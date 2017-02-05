Всесоюзная любовь

11 февраля исполнится 115 лет со дня рождения самой, пожалуй, знаменитой советской актрисы – Любови Орловой. Фильмы, в которых она блистала, – «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» – видел каждый. При этом о самой актрисе точно известно не так уж много. Любовь Петровна не любила рассказывать о себе, и еще в советские времена ее персона обросла слухами и мифами. Попробуем разобраться в самых известных.

Миф №1. Любовь Орлова имеет дворянское происхождение.

На самом деле. Любовь Петровна всю жизнь писала в анкетах, что происходит из семьи служащих, хотя ее отец состоял в родстве со знаменитыми графами Орловыми, а мама – с не менее известными графами Толстыми. Неудивительно, что после революции 1917 года семья оказалась в затруднительном положении. Орловы поселились в тихом Воскресенске, завели корову, и каждое утро 15-летняя Люба и ее сестра Нонна возили в Москву тяжеленные бидоны с молоком на продажу. Потом Любовь, которая хорошо играла на фортепиано, устроилась тапером в кинотеатре. «Официально профессия называлась «иллюстратор фильма», вот я и иллюстрировала целыми вечерами! Ох и тяжело было: по четыре сеанса подряд, холодно, шумно, – вспоминала она. – Но нужно было зарабатывать, потому что мы оказались в категории граждан, которых называли «лишенцами». Это дворяне, выселенные из домов и брошенные на произвол судьбы. Такие люди зачастую не имели прописки, не могли поступить на официальную работу…» Зато во время одного из сеансов красивую девушку приметил чиновник Наркомзема Андрей Берзин и вскоре предложил ей выйти за него замуж. Благодаря этому браку Любовь и ее родные наконец выбрались из нищеты. У Орловой появилась возможность брать уроки вокала, танцев и актерского мастерства, чтобы исполнить давнюю мечту стать актрисой. И когда в 1929 году Берзина арестовали как «врага народа», она уже была актрисой Музыкального театра под руководством Немировича-Данченко. По одной из версий, именно там Орлову увидел молодой режиссер Григорий Александров, который искал исполнительницу главной роли для своей комедии «Веселые ребята».

Миф №2. Орлова и Александров не любили друг друга – этот брак просто был удобен для них обоих и скорее напоминал деловое сотрудничество актрисы и режиссера.

На самом деле. Вероятно, этот миф родился потому, что супруги даже в домашней обстановке обращались друг к другу на «вы». К тому же у каждого была своя спальня. Между тем сохранилось несколько телеграмм Александрова жене, которые явно указывают на его нежные чувства к ней: «Люблю Вас как человека! Тоскую, как собака. Гриша», или: «Сообщите, как доехали. Проводив Вас, вернулся домой и сразу же начал скучать. Ваш Гриша». А друг актрисы, киновед Глеб Скороходов, в подтверждение этой любви приводил такую историю: «В начале 70-х Григорий снимал последний фильм с участием Орловой, «Скворец и Лира». 70-летняя Любовь Петровна играла 25-летнюю советскую разведчицу. Я бывал на съемках. Любовь Петровна впервые на площадке капризничала, изводила гримеров и костюмеров, ссорилась даже с Александровым. Причина была для всех очевидна – возраст!

Я видел всё терпение, весь такт Григория Васильевича, который, понимая супругу, что только не придумывал… Он нещадно перекраивал сюжет фильма! Придумал, что героиня попадает в сильный пожар, что она обгорела и перенесла много пластических операций. Поэтому, мол, так выглядит. А для того, чтобы постройнить Орлову… «убил» главного героя! Просто Любовь Петровна сказала: «Как бы хороша была моя героиня в богатом траурном платье, шляпке и вуали…» И он тут же сделал ее «вдовой»: в конце фильма главный герой умирает от сердечного приступа. В итоге фильм положили на полку… по просьбе Орловой. И Александров не стал возражать. Вот как он относился к своей жене!»

Миф №3. Орлова была любовницей Сталина. Он часто разговаривал с ней по телефону и время от времени вызывал к себе в Кремль.

На самом деле. «Она видела его один раз в жизни! – уверяет внучатая племянница Орловой Нонна Голикова. – И это длилось ровно 15 минут». Биографы актрисы также отмечают, что архивных свидетельств, подтверждающих ее близкое знакомство с вождем, нет. Точно известно лишь об одной их встрече – в 1935 году на приеме по случаю 15-летия советского кино, на котором Орловой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Первая реакция Сталина при виде актрисы была: «Такая маленькая? И бледная… Вас что, товарищ Александров не кормит?» «Как же, кормлю, Иосиф Виссарионович», – поспешно ответил Александров. «Вы ее хорошо кормите, а то я вас повешу», – строго сказал вождь. «За что, товарищ Сталин?» – испугалась Орлова. – «За шею». Традиционный черный юмор Сталина потряс актрису. Но когда вождь милостиво спросил, какие у нее есть пожелания, она всё же рискнула спросить о судьбе своего первого мужа. Через какое-то время Орлову вызвали на Лубянку и сообщили: «Ваш муж сейчас в лагере. Если хотите, мы можем вас воссоединить. Желаете поехать к мужу?» С тех пор Любовь Петровна не рисковала наводить справки о Берзине. Своему другу Глебу Скороходову Орлова об отношениях со Сталиным сказала так: «Я была его любимицей. Но не любовницей! Чего только не сочиняли про нас, много я от этих слухов пострадала. Но ему просто нравились фильмы с моим участием». И это правда. Например, картину «Волга-Волга» Сталин так любил, что даже отправил одну копию Рузвельту в 1943 году. Тот долго думал, к чему бы это, и наконец истолковал фразу «Америка России подарила пароход: с носу – пар, колесы сзади и ужасно тихий ход…» как намек на то, что Второй фронт надо бы открыть поскорее. Вождь же, скорее всего, просто хотел, чтобы «Волгу-Волгу» увидели за границей.

Миф №4. Орлова сделала множество пластических операций, причем за границей, а оплачивал их друг семьи Чарли Чаплин.

На самом деле. Значительные изменения во внешности Орловой произошли после встречи с Григорием Александровым: это он создал знаменитый образ актрисы, уговорив ее осветлить темно-русые волосы и сделать фарфоровые зубы. А вот слухи о пластике сильно преувеличены, и Чаплин тут совершенно ни при чем. «К сожалению, он был не так щедр…» – рассмеялась Любовь Петровна, когда ее спросили об этом. Точно известно лишь о двух пластических операциях актрисы: круговой подтяжке и пластике верхних век, которые она, пытаясь сохранить молодость, сделала в середине 1960-х, причем не за границей, а в Московском институте красоты. Кстати, хирурга Александра Шмелева, который сделал эти операции, Александров в знак благодарности снял в своем последнем фильме «Скворец и Лира». Для этого специально была придумана сцена, в которой врач в исполнении Шмелева оперирует героиню Орловой. Походить на блистательную актрису хотели многие советские женщины, и ее внучатую племянницу Нонну Голикову часто спрашивали, как Орлова ухаживала за лицом. «В юности меня это тоже интересовало, – призналась та однажды. – Я навсегда запомнила ее совет никогда не пользоваться импортными кремами, а пользоваться нашими. Они не были напичканы всякой химией, поскольку у нас была слабая химическая промышленность. И я с тех пор пользуюсь только нашими кремами в тюбиках. На основе этих тюбиков Любина косметолог и делала крем для нее. А что касается макияжа, здесь тоже всё было просто: она красила губы, пудрилась и красила ресницы тушью «Ленинградская».

Миф №5. Ради своей работы Любовь Орлова была готова на всё.

На самом деле. Это правда. Широко известен тот факт, что на съемках «Цирка» Любовь Петровна исполняла свой номер, сидя на раскаленной пушке. Остановить съемку было нельзя – пленки больше не было, поэтому Орлова мужественно окончила номер, и ее увезли в больницу с серьезными ожогами. А вот менее известная история. Когда снимали сцену «Цирка», в которой героиня Орловой убегает от разъяренной толпы с грудным ребенком на руках, Любовь Петровна во время одного из дублей упала, выронила изображавшую ребенка куклу и сильно разбила колени. Актриса встала, улыбнулась, подняла куклу и сказала: «А ребенок-то жив! Давайте снимем еще дубль!» А перед съемками в фильме «Светлый путь» Орлова практически освоила профессию ткачихи! «Самым сложным для меня было подготовиться к сцене, где моя героиня Таня две минуты работает с ткацкими станками, устанавливая рекорд, – вспоминала она. – Если бы я непрофессионально подошла к станку, неуверенной рукой зарядила нитку, неправильно взялась бы за пусковой рычаг, всё это заметили бы профессионалы, которых в стране немало. И вот, чтобы ни одна из зрительниц не могла сказать, что это «только кино», я в течение многих недель занималась изучением ткацкого станка и даже сдала норму на квалификацию ткачихи. Для этого я училась в Московском текстильном институте, практиковалась на Глуховской фабрике. Со мной занималась опытная ткачиха Варвара Петровна, фамилия которой тоже была Орлова… Ткачихи мне говорили: «Люба! Если тебе не повезет в кино и не будет работы, приходи к нам на фабрику. У тебя получится!»