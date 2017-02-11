Николай Валуев попал в «Ералаш»

Спортсмен мечтал сняться в детском киножурнале, еще когда был мальчишкой. Уже став взрослым и знаменитым, он даже получил приглашение от режиссера «Ералаша» Бориса Грачевского, который хотел снять Валуева в роли отца в одной из миниатюр. Но тогда не сложилось. А вот сейчас получилось! В сюжете Николай сыграл тренера юного боксера. По сценарию, на ринге встречаются два школьника, и один из них, уверенный в себе крепыш, выглядит победителем. Но всё меняется, когда появляется тренер его слабого соперника. Если верить киношникам, Валуев способен отправить в нокаут одним своим видом. Впрочем, те, кто работал над сюжетом, говорят: «Николай только внешне выглядит грозным. На самом деле он – удивительно добрый, трогательный, покладистый человек». А с юными коллегами по съемочной площадке боксер нашел общий язык быстро, ведь у него самого трое детей.