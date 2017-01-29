Петр Федоров: Подарок из-под «Ёлок»

В прошлом году у Петра Федорова было две громкие премьеры – фильмы «Дуэлянт» и «Ледокол». Сейчас он играет главную роль в сериале «Вы все меня бесите» на телеканале «СТС». Но все-таки большинству зрителей Петр наверняка запомнился и полюбился благодаря новогоднему фильму «Елки-2», где он сыграл отца, ставшего лучшим новогодним подарком для собственной дочери. Жизнь самого актера тоже полна подарков, порой весьма неожиданных.

СИЛА ЗЕМЛИ в Подарок

Все, кто знакомится с Петром Федоровым, отмечают его мощную энергетику. Возможно, уроженец Москвы приобрел ее в юности, которую провел в Уймонской долине на Алтае. «Мы держали огород. Там какая-то положительная радиация была: я одну картофелину чистил, чтобы наша семья из четырех человек поужинала, – такая картофелина огромная была, – вспоминает он. – Родители были вегетарианцами (я сам до 18 лет мяса практически не ел), поэтому всё было со своей грядки: картошка, морковка, свекла, зелень… Босиком, с тяпкой в руках всё это поочередно пропалываешь, потом наступает черед жуков колорадских с картошки снимать. Конечно, в детстве садово-полевые работы вызывали протест – хотелось же в войнушку с пацанами поиграть, но земля мне многое дала. Когда босыми ногами по своей земле ходишь, чувствуешь ее мощную энергетику, подпитку. Если бы я не был актером, отправился бы в колхоз. Меня восхищают люди, возделывающие землю. И хочется делать что-то своими руками. Недавно вот сам соорудил полки для пластинок».

Профессия в подарок

Петр – продолжатель актерской династии. Его дед, заслуженный артист России Евгений Федоров, в свои 92 года по-прежнему играет в Театре имени Вахтангова, отец – актер и телеведущий Петр Федоров-старший, двоюродный дед – актер Александр Збруев. Однако сам Петр планировал стать художником. «У меня по папиной линии все актеры, а по маминой – никого, и мне казалось, я больше в ее породу, – признается он. – Я учился в Московском художественном училище, собирался поступать в Строгановский институт. Наверняка поступил бы, потому что рисовал неплохо. Всё изменила преждевременная смерть отца от рака. На поминках ко мне подошла какая-то бабушка – как я потом узнал, это была актриса Театра имени Вахтангова Галина Львовна Коновалова, – спросила, чем я занимаюсь, и очень удивилась, что я не собираюсь продолжить дело отца. Сказала, что мне обязательно надо хотя бы попытаться в память о нем поступить в театральный институт. Своими словами она меня будто закодировала: я решил сходить на прослушивания. Никому об этом не сказал, выучил полагающиеся басню, прозу, стихотворение и пошел. Прочитал отвратительно, но мне повезло. Моим экзаменатором был Павел Евгеньевич Любимцев, который на филармонических концертах исполняет «Конька-Горбунка». Услышав, как я исполняю его любимое произведение, он оскорбился и, «чтобы преподать мне урок», пропустил в следующий тур – при условии, что я буду заниматься дополнительно и исправлю программу. Через какое-то время я осознал, что учусь в «Щуке», о чем ни разу не пожалел».

Роль в подарок

Первую главную роль Петр сыграл в 17 лет – в фильме Леонида Марягина «101-й километр» – и до сих пор благодарен судьбе за то, что сразу попал в руки настоящего мастера, который многому его научил. Правда, первый съемочный стал для Федорова серьезным испытанием еще до того, как он добрался до съемочной площадки. «Накануне я почти не спал, волновался и решил поехать на площадку пораньше, – вспоминает актер. – Выхожу со станции метро «Киевская» и думаю: раз время есть, выкурю сигаретку. А вокруг какая-то суета, несмотря на ранний час. Люди с мегафонами бегают вдалеке, спешно разъезжаются маршрутки и автобусы. Когда я собрался сесть в 14-й троллейбус до «Мосфильма», то понял, что транспорта в округе нет! Спрашиваю у кого-то, где все, а мне в ответ: «Так последний троллейбус только что ушел, объявляли же специально!» Оказалось, что именно в то утро передвигали Краснолужский мост: его на баржах тянули на несколько километров выше по течению. А мне что делать?! Я бежал по Бережковской набережной без остановки – не опоздал, но стресс был дикий».

Фигура в подарок

Известность Петру принесла одна из главных ролей в нашумевшем фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». А заодно одарила его приличной фигурой. На пробы Федорова позвали для массовости, книгу он не читал, что делать, не знал, и был очень удивлен, когда режиссер утвердил его на роль Гая Гаала. «Я был хрупким, килограмма 62 весил, – вспоминает Петр. – Не понимаю, какого космического воина разглядел во мне Федор Сергеевич. У нас есть запись одной из первых тренировок, на которой я дерусь с исполнителем главной роли, громадным Васей Степановым. Я худой, лохматый, с ручками-спичками. Мне ничего не оставалось, как пойти в спортзал и за полгода полностью измениться. Завязал с алкоголем, сигаретами. Только сон, еда и тренировки. Когда мы увиделись с Федором, он меня не узнал. Я без химии, исключительно тренировками, набрал 20 килограммов. Так что «Обитаемый остров» сделал меня мужчиной. Собственной воли, чтобы пойти в зал и заняться собой, мне бы не хватило».

Исполнение мечты в подарок

Роли в кино вообще нередко приносят Федорову не только гонорары. «Например, фильм «Сталинград» был для меня хорошим поводом по крупицам собрать генеалогическое древо, – признается он. – Я узнал, что мой прадед погиб на переправе через Волгу, сцена которой у нас в фильме тоже есть. Дед мой имеет медаль «За оборону Москвы». Перед съемками я много узнал про семью».Новая экранизация книги «А зори здесь тихие...», которая вызвала немало споров и критики, позволила Петру исполнить давнюю мечту. «В театральном у нас был спектакль «А зори здесь тихие...» – единственный, в котором я не был занят. Очень хотел туда попасть, но на роль старшины Васкова не годился – я тогда совсем субтильным был, – вспоминает он. – Когда много лет спустя я получил предложение сняться в роли Васкова, мне стало по-настоящему страшно – это ведь такая большая ответственность!» Петр так старался войти в образ, что, ползая по лесам и болотам, умудрился за время съемок набрать 20 килограммов, чтобы выглядеть старше, потому что «военное время требует от актеров внутреннего взросления». Фильм «Ледокол» помог Федорову исполнить еще одну мечту. Актер играет на синтезаторе в группе Race to Space и давно мечтал снять музыкальный клип на Севере, на краю света. На съемках «Ледокола» он наконец присмотрел подходящую натуру – полуостров Рыбачий.

Источник вдохновения в Подарок

«Мужчине иногда кажется, что самое главное в его жизни – профессия. Но все эти «деньги/работа/карьера» – фантомы, если ты не вдохновлен женщиной. И я счастлив, что у меня есть источник вдохновения», – признается Петр. С моделью Анастасией Ивановой он познакомился еще в 2003 году в общей компании. Девушка привлекла его внимание розовыми «валенками»-угги. Он быстро выяснил, что за гламурной внешностью скрывается серьезная и интересная личность. Отношения складывались на расстоянии: Анастасии приходилось уезжать по работе то в Нью-Йорк, то в Париж, то в Милан. Да и Петру дома не сидится: например, снимаясь в «Ледоколе», он полгода провел в Мурманске. Но влюбленным это, видимо, не мешает. «Я сомнительный родственничек, конечно! Только дай повод выскочить в киноэкспедицию. Не знаю, как меня терпят, – шутит Петр. – Но если серьезно, семья – мой фундамент. Я фанат своей профессии, но в каком-то смысле за качество работы отвечает мое спокойствие за близких. Особенно когда уезжаешь надолго, что в моей жизни происходит довольно часто. Благодаря любимой мне хорошо и спокойно, в ней – моя сила. Я вообще семейный человек. Может, с отцовством и затянул, но всему свое время».