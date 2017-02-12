Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Сергей Лазарев сделал тату в честь сына

Анфиса Чехова взяла в руки кисть

 

 кисть

Телеведущая никогда не интересовалась живописью, но во время семейных каникул в Подмосковье вдруг решила попробовать. Очевидно, так подействовал на Чехову отдых за городом. Вволю насладившись свежим воздухом и здоровым сном, она нарисовала первую в своей жизни картину. Впрочем, к результату своих трудов ведущая отнеслась с юмором. Выложив на свою страничку в Интернете фото получившейся работы, она написала: «Здесь вы видите, как из-под моей руки выходит первое в жизни полотно. Выражение лица моей женщины получилось несколько недовольным. Она как бы говорит мужу: «Где зарплата?», одновременно намекая, что она в курсе его шашней с секретаршей!» В отличие от многих своих коллег, объявлять себя великим художником Чехова не спешит и честно признается: «На художественный талант не претендую, я даже сыну динозавров рисую похожими на психоделических собак...»

 

Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Опубликовано: 12.02.2017 в 10:15 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Сергей Лазарев сделал тату в честь сына

Николай Валуев попал в «Ералаш»

Лизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка

Всесоюзная любовь

Легко отделались

«Минута славы» - не для слабых!

Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

Мужчины доктора Анны

«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»

Мировая история пакета – майки насчитывает уже 40 лет


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Сергей Лазарев сделал тату в честь сына

Обратите внимание

в Перми

Как стать успешным?

Планировать свое финансовое будущее можно научиться, получив специальные знания и овладев основами финансовой грамотности.
читать11.02.2017 в 10:50
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

«Лыжня России»: Старт близко

В краевой столице в этом году регистрация прямо перед началом гонки отменена. 10 февраля - последний день для подачи онлайн заявки или очного обращения.
смотреть читать10.02.2017 в 17:44
Метки: в Перми, Спорт, Общество

Общажный абордаж!

Музыкальный квартирник с одноименным названием прошел в одном из общежитий Пермского классического университета.
смотреть читать10.02.2017 в 17:25
Метки: Культура, Общество, в Перми, Образование

«Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина 10 февраля отметят день рождения Бориса Пастернака.
смотреть читать10.02.2017 в 17:07
Метки: в Перми, Культура, Общество

Все грани личности Сары Бернар

10,11 и 12 февраля в пермском театре Сцена-Молот состоится премьера спектакля Сара Бернар. Фан-клуб.
смотреть читать10.02.2017 в 16:23
Метки: в Перми, Культура, Общество

в России

Анфиса Чехова взяла в руки кисть

Телеведущая никогда не интересовалась живописью, но во время семейных каникул в Подмосковье вдруг решила попробовать.
читать12.02.2017 в 10:15
Метки: в России, СМИ, Кино, Общество

Сергей Лазарев сделал тату в честь сына

Шею звезды украсила буква «N», с которой начинается имя его маленького сына Никиты.
читать11.02.2017 в 18:34
Метки: в России, СМИ, Общество

Лизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка

Свою маму Лиза Арзамасова обожает и считает, что обязана ей буквально всем.
читать11.02.2017 в 14:15
Метки: Общество, Кино, СМИ, в России

Как стать успешным?

Планировать свое финансовое будущее можно научиться, получив специальные знания и овладев основами финансовой грамотности.
читать11.02.2017 в 10:50
Метки: в Перми, в России, Экономика, Деньги

Туристический рынок терпит кризис?

Все больше путешественников переходят на самообслуживание, выискивая в интернете дешевые билеты и раннюю бронь на отели.
смотреть читать10.02.2017 в 16:00
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Анфиса Чехова взяла в руки кистьАнфиса Чехова взяла в руки кисть

Сергей Лазарев сделал тату в честь сынаСергей Лазарев сделал тату в честь сына

Николай Валуев попал в «Ералаш»Николай Валуев попал в «Ералаш»

Лизу Арзамасову в кино привела Красная ШапочкаЛизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка

Как стать успешным?Как стать успешным?

«Лыжня России»: Старт близко«Лыжня России»: Старт близко

Общажный абордаж!Общажный абордаж!

«Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака«Один зимний день...» К дню рождения Бориса Пастернака

Школьница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевикаШкольница смастерила музыкальный инструмент из ... ядовитого борщевика

Все грани личности Сары БернарВсе грани личности Сары Бернар

Туристический рынок терпит кризис?Туристический рынок терпит кризис?

Жечь глаголом: Как Россия читала ПушкинаЖечь глаголом: Как Россия читала Пушкина

Как сэкономить на «коммуналке»?Как сэкономить на «коммуналке»?

Долги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд рубДолги за отопление в Прикамье достигли 9,9 млрд руб

10 февраля - День памяти Пушкина10 февраля - День памяти Пушкина

Врио губернатора занялся здоровьем краяВрио губернатора занялся здоровьем края

Чердынь готовится к охоте на волковЧердынь готовится к охоте на волков

Бессмертное имя танкистаБессмертное имя танкиста

Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в ЗаксобранииАнатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Заксобрании

Вторую очередь Восточного обхода Перми построят за 724 млн. рублейВторую очередь Восточного обхода Перми построят за 724 млн. рублей

В Ильинском районе срочно закрыли ледовую переправуВ Ильинском районе срочно закрыли ледовую переправу

Общественная палата края формирует постоянные комиссииОбщественная палата края формирует постоянные комиссии

Пациенты спешат на помощь: Жители Полазны отремонтировали «скорую»Пациенты спешат на помощь: Жители Полазны отремонтировали «скорую»

Как «Инстаграм», только 100 лет назадКак «Инстаграм», только 100 лет назад

Классика жанра: Двойные квитанцииКлассика жанра: Двойные квитанции

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru