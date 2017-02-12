Алексей Воробьев встал на пуанты
Алексей с головой погружен в работу – он принимает участие в съемках сериала «Нереально», которые проходят в Лос-Анджелесе. Этот американский комедийный проект рассказывает о закулисной жизни вымышленного шоу Everlasting, аналога телешоу «Холостяк», в котором сам Алексей, кстати, принимал участие. Биография героя такова, что нашему артисту приходится серьезно заниматься... балетом. «В сериале «Нереально» я играю балетного танцора, которого выгнали из главного театра Америки за «плохое поведение». Точнее, за ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ поведение, – говорит Алексей. – Но это не отменяет того, что я каждый день пашу в спортзале, занимаюсь растяжкой и репетирую у зеркала танцевальные связки. Ноги еле ходят. Икры в шоке. Пресс в порядке». Во имя искусства уже были принесены и более серьезные жертвы – репетируя босиком, артист неудачно приземлился и повредил мизинец. Впрочем, вряд ли это помешает Алексею работать – он известен своим трудолюбием.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Анфиса Чехова взяла в руки кисть
Сергей Лазарев сделал тату в честь сына
Николай Валуев попал в «Ералаш»
Лизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка
Всесоюзная любовь
Легко отделались
«Минута славы» - не для слабых!
Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицы
Мужчины доктора Анны
«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»
Добавить комментарий: