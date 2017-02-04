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Путь Веры Брежневой от дурнушки до красавицы

Брежнева

Известно, что Вера Брежнева – одна из самых успешных российских певиц, признанная красавица, счастливая жена и мать. А чего мы не знаем о ней? К 35-летию певицы, которое она отметит 3 февраля, откроем несколько любопытных фактов из ее биографии.

Семейная тайна: «Новая» сестра

Известно, что у Веры три сестры, с которыми она всегда поддерживала близкие отношения. «Традиция вечерами вместе располагаться на диване и рассказывать, как прошел день, существует в нашей семье, сколько я себя помню, – говорит певица. – Сейчас у всех свои семьи, мы живем в разных местах. Но у каждой есть диван для откровений, на котором мы время от времени собираемся по-прежнему». Оказывается, сестер у Веры четыре. Правда, четвертая нашлась не так давно. «Мы знали, что у нашего папы от первого брака есть дочь Ольга. Но так получилось, что ее мама уехала с ней в Сибирь и Оля долгое время ничего про нас не знала, – объясняет Вера. – От нее вообще скрывали, что у нее есть отец и сестры. Поэтому не было никаких вариантов поддерживать отношения. А мне всегда нравилась передача «Жди меня», в которой все находят друг друга, встречаются, плачут, целуются. Я тоже всё время думала, кого бы мне найти. Но почему-то мысль о том, чтобы найти свою сестру, даже не приходила мне в голову, ведь как можно искать того, кого ты никогда в жизни не видел… Но когда наша сестричка выросла, она сама захотела найти своего отца, и мы начали общаться. Так в нашей семье появилась пятая, старшая сестра. И это так классно – обрести родного человека уже во взрослом возрасте. Все говорят, что мы с Олей похожи. У нее двое детей, муж потрясающий, очень хорошая семья!»

 

Тайна имени: Вера-Илюша

Известно, что Вера считается одной из самых привлекательных женщин российской эстрады. Оказывается, она достаточно долго жалела, что не родилась мальчиком. «Когда Вера была маленькая, она вдруг сказала: «Меня зовут Иля». Так и пошло: Илюша да Илюша. У меня в телефоне она так и записана. Муж как-то увидел: «Что это у тебя за Илюша такой?» Пришлось звонить Вере, чтобы он услышал – кто», – вспоминает мама певицы. Кстати, именно отец Веры был виноват в этом ее стремлении: он мечтал о сыне, а родились четыре дочки, вот Вере и пришлось «отдуваться» за всех. «С 7 лет я всегда носила короткую стрижку – папина инициатива. Но мне нравилось, что на голове «ничего не мешается». Потому как, вероятно, помогая папе в его мечте о сыне, вела я себя соответственно, – признается Брежнева. – С удовольствием гоняла с мальчишками мяч во дворе, лазила по стройкам, как-то на спор залезла на перила балкона 14-го этажа. Дралась я тоже вполне себе по-мужски. Опять папина школа: если оскорбляют, надо стоять за себя и решать свои проблемы без привлечения взрослых». Но главная «мужская» черта, которую обрела Вера, – это забота об обеспеченности семьи. Родителям-заводчанам было нелегко поднять четырех дочек, и с 11 лет Вера начала подрабатывать, чтобы помогать им. И если со временем пацанская внешность уступила место женственному образу, то привычка заботиться о семье осталась на всю жизнь. Начав хорошо зарабатывать, Вера даже квартиру сначала купила родителям, а потом уже себе.

Глазастая тайна: ненавистные очки

Известно, что Вера пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом. Она даже выпустила фильм-пособие «Вера Брежнева. Секреты красоты», где учит правильно заниматься фитнесом. Певица кажется олицетворением красоты, грации, здоровья. Оказывается, в школьные годы Вера вовсе не походила на уверенную в себе красавицу-спортсменку. С третьего класса у девочки начало стремительно портиться зрения, и она стала носить очки от близорукости, из-за которых немало настрадалась. «Без очков я видела отчетливо только свою вытянутую руку, а дальше всё расплывалось, – вспоминает певица. – Одноклассники знали, что очки можно спрятать и веселиться, глядя, как я наподобие слепого крота натыкаюсь на углы парт. А однажды очки слетели во время дворовой драки, и девчонка из компании противника нарочно наступила на них ботинком. Стекла вдребезги, оправа – пополам. Я так плакала! Очки, в которых были сложные стекла с большим «минусом», стоили половину зарплаты отца. Такая внеплановая трата пробивала огромную брешь в семейном бюджете. Две недели, пока папа не получил зарплату и мне не купили очки, я сидела в классе за первой партой, но всё равно практически ничего не видела. Чтобы не напрягать глаза, письменные задания учителя разрешили не делать, а устные помогали готовить сестры, читавшие учебники вслух». Повзрослев, Вера так и не смогла привыкнуть к контактным линзам: носила их только на сцене, а в жизни снова надевала очки, пока не накопила на операцию, которая вернула ей нормальное зрение.

 

Профессиональная тайна: юная Баба-Яга

Известно, что в 2002 году Вера с легкостью прошла кастинг в группу «ВИА Гра». Во время одного из концертов на Украине солистки группы предложили желающим из зала спеть с ними вместе песню «Попытка №5», и Вера не постеснялась выйти на сцену. А спела так хорошо, что вскоре ее пригласили на место выбывшей участницы группы. Оказывается, о сцене Вера мечтала с детства, но хотела стать не певицей, а актрисой. «У нас были друзья семьи – тетя Ира и дядя Юра, актер нашего Днепродзержинского драматического театра, – рассказывает она. – Он был похож на Леонида Филатова: интеллигентное лицо, усы такие же, лоб высокий. Мне казалось, что лица всех актеров преисполнены достоинства, мудрости, в них магия какая-то. А меня привлекало всё необычное. Однажды он пригласил нас на спектакль, после которого я поняла, что хочу играть с ним в этом театре. И буквально через пару лет поступила в кружок при ТЮЗе. Я играла Бабу-Ягу! Около 40 спектаклей. Но занималась в кружке недолго – узнала, сколько дядя Юра получает, и стало ясно: на такую зарплату наша семья долго не протянет...» Оставив мечту о сцене, Вера поступила в Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, чтобы получить практичную профессию экономиста. А потом случилась та самая история с «ВИА Грой». Постепенно певческая карьера привела Брежневу в... актрисы! На ее счету роли в фильмах «Любовь в большом городе», «Ёлки», «Джунгли», «8 лучших свиданий», «Мажор-2».

 

Любовная тайна: неполученная «валентинка»

Известно, что Вера пользуется большим успехом у мужчин. Оказывается, так было не всегда. В школе худую, закомплексованную, бедно одетую Веру мальчишки дразнили «плоской доской». И первая любовь у девочки была безответной. «В 14 лет мне очень нравился один мальчик в классе. Нравились его румяные щечки и строгие черты лица, – признается Вера. – Тот мальчик, к сожалению, был на голову ниже меня и встречался с моей лучшей подругой. Я не смогла переступить через дружбу и запретила себе о нем думать. А так хотелось, чтобы кто-то подарил «валентинку»...» Зато теперь Брежневу наверняка задаривает «валентинками» продюсер Константин Меладзе, за которого она вышла замуж в 2015 году. Супруги не любят выносить свою личную жизнь на публику, но однажды Константин откровенно сказал о жене: «Я не устаю восхищаться ей ежедневно и ежечасно. Она во многом поменяла мою жизнь. Я жил как улитка в своем мирке, а она вытащила меня из этого мирка, я заметил вокруг себя других людей, нуждающихся, и стал больше делать для других… Самые лучшие свои песни я написал именно для Веры. С ее приходом в «ВИА Гру» я стал писать совершенно другие песни, более одухотворенные, возвышенные, наполненные чувствами и музыкой... Она моя муза!»

Метки: в России, СМИ, Общество

Опубликовано: 04.02.2017 в 18:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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