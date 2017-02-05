Легко отделались

Жизнь непредсказуема, и в ней полно опасных ситуаций, выбраться из которых нередко помогают здравый смысл и оптимизм. Артисты, жизнь которых зачастую еще более безумна, чем у обычных людей, знают это по собственному опыту. Но некоторым звездам в экстремальных случаях пригодилось кое-что другое...

АНДРЕЮ ГРИГОРЬЕВУ-АПОЛЛОНОВУ - ДЕРЕВО

Для солиста группы «Иванушки International» неприятностями обернулась первая попытка полетать на дельтаплане. Дело было в Красной Поляне. «Я с товарищами и женой взобрался на гору, договорился с инструктором, переоделся в специальную амуницию. Ничего не предвещало беды... – вспоминает Андрей. – Но когда мы стояли у края скалы, были готовы разбежаться и прыгнуть, нас подхватил сильнейший порыв ветра и потащил по земле к другому краю обрыва. В голове мелькнуло: «Сейчас свалимся...» И уже в следующий момент всё померкло – оказывается, нас со всего размаху ударило о стоящую на горе одинокую ель. Она оказалась там на наше счастье – если бы не дерево, дельтаплан унесло бы в пропасть. На несколько минут я отключился, в себя пришел от того, что инструктор бьет меня по щекам. Встал, отряхнулся... «Придется спускаться на фуникулере», – констатировал тренер. Узнав, что это займет аж 50 минут, решил – второй попытке быть. На этот раз всё прошло идеально, а инструктор сказал, что я первый, кто после такой неудачи всё-таки решился на полет».

ЛАДЕ ДЭНС - УПРЯМСТВО

Певица часто повторяет, что ничего не боится. Но в детстве в родном Калининграде у нее был очень веский повод бояться воды – а главное, отдельного водоема, озера Тельман. «Как-то мы с двумя товарищами пошли прогуляться к воде, – вспоминает Лада. – Им было по 12 лет, мне – 10. Ребята любили плавать в этом озере, а я обычно наблюдала, как они резвятся, но в этот раз решила: что я, хуже? Тоже крутая! Дождалась, пока парни прилично отплыли от берега, и прямо в летнем платьице сиганула с обрыва. Преодолела несколько метров по-собачьи, а один из пацанов увидел, что я барахтаюсь, и как закричит: «Ты что, дура? Ну-ка быстро обратно!» Хотела ему что-то ответить, но не успела открыть рот, как туда попала вода, и я начала захлебываться. От страха перестала работать руками и уже через секунду пошла на дно. В ужасе, задыхаясь, увидела, что в нескольких метрах от меня тот самый обрыв. Стала грести к нему из последних сил и, к счастью, доплыла. Тут и парни подоспели, вытащили меня на берег». Впрочем, пережитый страх не заставил певицу бояться воды – она до сих пор очень любит плавать и даже имеет разряд по этому виду спорта.

РОБЕРТУ ПАТТИНСОНУ - ПРОВОРСТВО

На съемках фильма «Воды слонам!» Роберт крепко подружился со слонихой Тай. Но однажды четвероногая коллега сильно напугала актера... А ведь неприятностей не предвещало ничто. Роберт и Тай с самого начала понравились друг другу. «Большая слониха подошла ко мне и начала затягивать мою стопу хоботом, как будто пылесосом. Затем она взяла меня своим ртом. Я держался за ее голову. Потом она перевернула меня, а ее хобот в это время шарил по моим карманам в поисках мятных леденцов. Это был лучший день в моей жизни», – восторженно рассказывал Паттинсон. К несчастью, кроме Роберта и Тай на съемочной площадке постоянно собиралось множество других людей. В том числе шумные и неуравновешенные фанатки звезды «Сумерек». Однажды людей пришло слишком много, они очень сильно шумели – и сбили умное животное с толку. «По сценарию, слониха с Робертом на спине должна была сделать шаг вперед, раскачивая хобот из стороны в сторону, но она перепутала команды, – вспоминают очевидцы происшествия. – Вместо этого она села на землю, подняла передние лапы и стала разворачиваться. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Роберт скатился с ее спины. Могло случиться страшное, если бы она села на него. Но Роберту повезло. Хоть он и упал лицом в грязь, весь перепачкался, зато остался жив». На слониху актер не обиделся, а вот фанаток по-прежнему опасается.

ОЛЕГУ ГАЗМАНОВУ - ДРУГ

Певец известен своей любовью к собакам, и любимая его порода – немецкие овчарки. Возможно, потому, что одна из них спасла ему жизнь. «У меня был пес Корби, – рассказывает Газманов. – Как-то утром я вышел с ним гулять. На соснах вокруг дома шапками лежал снег. И вдруг Корби подбегает ко мне и начинает на меня рычать. Немецкая овчарка – мощный пес: мне не по себе стало. Я повысил голос, чтобы показать, кто тут хозяин, но это не сработало. Я делаю шаг, и вдруг Корби прыгает на меня и валит на снег. В это время раздается оглушительный треск, у сосны ломается огромная ветка и, круша всё на своем пути, летит вниз. Ветка упала как раз на то место, где я стоял секунду назад...» Корби давно нет рядом с артистом, но этот поступок любимой собаки Газманов частенько вспоминает до сих пор. И среди его питомцев обязательно есть немецкие овчарки.

ТИМУРУ БАТРУТДИНОВУ - БДИТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕГ

В шоу «Первого канала» «Цирк» артисты исполняли довольно опасные номера. Тимуру как-то раз достался жанр иллюзии. Он решил рискнуть и повторить трюк знаменитого фокусника Гарри Гудини, который исчезал из наполненного водой аквариума. Артиста, закованного в наручники, опустили в куб с водой и закрыли крышку, а затем задернули занавес, чтобы зрители не видели, что там происходит. Дальше Тимуру нужно было меньше чем за минуту освободиться от оков, но что-то пошло не так: когда занавес отдернули, он по-прежнему был закован. Сам Батрутдинов объясняет: «Меня погрузили в аквариум, а там оказалось так холодно, что от неожиданности я сразу выдохнул весь запас воздуха. Стал задыхаться». К счастью, тренер артиста оказался бдительным. Он тут же кинулся на выручку подопечному, выбежал на манеж и прервал запись программы. Помогли и коллеги: когда Тимура наконец вытащили из куба, другие участники программы тепло укутали его и растерли руки и ноги. Но на этом история не закончилась. Храбрый шоумен решил повторить подвиг, и со второго дубля всё отлично получилось. «Люблю доводить дело до конца, – объяснил он. – Когда предложили этот номер, спросил: это круто? Мне ответили, что очень. Ну я и согласился. И не простил бы себе, если бы не выполнил его. Я азартный. Назвался груздем, полезай в аквариум!»