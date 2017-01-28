Золотой гребешок

28 января наступает Новый год по восточному календарю. Его символ, Петух, – птица гордая, храбрая и очень талантливая! Петухи умеют многое, например...

1. ПРИНОСИТЬ УДАЧУ

В Китае петух считается олицетворением сразу пяти добродетелей: достоинства в войне, благородства в мирное время, храбрости, надежности и великодушия. В фэн-шуй изображения петухов служат для самых разных целей. Металлическая статуэтка притягивает богатство и успех. Деревянный петух принесет в дом уют и покой. А керамический – защитит от зла.

2.ПЕТЬ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Если в России петух кукарекает, то во Франции говорит «Ко-ко-рико», в Германии – «Ки-ке-ри-ки», в Италии – «Чи-ки-ри-чи», а в Англии и вовсе – «Кок-а-дудл-ду». Самая оригинальная песня у китайского петуха: он почему-то говорит «во-во». А вот австралийские аборигены считают, что петух вовсе не поет. Они называют его «птица, которая смеется на рассвете».

3.основать город

В канун 1993 года Петуха художник Николай Корнилов предложил своим друзьям изобразить символ года. Картин оказалось так много, что из них получился целый Музей Петуха! Разместили его в самом подходящем месте – городе Петушки Владимирской области. Музей выглядит как сказочный городок с улицами, площадями и переулками. Здесь можно увидеть петухов из стекла, хрусталя, глины, дерева, металла, ниток и даже макарон. А если зайти в волшебный курятник и прокукарекать, то сбудется загаданное желание.

4.ОБЪЕДИНЯТЬ НАРОД

Галльский петух – один из символов Франции. А появился этот образ благодаря римлянам. Жившие на территории современной Франции кельты были задиристыми и рыжими, их прически напоминали яркие петушиные гребешки. Вот римляне и прозвали противников «галлами», что в переводе с латыни означает «петухи». Те не обиделись, а их потомки до сих пор считают задорную птицу олицетворением национального характера.

5.ВДОХНОВЛЯТЬ БАРМЕНОВ

«Коктейль» в переводе с английского означает «петушиный хвост». Есть легенда, что этот напиток возник благодаря одному владельцу таверны, большому любителю петушиных боев. Его дочь Бесси мечтала выйти замуж за военного, но отец был против. Однако когда пропал его любимый бойцовый петух, пообещал руку дочери тому, кто вернет пропажу. Это сделал тот самый офицер. На радостях владелец петуха велел поднести спасителю лучший напиток. Девушка так разволновалась, что просто смешала всё, что было на кухне. Впрочем, жениху понравилось, и он даже поднял тост «За петушиный хвост!» – ведь именно петух помог ему получить жену.

6.ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ

Петух был незаменимым атрибутом деревенских Святок. К примеру, при помощи петуха и курицы гадали, кто будет в доме хозяином. Их связывали хвостами и сажали под решето. Если первым выберется петух, в доме будет верховодить муж, если курица – жена. А еще по поведению петухов можно предсказывать погоду. Говорят, если они дерутся, она будет хорошей. А вот когда птица зимой стоит на одной ноге, берегись мороза.

7.ВОСПИТЫВАТЬ ПОЛКОВОДЦЕВ

Когда Александру Суворову было пять лет, он жил с матерью в деревне и очень не нравился дворовому петуху Кикиморе. Птица часто нападала на малыша, и тот очень ее боялся. Но уже в детстве Суворов проявлял навыки полководца. Он разработал целую стратегию борьбы с противником! Взял оловянную миску, деревянную ложку, подкрался к петуху сзади и начал бить ложкой по миске. Петух сбежал, а Суворов погнался за ним с громким «Ура!» С тех пор птица при виде его пряталась. Став взрослым, Суворов всегда брал петухов в свои походы – в качестве будильника и напоминания о своей первой победе.