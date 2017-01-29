Михаил Пореченков: Один против всего

В новом сериале телеканала «НТВ» «Один против всех» Михаил Пореченков играет начальника уголовного розыска Приморска. Его герою приходится своими силами справляться с затопившей город волной преступлений. Самому Михаилу к такому не привыкать: с преступниками он неоднократно справлялся на экране, а в одиночку выступать «против» умеет и в жизни.

Против ограничений

«По-хорошему со мной можно договориться, а по-плохому со мной ничего сделать нельзя», – признается Пореченков. Его свободолюбивая натура проявляла себя с раннего детства – вместе с актерским талантом. «На лето меня отправляли в деревню, в Псковскую область, к бабушке, – вспоминает он. – Мальчик (лет пять мне было) я был весьма непоседливый и целыми днями мотался со взрослыми мужиками по лесу, на сенокос и на рыбалку. Приходил под вечер и от усталости падал замертво, а чтобы бабушка не ругала, падал прямо посреди комнаты, как в припадке (авось пожалеют и не накажут). И так мне эта роль удавалась, что испуганная бабуля однажды позвонила маме в Ленинград. Когда же подлый обман раскрылся, бабушка начала репрессии. Чтобы я не ушел гулять, она привязывала меня за ногу к ножке кухонного стола, а если мне все-таки удавалось сбежать – приманивала «московской водичкой». На самом-то деле вода была обыкновенная, просто она туда сахар сыпала».

Против воли родителей

Школьные годы Михаил провел в Польше. «После окончания десятого класса мы с мамой шли по Варшаве. Я говорю: «Мама, я хочу попробовать в театральное поступить». Она в ответ: «Какое театральное? У нас никто этим не занимался. Твоя профессия – Родину защищать», – вспоминает Пореченков. – Сама мама строитель, папа был моряком – вот это настоящая профессия. В общем, потом у нас был семейный совет, и мне сказали: «Миша, с такими оценками, с которыми ты пришел к окончанию школы, тебе надо идти в военное училище, чтобы как-то измениться, собраться внутренне». Так по воле родителей Михаил поступил в Таллинское военно-политическое училище, проучился четыре года и за десять дней до окончания был... отчислен по собственному желанию! Родители переживали шок, а Пореченков рванул навстречу своей мечте. «Я подал документы в ЛГИТМиК и сразу уехал в Москву – попытать счастья во ВГИКе, – рассказывает он. – Добрался до третьего тура у Джигарханяна. Но, увы, на его курсе оставалось всего несколько свободных мест. Армен Борисович вышел к нам и хрипло произнес: «Ребята, вот что бывает, когда в искусство вмешивается математика...» Развел руками, а я даже не расстроился! Вернулся в Питер и поступил в ЛГИТМиК. Со мной вместе учились Константин Хабенский, Михаил Трухин, Илья Шакунов...» Когда Михаил стал актером, его мама долго не понимала, за что ему вообще платят деньги, но со временем родители оценили достижения сына.

Против лени

Пореченков всегда отличался работоспособностью (из 365 дней в году у него 300 рабочих) и именно в этом видит секрет своего успеха. «Тебе всегда дают шанс, но надо быть к нему готовым. Фигачить должен, как папа Карло, всё время, даже когда не складывается, чтобы постоянно быть в форме, – объясняет он. – Надо браться за любую работу. Вот говорят про меня: что он так много в сериалах снимается? Зато я накопил колоссальный опыт: могу работать с любым режиссером и любым сценарием, могу диалоги сам дописывать, могу как каскадер отработать, могу свет поставить. Я всё могу». Михаил снимается в пяти-шести фильмах и сериалах ежегодно. Не отказывается и от работы в рекламе: самая любимая – смешные ролики, в которых Пореченков помогает итальянской семье поддержать иммунитет в суровых российских условиях. Не ленится актер и в свободное время. «Дома у меня полный набор гирь, каждый день делаю зарядку, чтобы чувствовать себя в тонусе», – говорит он.

ПРОТИВ СЕБЯ САМОГО

Ради хорошей роли Михаил готов даже кардинально изменить собственное тело, как это было на съемках «Поддубного». Чтобы сыграть легендарного русского борца, Пореченкову пришлось набрать 25 килограммов мышечной массы. «Сначала снимали, когда герой в самой силе, а потом – спустя годы, когда он уже мощь теряет, – вспоминает Михаил. – Я, когда впервые пришел на примерку костюмов, сказал: «Не шейте пока, просто прикиньте, через месяц я заеду с другими объемами – здесь на 5 см увеличится, здесь на 7…» Художники, мне кажется, пальцем у виска покрутили, когда я ушел. Но сделали, как я просил. А я через месяц дошел-таки до 125 килограммов. Диета, силовые упражнения, спортивная фармакология, тренировки с настоящими борцами – был полный комплект. Потом надо было уменьшаться, и я за три месяца съемок гонял 17 кг туда-обратно». На тех съемках актер получил травму бицепса и треснувшие ребра. «Борьба – это контактный вид спорта, а я тренировался с реальными спортсменами. И приходилось толкаться. Болело всё – от кончика носа до пяток. Сидел на обезболивающих. Но «Поддубный» – это такая серьезная работа, ради которой не жалко пожертвовать чем-то», – говорит он.

Против измен

«У меня есть четыре женщины, стопроцентно влюбленные в меня: мама, жена и две дочки. На мой век хватит», – говорит Пореченков чересчур увлеченным поклонницам. Свою вторую жену, художницу Ольгу, он встретил 17 лет назад и с тех пор на других не заглядывается. «Познакомились мы в 1999 году, когда вышла первая серия «Агента национальной безопасности», – рассказывает Михаил. – Оле показали мое фото и сказали: «Пойдем, там компания, будет этот артист, познакомишься». На фото я был бородатый и лысый. Она посмотрела и говорит: «Может, не надо?..» А на меня Оля сразу произвела сильное впечатление – как выстрел. Но настоящая любовь пришла потом. Мы приходили на дискотеку, садились за столик и до утра болтали – узнавали друг о друге. Со временем я понял, что с этой женщиной буду счастлив. Стали жить вместе, а через год расписались: в футболках и джинсах съездили в загс, и в тот же день я уехал на съемки. Свадебные фотографии мы сделали в автомате перед поездом: сунули в него лица и пальцы с кольцами». Не стоит думать, что в их отношениях не было романтики. «Помню, как я мчался через весь Питер на мотоцикле с огромным букетом роз на защиту Олиного диплома, – говорит Пореченков. – Шикарно возник с этим «миллионом алых роз» перед Олиной комиссией и впечатлил этим не только профессоров, но и свою будущую жену». Актер честно признается, что в отношениях у них с женой бывало всякое: «Но несмотря ни на что, несмотря на график, из-за которого я редко бываю дома, она никогда меня не упрекает и не закатывает скандалов. Моя семья – это то место, где меня понимают и где я могу отдохнуть от любых неурядиц».

Против компьютерных игр

Троих своих младших детей Михаил любит побаловать, но в некоторых вопросах проявляет твердость. Например, строго ограничивает время на просмотр телевизора и компьютерные игры. Впрочем, скучать ребятам некогда. «Мы с женой приучили их работать, – говорит Пореченков. – 12-летняя Мария убирается в доме и моет посуду. 14-летний Михаил следит за чистотой на участке, гуляет с собакой. 6-летний Петя тоже старается быть полезным… Вообще, они могут расслабиться только в воскресенье, по будням – учеба и дополнительные занятия. Маша занимается в театральной студии, играет на фортепиано, поет, ходит в художественную школу, играет в теннис. Миша тоже играет в теннис, а еще в хоккей и шахматы. И Петя шахматист, так что мне приходится сражаться с ними обоими. Петя еще занимается самбо. Все гоняют на квадроциклах и горных лыжах. В общем, пристроены». Дети обожают отдыхать с отцом в деревне, ходить в походы, собирать грибы. А вот пойдут ли они по его стопам в профессии, Михаил пока не знает. Зато старшие дети Пореченкова уже определились: 27-летний Владимир заканчивает Щепкинское театральное училище, а 18-летняя Варвара учится в Школе-студии МХАТ, правда, на продюсерском отделении, но Михаил полагает, что это просто долгий путь в профессию актерскую. А на подходе уже следующее поколение: полтора года назад Владимир подарил Михаилу первую внучку – Милославу.