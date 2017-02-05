«Минута славы» - не для слабых!

На «Первом канале» начинается вот уже девятый сезон шоу «Минута славы». Как всегда, любой человек может блеснуть в эфире своими талантами и, возможно, прославиться на всю страну. Члены жюри уже давно достигли славы и успеха. И они как никто другой знают, что моменты славы бывают разными! Мы нашли несколько историй, подтверждающих это.

ОГНЕННАЯ МИНУТА МИХАИЛА БОЯРСКОГО

Главный мушкетер России вырос в театральной семье, и родители не хотели, чтобы сын шел по их стопам. Комплиментами маленького Мишу не баловали. Зато он с малолетства умел расположить к себе взрослых. «Я еще ходить не умел, но уже сидел за кулисами театра, потому что меня не с кем было оставить, и до школы я из театра не выходил, – вспоминает он. – Мне там нравилось безумно, особенно люди, которые надо мной издевались. «Миша, где Пекин?» – «Там». «А где Москва?» – «Там». Я отвечал на все вопросы, я всё знал, поэтому ко мне обращались всегда. Люди из театра собирались у нас на квартире. Там был круглый стол, на котором стояло очень много бутылок водки и обязательно мой лимонад. И в 12 часов доставалась высокая табуретка, меня на нее ставили, и я в матросском костюмчике дирижировал Гимном Советского Союза». А вот первый киноопыт Боярского вышел не столько удачным, сколько запоминающимся. Ему было лет шесть, когда знакомый отца искал актера для короткометкажки «Спички детям не игрушки», которую снимали по заказу пожарной инспекции. «Моя первая роль – поджигатель, – со смехом вспоминает Михаил Сергеевич. – Сюжет простой: мальчик с папой играют, папа, чтобы ребенок не плакал, дает ему спички, и возникает пожар». У этой роли были свои сложности – к примеру, перед мальчиком держали подожженную с левого края газету, зритель должен был увидеть слезы ребенка сквозь ее пламя. История заканчивалась хорошо – герой понимал, что с огнем нужно обращаться осторожно. «А вот я этот урок не усвоил, – кается актер. – Когда съемки завершились, я на радостях устроил дома фейерверк. Взял соседский коробок на кухне, поджег его и уронил на покрывало нашей большой кровати. Меня, конечно, отлупили. И спички в руки я не брал еще долго».

ПАХУЧАЯ МИНУТА СЕРГЕЯ ЮРСКОГО

Мечта любого молодого актера – роль в спектакле известного театра. Сергею Юрскому повезло, после театрального его взяли в труппу Ленинградского Большого драматического театра. Но свой дебют на самой знаменитой сцене Северной столицы он вспоминает со смешанными чувствами. «Это был канун Нового года. Это мой первый спектакль, – рассказывает актер. – Я пришел за три часа до начала. И угораздило меня зайти в буфет. Вижу – сидит легендарный театральный актер Виталий Полицеймако. Он подзывает меня и спрашивает: «Вы сегодня впервые на подмостках играете?» Я киваю. «А вы традицию-то первого выхода знаете? – говорит он. – Чтобы сцена вас приняла, надо полить ее спиртным». Я лечу в магазин, покупаю две бутылки шампанского. Иду за кулисы, щедро поливаю сцену и успокаиваюсь. Тут надо заметить, что в БДТ было очень жестко с алкоголем. Товстоногов категорически не переносил спиртного в стенах театра. И вдруг за полчаса до премьеры завсценой учуял за кулисами явный запах алкоголя. Он в панике бросился искать виновных. Обежал весь театр, но все трезвые. Полицеймако подозвал меня к себе и тихо спросил: «Полили? Ну, теперь отвечайте за это…» Впрочем, тогда виновника происшествия не нашли, и всё осталось в тайне. «А шaмпaнское, окaзывaется, пaхнет долго: до сaмого концa спектaкля чувствовaлось, покa всё не впитaлось в доски нaшей сцены», – заканчивает историю актер.

РУКОВОДЯЩАЯ МИНУТА СЕРГЕЯ СВЕТЛАКОВА

Актер признается, что проявления народной любви его смущают и своей известностью он не пользуется. Но от популярности довольно трудно уйти – иногда она настигает артистов в самых неожиданных местах. После выхода проекта «Наша Раша», к примеру, ему часто приходилось разговаривать фразами своих персонажей. «Как правило, ими я отвечаю на фразы других людей, – рассказывал Сергей. – Допустим, если в овощном ларьке, где торгуют мои приятели-кавказцы, они скажут: «Привет, насяльника», – конечно, я начну кричать: «Че стоим, че не работаем?» Это обычная реакция на поступившую реплику. Нужны обстоятельства, некая провокация, чтобы я это сделал». Неизвестно, был ли провокацией со стороны жены артиста ремонт квартиры с привлечением гастарбайтеров, но результат оказался забавным. «Подбором строителей и всем процессом ремонта занималась моя жена. Соответственно, строители не знали, кому они делают ремонт, – вспоминает Сергей. – И когда я однажды пришел в квартиру, они увидели меня, у них шпатели выпали из рук от изумления. Они тут же вошли в раж и стали кричать: «Насяльника!» Я тоже стал орать на них. Они подумали, что все по-настоящему...» К счастью, Светлаков смог объяснить рабочим, что просто цитирует своего киношного героя-прораба и никто их увольнять не собирается. В результате ремонт ему сделали очень хорошо и со скидкой.

МОДНАЯ МИНУТА ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА

Быть знаменитостью означает, что все пристально следят за твоим внешним видом. Даже если ты не светская львица, а серьезный журналист. У Владимира Познера множество телевизионных наград, титул главного телеакадемика России и репутация самого профессионального интервьюера нашей страны. Но волну обсуждений совсем недавно вызвало не это, а... его оранжевые носки! В них мэтр появился в передаче своего друга Ивана Урганта. Судя по реакции поклонников передачи, мало кто слушал, что говорит Владимир Владимирович, а вот его внешний вид зрители оценили. «Оранжевые носки Познера покорили!», «Какой же Познер в свои 82 года потрясающий и интересный мужчина!» – писали они. Но, между прочим, репутацию франта Познер завоевал еще в советское время. Евгений Киселев рассказывал, что его коллега был записным модником и поэтому очень нравился женщинам. А несколько лет назад мужской журнал GQ признал Познера самым стильным мужчиной нашей страны – в том числе за любовь к ярким носкам. «Я очень люблю цветные носки, у меня есть полосатые, ярко-зеленые, ярко-красные... – признается Познер. – Я ношу смешные носки, и как-то я заметил, что люди стали обращать на них внимание. Как вы понимаете, прежде я об этом и не думал, но теперь, когда эту деталь стали замечать, я иногда специально что-то надеваю». Впрочем, носки – это еще не самая экстравагантная деталь гардероба тележурналиста. На одну из церемоний вручения премии «Ника» он пришел в ярко-желтых галошах.

ТРАВМООПАСНАЯ МИНУТА РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ

Интервью – постоянный атрибут известности. Многие знаменитости их не любят, но мало у кого есть для этого такие веские основания, как у Ренаты. Ей несколько раз очень сильно не повезло. Однажды актрису пригласили на телепередачу, которую она теперь даже не хочет называть – настолько неприятны воспоминания. Ведущая уговорила Литвинову залезть на двухметровое возвышение. Но, очевидно, конструкцию плохо закрепили. Во время интервью она наклонилась, и актриса полетела вниз головой. Ушлая девушка попыталась уговорить Ренату поняться наверх еще раз, но актриса решила не повторять ошибок и покинула студию. Виновница еще одного случая хотела задать актрисе несколько вопросов и не планировала ничего плохого, но не рассчитала вес своей аппаратуры – она была тележурналисткой. «Девушка так резко сунула мне микрофон в лицо, а им тогда такие здоровые выдавали набалдашники, что разбила губу и кусочек зуба отбила, – вспоминает Литвинова. – После этого у меня пару раз было так, что, видя несущегося ко мне человека с микрофоном, я начинала отбегать. Такой инстинкт теперь». К счастью, интервью берут не только телевизионщики – газеты и журналы не оставили у Литвиновой такого неприятного осадка, и с ними она общается без проблем.