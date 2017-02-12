Анфиса Чехова взяла в руки кисть

Телеведущая никогда не интересовалась живописью, но во время семейных каникул в Подмосковье вдруг решила попробовать. Очевидно, так подействовал на Чехову отдых за городом. Вволю насладившись свежим воздухом и здоровым сном, она нарисовала первую в своей жизни картину. Впрочем, к результату своих трудов ведущая отнеслась с юмором. Выложив на свою страничку в Интернете фото получившейся работы, она написала: «Здесь вы видите, как из-под моей руки выходит первое в жизни полотно. Выражение лица моей женщины получилось несколько недовольным. Она как бы говорит мужу: «Где зарплата?», одновременно намекая, что она в курсе его шашней с секретаршей!» В отличие от многих своих коллег, объявлять себя великим художником Чехова не спешит и честно признается: «На художественный талант не претендую, я даже сыну динозавров рисую похожими на психоделических собак...»