Эти забавные животные

28 января на телеканале «Россия» стартует новое шоу «Живые истории», в котором домашние любимцы демонстрируют самые неожиданные таланты. Забавные и милые ролики с участием животных наверняка доставят телезрителям немало положительных эмоций. А мы в ожидании передачи выяснили, какими талантами богаты звездные питомцы.

ХИТРЫЕ ОХОТНИКИ ИГОРЯ СКЛЯРА

Актер обожает такс, и три его собаки, Тиль, Дак и Жорик, отвечают ему взаимностью. Они разделяют увлечение хозяина охотой. «Тиль, например, дважды выгнал из норы лису, что считается высшим достижением», – гордо говорит Скляр. К сожалению, таксы полюбили охотиться и на обувь, и отучить их от этого оказалось непросто. «Они выполняют только самые точные команды и заметят любую смысловую лазейку, чтобы схитрить, – объясняет артист. – По молодости Тиль пытался грызть мои ботинки. Я его отшлепал и настрого запретил прикасаться к обуви. Но про шнурки ничего сказано не было, и Тиль, не трогая ботинок, стал обгрызать кончики шнурков. Их приходилось выбрасывать и снова проводить воспитательную работу. Тиль перестал трогать ботинки и шнурки, но на моих новых вьетнамках отгрыз-таки маленькую кнопочку, которая снизу подошвы держит перепонку между пальцами. Снаружи вьетнамки выглядели идеально – ни царапины. Надел одну – всё в порядке, вторую – а она, оказывается, уже сломана. Обувь на выброс, но сам виноват. Я ведь ничего не говорил Тилю про эти кнопки!»

УЛИТКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА ЕКАТЕРИНЫ КЛИМОВОЙ

В доме актрисы живут необычные питомцы – гигантские улитки ахатины. Одна из них проявила творческие способности еще до встречи с Екатериной, ведь «познакомились» они на съемочной площадке фильма «Я люблю своего мужа». «Улиток было несколько, и снимались они в сцене в салоне красоты, – рассказывает Климова. – После смены девать их было некуда, многие сердобольные товарищи вроде меня забирали улиток себе. Я хотела взять одну, но оставалась еще одна улитка-инвалид, у нее не было глаза, пришлось забрать обеих. По дороге в Москву мне позвонила моя подруга Катя Вуличенко, оказалось, что ее дочь Соня мечтает о таком питомце, и я с радостью отдала вторую. Конечно же, одноглазая досталась нам... И хорошо, потому что другая через две недели родила 40 детишек. Вуличенко предлагала нам «отцовскую» половину, на что я ей отвечала: «Абонент временно недоступен». Через некоторое время улитка умудрилась сбежать, но через два месяца ее нашли – беглянка так и не успела выбраться из дома. А потом завели ей для компании еще несколько ахатин.

ХВОСТАТАЯ ЭКСТРЕМАЛКА ДАРЬИ МЕЛЬНИКОВОЙ

Кошка Доллари в свое время подарила звезде «Папиных дочек» немало поводов для смеха. «Моя кошечка – просто экстремалка! – рассказывала Дарья. – Иногда так прыгает по квартире, что может, оттолкнувшись от кресла, пролететь через всю комнату. Особенно когда летом она охотится на залетающих в квартиру мух и бабочек. А по утрам, когда все торопятся со сборами и суетятся, очень любит играть в «прятки-догонялки», сначала носясь со скоростью звука от одного члена семьи к другому, а потом прячась в моей гардеробной внутри стойки с платьями. Однажды Доря раскопала среди моих старых игрушек небольшого мягкого поросенка, и он стал для нее любимым «котенком», на котором так хорошо тренировать материнский инстинкт. Если нажать этому поросенку на пузико, он начинает кричать признание в любви. И стоит только кошке услышать этот крик, как она несется к нему со всех лап, хватает в зубы, тащит в угол и начинает нежно лизать, как будто своего котенка успокаивает».

ПУШИСТЫЙ АРТИСТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА

Щенок польской подгалянской овчарки появился в доме Евгения с подачи Максима Леонидова. На одном из концертов артисты разговорились, Максим показал знакомому фотографии недавно появившихся щенков, и очарованный Дятлов взял домой Купца. «Богемное» происхождение явно сказалось на щенке. «У него проявились выдающиеся артистические способности, – со смехом рассказывает Евгений. – Как-то он стал прихрамывать, и мы забеспокоились, вызвали специалиста. Выяснилось, что с лапой всё в порядке – Купец специально «сыграл» хромоту, потому что, по его мнению, хозяева перестали уделять ему должное внимание. Нам остается только удивляться его изобретательности. Однажды жена Юля со второго этажа тайком наблюдала за собакой. Купец решил, что дома никого нет и можно расслабиться: пошел смотреть, что из еды осталось на столах. Юля «сделала шум», и Купец мгновенно вернулся на свое место и принял ту же позу, в которой лежал раньше! Всем своим видом хитрец демонстрировал, что он ни при чем».

РАЗГОВОРЧИВЫЙ КАВАЛЕР НАТАЛЬИ БОЧКАРЁВОЙ

Попугай породы корелла Петруша появился в семье актрисы... самостоятельно. «Он прилетел к нам сам, – вспоминает Наталья. – Муж в очередной раз делал ремонт на даче, как вдруг залетел попугай и сел к нему на плечо. Коля пошел с ним по коттеджному поселку, стал у всех спрашивать, чья это птица. Хозяин так и не нашелся. В итоге мы оставили попугая у себя и назвали Петрушей. Первое время он был тихим, а потом как разговорился! «Петруша – птичка, птичка-невеличка. Петруша – умничка! Доброе утро! Как дела, Петруша?» – это его любимые фразы». Однажды разговорчивость попугая дала сбой под влиянием нежных чувств. «Когда мы купили ему друга Кешу (потом оказалось, что это девочка – Кешуня), он перестал говорить и общался на своем птичьем наречии, – рассказывает актриса. – И я отдала Кешуню подруге». Так что теперь единственная любовь попугая – хозяйка. «Петруша любит летать по квартире и садиться ко мне на плечо. Дает почесать себя за ушком, целует меня, играет с сережками. Я даю ему что-нибудь из своей еды поклевать. «Будешь винегрет?» – «Буду!» Так может со мной целый день ходить», – рассказывает Наталья.

БДИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТОВОД ИВАНА ЗАТЕВАХИНА

Сам ведущий программы «Живые истории» Иван Затевахин с удовольствием рассказывает о забавных привычках своего Гора, пса «смешанной породы»: «У Гора есть место, куда он складывает свои любимые вещички: игрушки, мячики, пробки от бутылочек. Склад – аккурат под его спальным местом. В то же время у Гора есть закадычный друг – бурбуль Балу, который, бывает, заходит к нам в дом, в гости к другу. Всякий раз Балу предпринимает попытку «познакомиться» со складом Гора, но, к удивлению, ничего интересного для себя там не находит! А интересно ему то, что можно со вкусом сломать, прокусить – теннисный мячик, например. Так вот, Гор, услышав, что к нему идет друг Балу со своим большим бурбульским лицом, бежит и перепрятывает самые дорогие игрушки в другие места, оставляя наименее ценные, которые Балу не привлекают. Обратный процесс произойдет, если из-под спального места кто-то из нас незаметно достанет игрушку Гора – через пять минут она окажется там же, где лежала. Гор поднимет спальное место и «посчитает» их – проверит, все ли на месте. Кстати, Горка вовсе не жмот. Недавно вот взял яблоко и отнес Балу – типа, угощайся, друг, не грусти».