через балкон (этаж-то первый), а они стали стучать в дверь в восемь утра. Только чудом Аня не проснулась!» «И вот Артур повел меня к столу, – подхватывает Анна. – Открыл бутылку шампанского и произнес: «Милая, я хочу всю жизнь провести с тобой. С днем рождения! А теперь давай позавтракаем». Я сняла с тарелки колпак, а под ним оказалась коробочка. Я ее открыла, увидела кольцо, мы с Артуром поцеловались, и тут вдруг прилетел аист и сел на крышу нашего домика! Я подумала: вот это да!» Прошло чуть больше года, и у супругов родилась дочка.

 

Весеннее кольцо

Капитан команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков решился сделать предложение в марте, с началом знака Зодиака Овен. «Я Овен по гороскопу и в это время года всегда ощущаю эмоциональный подъем, – объясняет он. – Это произошло на очередной съемной квартире. Она была маленькой, однокомнатной. И мне пришла в голову мысль полностью заполнить ее воздушными шариками. В одно прекрасное утро Эльвира ушла на работу. А я начал готовиться к предложению: купил много воздушных шариков и начал их надувать. На это у меня ушел практически весь день. Легкие развились неимоверно! Под вечер мог бы, наверное, надуть слона.

Я ужасно устал. Зато когда Эльвира пришла вечером домой, оказалось, что комната до потолка заполнена разноцветными шарами. В них я и сделал ей предложение. Взял ее тепленькой! Всем рекомендую так поступать: сначала огорошить, а потом делать предложение».

 

«Трехмесячное» кольцо

У Валерии Ланской предложением руки и сердца было отмечено три месяца ее знакомства с режиссером Стасом Ивановым. «Мы поехали к нам в загородный дом, – вспоминает актриса. – Стас позвал наших друзей – оператора Михаила Верийского, который, собственно, нас и свел, с его девушкой. Я думала: посидим компанией, поиграем в настольные игры, ребята сделают шашлыки... Но втайне от меня Стас позвал еще мою маму. Когда я ее увидела, очень удивилась. И вот мы сели за стол, какую-то еду положили на тарелки, тут Стас встает и просит моей руки у моей мамы. Она ответила просто: «Да женитесь уже». И тогда он преподнес мне очень красивое кольцо, которое помог добыть его друг в Армении. Не знаю, сколько времени потребовалось, чтобы заказать и изготовить это кольцо. Предложение Стас сделал через три месяца с начала наших отношений. Получается, что практически сразу после знакомства он начал думать о кольце».

 

Кольцо для Красной площади

А вот Андрей Бурковский, делая предложение своей любимой Ольге, решил привязать его не к памятной дате, а к памятному месту. «Я пригласил ее погулять в Парк имени Горького, – вспоминает актер. – Мы бродили, фотографировались. Ольга целый день меня спрашивала, почему я так нервничаю. Я предложил догулять до Красной площади. А там встал перед Ольгой на колено, сделал предложение и протянул кольцо. На Красной площади, потому что я ведь не из столицы – из Томска, а для немосквичей это место является знаковым. Мне хотелось, чтобы всё было торжественно. Если можешь ты для любимой женщины раз в жизни встать на колени и сделать это красиво – так и надо сделать. Ольга обалдела от неожиданности и долго молчала. Я переспросил ее: «Ну что?» И Ольга ответила: «Конечно, да!»

Метки: в России, Общество, СМИ, В мире

Опубликовано: 12.02.2017 в 16:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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