Алексей Воробьев встал на пуанты

Алексей с головой погружен в работу – он принимает участие в съемках сериала «Нереально», которые проходят в Лос-Анджелесе. Этот американский комедийный проект рассказывает о закулисной жизни вымышленного шоу Everlasting, аналога телешоу «Холостяк», в котором сам Алексей, кстати, принимал участие. Биография героя такова, что нашему артисту приходится серьезно заниматься... балетом. «В сериале «Нереально» я играю балетного танцора, которого выгнали из главного театра Америки за «плохое поведение». Точнее, за ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ поведение, – говорит Алексей. – Но это не отменяет того, что я каждый день пашу в спортзале, занимаюсь растяжкой и репетирую у зеркала танцевальные связки. Ноги еле ходят. Икры в шоке. Пресс в порядке». Во имя искусства уже были принесены и более серьезные жертвы – репетируя босиком, артист неудачно приземлился и повредил мизинец. Впрочем, вряд ли это помешает Алексею работать – он известен своим трудолюбием.