«Верхняя площадка, оплачиваем проезд!»

8 февраля отмечает день рождения самый знаменитый общественный транспорт в мире. В этот день в 1956 году на улицах Лондона впервые появились двухэтажные автобусы. Но интересный транспорт такого рода есть не только в Англии!

1. САМЫЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ

Двухэтажные «Рутмастеры» возили лондонцев до 2005 года, и их «уход на пенсию» из-за технического износа стал личной трагедией для многих людей. Ведь поездка была целым ритуалом! Например, первый ряд сидений на верхнем этаже называли «местом для влюбленных» – туда не имели права садиться даже старики и дети. А первые сиденья на первом этаже были «местом знакомств»: севшие туда люди обязаны были представиться друг другу.

2. САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ

Китайские инженеры решили бороться с перегруженностью дорог необычным способом. Они изобрели огромный автобус Transit Elevated Bus. Эта конструкция шириной в целую магистраль двигается по дороге по специальным рельсам. Но главное – салон автобуса возвышается над дорогой. Пространства под ним достаточно для того, чтобы там могли проезжать другие автомобили.

3. САМЫЙ СОННЫЙ

Калифорнийская компания SleepBus переоборудовала большой грузовик в передвижную спальню. В пассажирском отсеке, словно в плацкартном вагоне, в три яруса расположены спальные места. Автобус отправляется из Сан-Франциско в 23.00 и прибывает в Лос-Анджелес около 6 утра. Но пассажирам-засоням дают поспать до 9.

4. САМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

Американская корпорация Lockheed Martin превратила поездку на школьном автобусе в путешествие на Марс. Секрет прост: окна автобуса заменили жидкокристаллическими экранами. Пока автобус едет по улице, школьникам показывают панораму Красной планеты. Для этого использовали снимки, полученные с космических аппаратов, а кроме того с помощью компьютера изобразили представления ученых о колонизации планеты.

5. САМЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Испанский садовод Марк Гранен по-своему борется с загазованностью городов. Он превращает крыши автобусов в миниатюрные сады, газоны и клумбы. Кстати, зеленые насаждения не только поглощают автомобильные выхлопы и радуют глаз. Оказалось, что они помогают сохранить тепло в холода и наоборот, что уменьшает расход топлива.

6. САМЫЙ БЫСТРЫЙ

Пол Стедлер сконструировал школьный автобус, который разгоняется до 590 км/час. Всё дело в реактивном двигателе – его изобретатель снял с истребителя «Фантом». Конечно, школьникам на таком прокатиться не дадут, Пол придумал проект в назидательных целях. «Мы проводим выступления перед детьми и пытаемся показать, что компьютерные игры – это не самое лучшее занятие, гораздо полезнее сделать что-нибудь необычное собственными руками», – говорит он.

7. САМЫЙ ГУМАННЫЙ

В Гонконге мало мест, где можно погулять с собакой. Добираться до парков нелегко – в транспорте проезд с животными запрещен, а такси недешево. Трое расстроенных владельцев собак как-то жаловались друг другу на жизнь – и придумали запустить маршрут только для собачников. Автобус маршрута №99 (по-китайски это число созвучно слову «собака») дважды в месяц по воскресеньям развозит четвероногих пассажиров по паркам города. Владельцы в восторге, и псам, говорят, тоже нравится.