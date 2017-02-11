Лизу Арзамасову в кино привела Красная Шапочка

Многие до сих пор помнят Елизавету Арзамасову по роли «папиной дочки» Галины Сергеевны. Но в новом сериале «Осиное гнездо» у ее героини есть только мама, отношения с которой складываются весьма напряженно. При этом собственную маму Лиза обожает и считает, что обязана ей буквально всем.

«Спасибо» за первую победу

Лизе было 4 года, когда она увидела фильм «Про Красную Шапочку» с Яной Поплавской и тоже захотела «попасть в телевизор», чтобы оказаться в «сказке». Желая помочь дочке, Юлия Арзамасова отвела ее в студию «Экспромт». «Вскоре там должен был состояться конкурс чтецов, – вспоминает Лиза. – Я выучила первый в своей жизни стих «Жил на свете человек, скрюченные ножки». Мама объяснила, что стихотворение нужно не просто прочитать, а сыграть. Мы придумали, что у меня всё будет «крючиться»: лицо, руки, ноги и даже голос. Конкурс проходил в зале со сценой. Я стала читать стихотворение, и зрители засмеялись. Я увидела, что люди радуются, и стала с еще большим удовольствием корчиться. А потом было объявление победителей. Мне очень нравилось хлопать, потому что я впервые сидела в первом ряду в театре и аплодировала. Объявили: «Первое место – Лиза Арзамасова!» А я продолжала хлопать. На сцену не пошла, не понимала, что туда нужно выходить, и вообще не знала, «первое место» – это хорошо или нет. Арзамасову начали искать, и тут мама крикнула: «Вот она, в первом ряду!» Мне подарили карандаши и альбом. Я сделала вывод, что «первое место» – это очень приятно, потому что ты играешь в свое удовольствие и все радуются, да еще и карандаши дают».

«Спасибо» за первую роль

Всего через несколько месяцев талантливую малышку из студии «Экспромт» позвали на крошечную роль в фильме «Ковчег». И мама снова помогла. «Ничего хорошего о том дне она вспомнить не может, – признается Лиза. – Я же была по-настоящему счастлива и с нетерпением ждала, когда начнется съемка. Режиссер, впрочем, вводить меня в кадр не спешил. Члены съемочной группы то и дело путались в разбросанных повсюду проводах, ходили злющие. Но мне нечего было бояться, потому что рядом была мама. Меня позвали в кадр лишь в конце съемочного дня. Я стояла перед камерой и не могла отвести от нее глаз. Произносила свои реплики, неотрывно глядя в объектив. Провалила несколько дублей. Режиссер возмущался, где ассистенты откопали такую глупую девочку. Сцену сняли после того, как передо мной поставили маму, которой я и проговорила свой текст».

«Спасибо» за успех на сцене

В 8 лет Лиза благодаря маме получила уже главную роль – в мюзикле «Энни». «Мама по совету приятельницы разместила мою фотографию в актерской базе в Интернете, где меня и нашли, – рассказывает девушка. – Пригласили на пробы. Я спела, станцевала какой-то корявый танец. Взрослые искренне посмеялись и сказали маме: «Ну что ж, поздравляем, готовьте главную роль». Долгими вечерами мы учили роль. Я не воспринимала текст на бумаге, и мамочка монотонным механическим голосом – чтобы не запоминала ее интонации – читала вслух. Во время репетиций и спектаклей она всегда была за кулисами, оттуда наблюдала за происходящим на сцене. Мне было важно ощущать, что мама рядом – тогда все волнения уходили прочь. Например, допеваю арию и смотрю в левую кулису – знаю, что она там на корточках сидит. Я ей взглядом: «Ну как?» И она показывает: здорово или так себе. Мне всегда была необходима честная оценка».

«Спасибо» за труд директора

Параллельно Лиза продолжала сниматься в кино, и ее маме пришлось ради дочери оставить любимую работу переводчика и репетитора. «Я же была маленькой – как без мамы?! – объясняет Арзамасова-младшая. – Она очень переживала, особенно из-за бытовой неустроенности на съемочной площадке. Сначала мама вела себя тихо, но когда поняла, что никто кроме нее обо мне на съемках не позаботится, стала защищать от всех неудобств. Если продюсеры просили поработать без обеда, она сразу начинала нервничать: «Мне Лизкин обед важнее вашего кино! Вначале ребенок поест, а потом всё остальное!» Могла прямо в кадр бутерброд внести! Раньше я не могла без нее на съемочной площадке. Но и сейчас очень рада, что у меня директор, помощник, друг и мама – в одном лице. Она очень помогает мне с планированием времени. Я живу здесь и сейчас и даже не знаю, что у меня будет завтра. Это записано в маминой синей книжице». При этом Лиза уверяет, что мама дает ей возможность выбирать роли и принимать важные решения самой: «Она знает: если я чем-то загорелась, обязательно это сделаю. За что я ей благодарна – она никогда не лишала меня опыта. Единственное, в чем мне помогала и помогает мама, – разбираться с последствиями того, что я натворила».

«Спасибо» за хобби

Лиза обожает готовить и уверена, что этим увлечением тоже обязана маме, поскольку кулинарный талант унаследовала от прабабушки с материнской стороны. «Мама у меня не очень талантливый кулинар, так что я сама стараюсь угостить ее чем-нибудь вкусненьким, – признается Лиза. – Например, мама всегда вспоминает, как ее бабушка в детстве готовила такие вкусные драники, каких потом за всю жизнь она не пробовала. И я очень горжусь тем, что и мои драники мама готова есть в любое время суток и в любом количестве! А еще я очень люблю приглашать друзей на блинчики. Прибегаю вечером домой – и к сковородке! Гостю приятно: подходишь к входной двери, а оттуда уже едой пахнет… Значит, тебя здесь ждут!» Наеденные со стряпней калории Лиза расходует на даче. «Летом мои тренажеры – это грядки, – смеется она. – Прополешь их, пособираешь упавшие яблоки – и никакой другой физкультуры не нужно! Работать на грядках – мое любимое дело. Я сажаю, окучиваю, поливаю, собираю. Огурцы, помидоры, баклажаны, капуста ждут меня. Дача – это моя маленькая страна, в которую я обожаю ездить, чтобы зарядиться положительными эмоциями и энергией».