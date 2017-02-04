Мужчины доктора Анны

В новом сериале телеканала «Россия» «Доктор Анна» жизнь героини Карины Андоленко круто меняется благодаря мужчинам. Кто-то из них играет в ней роковую роль, кто-то помогает. А мы решили выяснить, насколько сама актриса и ее партнеры похожи на своих героев в сериале.

НЕУНЫВАЮЩАЯ ЖЕНЩИНА КАРИНА АНДОЛЕНКО

В сериале. Талантливый анестезиолог Анна Савельева обожает свою работу, но из-за смерти пациента на операционном столе попадает в тюрьму. Впрочем, девушка стойко переносит лишения и в конце концов спасается.

В жизни. Любимая профессия, к счастью, не довела Карину Андоленко до тюрьмы, но понервничать заставила. Карина до сих пор со смехом вспоминает свои первые кинопробы: «Первая моя встреча с кино случилась в Школе-студии МХАТ. О кинематографе я тогда ничего не знала и испугалась, что попала... в бордель! А всего-то попросили паспорт, когда прибежала на пробы. «Зачем им мой паспорт?» – насторожилась я, вспомнив страшные истории о продаже девушек в рабство. Тут из соседнего павильона вышли парень и девушка в нижнем белье в стиле двадцатых годов. Я схватила за руку сопровождавшего меня однокурсника: «Точно бордель!» И мы убежали. Я была очень горда от сознания того, что избежала опасности. Только через несколько лет поняла, что скорее всего погорячилась...» Что касается оптимизма, то актриса не раз убеждалась: никогда не стоит опускать руки! Даже самое безнадежное положение может обернуться курьезом. «Опыт – сын ошибок трудных, – говорит Карина. – В свое время со мной случилась смешная история, которая заставила по-другому смотреть на многие вещи. Я снимала квартиру в районе метро «Динамо» и работала в театре «Сатирикон». И вот поздно, после спектакля, еду домой. Ночь, зима, холод, а надо было обойти весь стадион, чтобы попасть к дому. Страшно, никого нет, и вдруг вижу, что сзади меня идет мужчина. «Ну, – думаю, – что такого? Идет домой, как и я». Ускоряюсь и понимаю, что и он прибавляет шаг. Может, тоже, как и я, замерз? И вдруг не выдерживаю и в панике начинаю бежать. Он тоже побежал и фактически догнал меня. Я уже прикидываю, чем буду обороняться. А он пробегает мимо и говорит: «Фу ты, дура! Нужна ты мне – футбол по телевизору сейчас начнется!» Так что в любой ситуации не надо паниковать».

СТОЙКИЙ МУЖЧИНА СЕРГЕЙ ПУСКЕПАЛИС

В сериале. Андрей Добровольский – генерал, который благодаря своему обаянию стал лидером одной из значимых политических партий.

В жизни. Обаяния Сергею Пускепалису не занимать, да и военная служба ему знакома. Правда, армейские будни актера проходили в море – он служил во флоте. «Армия – удивительное дело, – вспоминает Сергей с ностальгической улыбкой. – Все мои попытки захилять где-нибудь в театре не увенчались успехом. Я служил в нормальной боевой части в Североморске, в 37-й десантной дивизии. Служил, как все на флоте, три года один месяц и один день. Уволился в 1988 году старшиной первой статьи». Время службы Сергея пришлось на разгар конфликта в Афганистане. Большинство его ровесников отправили именно туда. Просился и он, но военрук, видимо, не хотел, чтобы искусство потеряло талантливого парня, и специально поменял шифр на личном деле Пускепалиса. Парень оскорбился и долго писал рапорты, чтобы «исправить несправедливость». И лишь позже понял, что ему спасли жизнь. Армейские неприятности у Сергея были совсем другого порядка. «Самым сложным оказалось первый раз строем пойти есть, – вспоминает он. – Нормальный гражданский человек никак не может понять, как это – обедать в ногу? А еще, помню, укачивало. Каждый боролся с этим по-своему. Я старался не спускаться вниз, есть сухари и быть на свежем воздухе. Вестибулярный аппарат как-то приспосабливался, но привыкнуть к качке невозможно, никому не верьте!»

ТВОРЧЕСКИЙ МУЖЧИНА ДАНИЛА ДУНАЕВ

В сериале. Серж Макаров – французский журналист – применяет творческий подход не только к работе, но и к жизни. Влюбившись в главную героиню, он придумывает, как организовать ее побег из тюрьмы.

В жизни. Даниле Дунаеву творческих способностей не занимать – он не только снимается в кино и преподает актерское мастерство, но и пишет песни. А уж стихи умеет складывать с самого детства. Правда, этот талант совсем не оценили в Щукинском театральном училище... Данила завернул туда за компанию с подругой, когда учился совсем в другом вузе – Московском авиационном институте. Поддерживать поступающую подругу Дунаев пошел в чем был: джинсы, сандалии, футболка, пиво под мышкой. И просидел в таком виде 12 часов – очередь на прослушивание была огромной. За такое время в голову может прийти что угодно, и Данила внезапно решил тоже показаться комиссии, хотя ни басни, ни прозы у него заготовлено не было. «Я прочел свое собственное стихотворение, глупое до безобразия, – вспоминает актер. – Жена нашего художественного руководителя и мой будущий педагог, Наталья Ивановна Санько, к которой я попал на прослушивание, была в шоке. Она потом ко мне подошла, когда уже все ушли, и сказала: «Ты как вообще одет? Ты что читал? Придешь через неделю: ботинки, брюки, рубашка, черный низ, белый верх – и подготовишь стихотворение, прозу и басню». Самое смешное, что после этого случая мы с моей подругой, с которой я за компанию поступать пришел, больше не виделись...» А в «Щуку» Данила поступил и окончил оба вуза.

БРУТАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА ОЛЕГ МАСЛЕННИКОВ-ВОЙТОВ

В сериале. Первый заместитель депутата Добровольского Тимофей Калетный – темная лошадка. Похоже, он ведет свою игру.

В жизни. Олег Масленников-Войтов – человек жизнерадостный и открытый. Единственное, что объединяет его с героем, – безусловная мужественность. Французские врачи, например, еще долго будут вспоминать визит безбашенного русского, который участвовал в программе «Большие гонки». После съемок Олег собирался съездить с сыном в Диснейленд, а потом отправиться с женой Алиной в Венецию. Но не тут-то было! «В первый же день игры я вышел на конкурс «Бой с быками» вместо неудачно упавшего друга, – вспоминает он. – Мне надо было прыгать на маты в огромной маске льва – а их, оказывается, сдвинули, и я приземлился не на ровную поверхность, а на излом. Сломал ногу, но в крови бурлил адреналин, и я смог со сломанной ногой отбегать до конца конкурса. Не знаю, как мне это удалось! У меня высокий болевой порог, я боли не чувствую, но чтобы до такой степени… Погрузили меня в «скорую». А игра тем временем к концу подходила. Предлагаю: «Давайте подождем, я узнаю, что наши выиграли, – и сразу в больницу поедем». На меня посмотрели как на сумасшедшего. Алина прибежала, сказала, что наши выиграли, и я на всю скорую закричал «ура». Врачи забеспокоились, но она объяснила: «Это не приступ боли – это мы, русские, так радуемся». И мы поехали в госпиталь. Мне поставили три штифта, которые и по сей день со мной: кость сломалась в таких неудобных местах, что их лучше не снимать. Но решил: в любом состоянии поеду с ребенком в Диснейленд – я же ему обещал, и он так ждал! И на третий или четвертый день мы всей семьей катались на аттракционах. Костыли нам сослужили хорошую службу: к каждому аттракциону были очереди, как в советские времена в Мавзолей, но нам нигде и минуты стоять не пришлось, меня везде сразу пропускали». Поездку в Венецию актер тоже решил не отменять, и его жена до сих пор вспоминает ее со смехом. «Я хотела облегчить Олегу жизнь и взяла напрокат коляску, но в первый же день, толкая ее, ужасно отбила себе ногу. В итоге мы ходили, как два комика: он на костылях и в гипсе, я с лангеткой, причем хромали на одну ногу, – рассказывает Алина. – Сели в гондолу покататься, говорим гондольеру: «Сфотографируйте нас, у нас романтическая поездка». А он жестами уточняет: «С ногами снимать?» Конечно, мы и в гондоле, и в ресторане, и на улицах фотографировались с ногами. Ребенок, разглядывая дома наши снимки, сказал бабушке: «Посмотри, как они без меня зажигали!»