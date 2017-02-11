Сергей Лазарев сделал тату в честь сына
Недавно певец отдыхал в США и заинтриговал поклонников необычной фотографией с отдыха. На ней Сергей находится в тату-салоне, и над ним сосредоточенно корпит тату-мастер. Часть фотографии певец закрыл смешным рисунком – смайликом. Фото подписано так: «Плюс одна… Давно ее хотел, но смог позволить только сейчас. В известном тату-салоне в Майами, где когда-то делал крылья». Действительно, руки звезды украшают два крыла. Артист предложил фанатам угадать, где находится новый рисунок. Те почти сразу угадали, что на шее. А через некоторое время певец продемонстрировал новую татуировку. Шею звезды украсила буква «N», с которой начинается имя его маленького сына Никиты.
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