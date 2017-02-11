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← Николай Валуев попал в «Ералаш»

Сергей Лазарев сделал тату в честь сына

 

 певец

Недавно певец отдыхал в США и заинтриговал поклонников необычной фотографией с отдыха. На ней Сергей находится в тату-салоне, и над ним сосредоточенно корпит тату-мастер. Часть фотографии певец закрыл смешным рисунком – смайликом. Фото подписано так: «Плюс одна… Давно ее хотел, но смог позволить только сейчас. В известном тату-салоне в Майами, где когда-то делал крылья». Действительно, руки звезды украшают два крыла. Артист предложил фанатам угадать, где находится новый рисунок. Те почти сразу угадали, что на шее. А через некоторое время певец продемонстрировал новую татуировку. Шею звезды украсила буква «N», с которой начинается имя его маленького сына Никиты.

 

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 11.02.2017 в 18:34 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Николай Валуев попал в «Ералаш»

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