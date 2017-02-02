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← Петр Федоров: Подарок из-под «Ёлок»

Мировая история пакета – майки насчитывает уже 40 лет

На самом деле Швед Стен Густав Тюлин запатентовал метод изготовления пакетов из бесконечного пластикового рукава в 1965 году в США. Срок действия этого патента истек в 1977 году и это стало толчком к победному шествию этого пакета – майки по миру. Его производство развернулось по истине в невиданных масштабах.

Известно, что пакеты являются еще и недорогим и повсеместно используемым средством рекламы

Сейчас уже сложно представить себе известный супермаркет без собственного дизайна пакетов. Сегодня многие фабрики предлагают их оптовое серийное производство. Оригинальные пакеты с логотипом поспособствуют успеху на рынке продаж. Важно при этом использовать качественный и экологичный полиэтилен. Тогда покупатели товара будут более высокого мнения о таком продавце.

Тенденции в дизайне пакетной тары

Полиэтилен как сырье отличается сравнительно невысокой стоимостью. Поэтому заказ на изготовление партии пактов с рекламой станет рациональной тратой бюджета фирмы. Кроме того компания сможет выбрать из каталога цветов тот, который подчеркнет корпоративный стиль. Самый распространенный фон – чисто белый цвет. Такое решение позволяет хорошо выделить начертание логотипа.

Покупатели также оценят наличие кулей разных размеров, которые отличаются по стоимости. Актуальная на сегодня тенденция – выпуск экологических сумок с эмблемами в крупных магазинах. Бутики предпочитают заказывать большие бумажные тары с уникальным дизайном.

Популярные модели пакетов для расширения продаж

Наиболее ходовой товар – обычные пакеты. Повсеместное изготовление пакетов майка не вызовет сложностей в их заказе. Минимальные размеры этого «гаджета» – 16 Х 30 см, а самый крупный литраж – 42 Х 70 см. Маленькие пакеты-майки производят без дополнительного нанесения знаков торговой марки. Так как они зачастую применяются одноразово. Стойки с такими пакетами размещают в супермаркетах возле отделов с продуктами питания на развес.

Пакеты модели «майка» с эмблемой компании, как правило, предлагаются на кассах. Отличаются они всегда большим объемом, их отличает высокая прочность. Некоторые организации делают акцент на особых экологических качествах полиэтилена. Такой материал включает разные биодобавки. Биопакеты после их выброса разлагаются довольно быстро. Это нововведение если на нем акцентировать внимание покупателей положительно повлияет на имидж фирмы.


Опубликовано: 02.02.2017 в 10:43 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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