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Максим Аверин: «Спасибо, что живой!»

Аверин

На телеканале «Россия» завершается показ пятого сезона популярного сериала «Склифосовский». Телезрители радуются, что главный герой, хирург Олег Брагин, не погиб в конце прошлого сезона, и сопереживают его новым злоключениям. А нашему корреспонденту удалось пообщаться с исполнителем этой роли Максимом Авериным.

«Главное - что запомнили!»

– Максим, если бы я Вам сейчас сказала: «Здравствуйте, Олег Михайлович!» – как бы Вы к этому отнеслись? Обиделись? Ведь многим артистам не нравится, когда поклонники называют их именами героев…

– Я люблю свою работу, и обижаться тут глупо. Ну что сделать с тем, что кому-то нравится этот герой – доктор Брагин, и кто-то меня запомнил как Олега Михайловича? Наверняка есть люди, которые по другим ролям меня запомнили. Главное – что запомнили! Многие артисты мечтают сыграть хотя бы одну роль, которая запомнилась бы зрителям. А на моем веку уже смотрите сколько таких ролей!

– Возможно, дело в том, что успешную роль Вы «затмеваете» более успешной и герои не успевают к Вам «прилипнуть»?

– Возможно. Мне интересно пробовать что-то новое. Я знаю многих артистов, которые, найдя свою нишу, боятся из нее выйти. Я не боюсь. Я люблю рисковать. А когда понимаю, что сделал в этом проекте всё, что мог, – ухожу. Так было с сериалом «Глухарь»: я понял, что сделал всё, а дальше начались повторы. И принял решение уйти. Для меня очень важно, что в сериале «Склифосовский» – живой материал. Если в какой-то момент станет понятно, что он свое «отжил», исчерпал себя – тоже уйду. Заниматься тем, что мне не интересно, я не намерен.

 

«Из «Глухаря» ушёл от любви к работе»

– А не смущает, что от Вашего желания или нежелания сниматься в сериале зависит судьба всего проекта, большого коллектива?

– Поймите, я из «Глухаря» уходил не потому, что мне всё надоело, а от любви к своей работе. Поэтому сначала предлагал людям, работающим над «Глухарем», на какое-то время остановиться, найти новый путь, чтобы не превращать работу в рутину. Но меня не услышали. И сделали огромное количество продолжений, тем самым «убив» эту историю. Теперь когда мне звонят продюсеры и предлагают еще раз подумать, говорю: «Нет, я уже этого не буду делать».

– То есть мысли о продолжении сериала «Глухарь» еще есть?

– Да. Но этого не нужно делать. Я с большим уважением отношусь к зрителю и буду бороться за качество, пока у меня есть силы. И в театре, и в кино есть ответственность перед профессией. Как бы пафосно это ни звучало, у меня в жизни ничего важнее профессии нет, поскольку я «родился» на «Мосфильме» – я там оказался в пять лет, а в девять уже играл в театре. Моя профессия – это мой кислород!

 

«Врачей не обманешь!»

– Трудно было из милиционера со стажем стать врачом со стажем?

– В свое время я настоял, чтобы на съемочной площадке «Склифосовского» присутствовал консультант – действующий хирург. Я не войду в кадр, пока не буду знать, что я делаю: как правильно держать инструмент, как выражаться на медицинском сленге. Тут очень много нюансов. Зато теперь многие мои знакомые медики смотрят «Склифосовский». А одна моя подружка говорит: «Ой, я как увижу всё это – сразу вспоминаю наши ординаторские, всю эту нашу жизнь!» Врачей не обманешь!

– Поднаторели в медицинской тематике?

– Конечно! Узнал столько, что теперь уже в других проектах замечаю какие-то неправдоподобные моменты. Например, появляется больной в кадре – и все врачи бегут к нему сломя голову, как будто это первый больной, которого они увидели в своей жизни! И это уже неправда. Есть абсолютно рутинная работа врачей. Им не всё равно, конечно, что с пациентом. Но это основательные люди, они не поддаются панике. Им нельзя паниковать! И это первое правило, которое нужно усвоить тем, кто играет врачей. А когда я вижу такую истерию вокруг больных в других картинах, думаю: «Ну, ваше представление о врачах мне понятно!»

 

«Домашняя заготовка - это котлетки»

– В «Склифосовском» традиционно ярко представлена любовная линия. На Ваш взгляд, в пятом сезоне с ней всё в порядке?

– С любовью, как всегда, всё сложно! (Смеется.) Но мне кажется, что главной интригой пятого сезона стало одиночество Брагина. От него очень многие отвернулись, и этот вакуум вокруг стал для него большим испытанием. Но главное, что он живой! Почему-то многие решили, что мой герой в четвертом сезоне погиб. Хотя мы, как мне кажется, играли вовсе не гибель…

– Известно, что Вы – мастер душевных романтических сцен. Когда играете любовь в кадре, у Вас есть «домашняя заготовка»?

– Боже упаси! Домашняя заготовка – это долма и котлетки. Любовь и страсть всегда разыгрываются только здесь и сейчас, только с этим партнером.

– Вы очень убедительны в любовных сценах, и Ваши поклонницы это ценят…

– Я признателен всем, кто ценит меня как актера. Но всё же советую телезрительницам почаще самим становиться участницами романтических сцен, испытывать любовь в жизни!

– А своему герою Олегу Брагину что пожелаете? Представьте, что такой человек где-то действительно есть…

– Я думаю, что таких людей на самом деле очень много. Ловлю себя на мысли, что мы по жизни идем с ним как-то параллельно: у нас похожее отношение к жизни, к профессии. Мне повезло с этим героем, поэтому я бы пожелал ему при любых обстоятельствах оставаться самим собой.

 

 

 

Метки: в России, СМИ, Общество, Кино

Опубликовано: 29.01.2017 в 09:32 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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